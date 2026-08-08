ChatGPT bepul versiyasi uchun yangi bosqich va cheksiz muloqot

·98·Texno
ChatGPT bepul versiyasi uchun yangi bosqich va cheksiz muloqot
Qisqacha

OpenAI kelasi haftadan bepul va Go tarifidagi foydalanuvchilar uchun GPT-5.6 Luna modelini asosiy sun'iy intellekt manbaiga aylantirib, matnli chatlardagi soatlik cheklovlarni olib tashlaydi. Fayl yuklash, tasvirlar bilan ishlash va boshqa qo'shimcha vositalardan foydalanishda avvalgi cheklovlar saqlanib qoladi, murakkab savollar uchun esa interfeysga Think tugmasi qo'shiladi. Pullik Plus va Pro obunachilariga kundalik vazifalar uchun GPT-5.

Sunʼiy intellekt bozorida yetakchi oʻrinni egallab turgan OpenAI kompaniyasi ChatGPT platformasi uchun yirik yangilanish taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu oʻzgarishlar birinchi navbatda xizmatning bepul versiyasidan foydalanuvchilar imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirishga qaratilgan boʻlib, kelasi haftadan boshlab millionlab insonlar uchun muloqot yanada qulaylashadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yangi yangilanish doirasida GPT-5.6 Luna modeli barcha bepul va Go tarifidagi foydalanuvchilar uchun asosiy sunʼiy intellekt manbaiga aylanadi. Shuningdek, mazkur modellardan foydalanishda soatiga 10 tadan 40 tagacha boʻlgan oldingi cheklovlar butunlay olib tashlanib, matnli chatlar uchun toʻliq cheksiz imkoniyat ochib beriladi.

Shu bilan birga, mutaxassislar foydalanuvchilarga baʼzi cheklovlar saqlanib qolishini eslatib oʻtishdi. Xususan, fayllarni yuklash, tasvirlar bilan ishlash hamda boshqa qoʻshimcha vositalardan foydalanishda avvalgi tartiblar oʻz kuchida qoladi. Bu esa kompaniya resurslarni taqsimlashda muvozanatni saqlashga harakat qilayotganidan dalolat beradi.

Murakkab masalalar va yangi funksiyalar

Foydalanuvchilarning murakkab savollarga javob olishini osonlashtirish maqsadida interfeysga maxsus Think tugmasi qoʻshildi. Ushbu tugma orqali foydalanuvchi sunʼiy intellektga koʻproq hisoblash resurslarini sarflashni va mantiqiy mulohaza yuritishni qoʻlda buyurtma qilishi mumkin boʻladi.

Oʻz navbatida, pullik Plus va Pro obunachilari uchun yangilangan GPT-5.6 Sol modeli taqdim etildi. Ushbu versiya kundalik vazifalar, jumladan, maʼlumotlarni qidirish, tahlil qilish, rejalashtirish, matnlar yozish hamda qaror qabul qilish jarayonlariga moʻljallangan boʻlib, yanada aniq va ixcham javoblarni taqdim etadi.

Shuningdek, Sol modeli uchun maxsus boshqaruv slayderi joriy etildi. Uning yordamida foydalanuvchi mulohazalar chuqurligini oʻzi tanlashi mumkin — tezkor javoblardan tortib murakkab masalalarni sinchkovlik bilan tahlil qilishgacha boʻlgan oraliqda sozlash imkoniyati yaratildi.

Aniqlik va yangi strategiya

OpenAI ichki test sinovlari natijalariga tayanib, yangi modellar sifat jihatidan keskin oʻsganini taʼkidladi. Xususan, GPT-5.5 Instant versiyasiga nisbatan kamida bitta faktik xatoga yoʻl qoʻyish ehtimoli GPT-5.6 Luna modelida 62 foizga, GPT-5.6 Sol modelida esa 68 foizga kamaygan.

Statistik maʼlumotlarga koʻra, bugungi kunda ChatGPT xizmatidan har hafta qariyb 1 milliardga yaqin kishi foydalanmoqda. Ushbu ulkan auditoriyani inobatga olgan holda, kompaniya oʻz strategiyasini ikki yoʻnalishga boʻlmoqda: bepul foydalanuvchilarga kundalik muloqot uchun keng imkoniyatlar berilsa, pullik obunachilarga murakkab vazifalarni bajarishda hisoblash resurslarini boshqarish ustidan koʻproq nazorat taqdim etilmoqda.

ChatGPTOpenAITexnologiyalarSunʼiy intellektYangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaOnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaBugun, 06:54Koinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiKoinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiBugun, 04:28Darknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiDarknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiBugun, 03:20Amazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinAmazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinBugun, 02:22Redmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranRedmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranBugun, 01:29OpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiOpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi