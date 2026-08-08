ChatGPT bepul versiyasi uchun yangi bosqich va cheksiz muloqot
OpenAI kelasi haftadan bepul va Go tarifidagi foydalanuvchilar uchun GPT-5.6 Luna modelini asosiy sun'iy intellekt manbaiga aylantirib, matnli chatlardagi soatlik cheklovlarni olib tashlaydi. Fayl yuklash, tasvirlar bilan ishlash va boshqa qo'shimcha vositalardan foydalanishda avvalgi cheklovlar saqlanib qoladi, murakkab savollar uchun esa interfeysga Think tugmasi qo'shiladi. Pullik Plus va Pro obunachilariga kundalik vazifalar uchun GPT-5.
Sunʼiy intellekt bozorida yetakchi oʻrinni egallab turgan OpenAI kompaniyasi ChatGPT platformasi uchun yirik yangilanish taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu oʻzgarishlar birinchi navbatda xizmatning bepul versiyasidan foydalanuvchilar imkoniyatlarini sezilarli darajada kengaytirishga qaratilgan boʻlib, kelasi haftadan boshlab millionlab insonlar uchun muloqot yanada qulaylashadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya tarqatgan maʼlumotlarga koʻra, yangi yangilanish doirasida GPT-5.6 Luna modeli barcha bepul va Go tarifidagi foydalanuvchilar uchun asosiy sunʼiy intellekt manbaiga aylanadi. Shuningdek, mazkur modellardan foydalanishda soatiga 10 tadan 40 tagacha boʻlgan oldingi cheklovlar butunlay olib tashlanib, matnli chatlar uchun toʻliq cheksiz imkoniyat ochib beriladi.
Shu bilan birga, mutaxassislar foydalanuvchilarga baʼzi cheklovlar saqlanib qolishini eslatib oʻtishdi. Xususan, fayllarni yuklash, tasvirlar bilan ishlash hamda boshqa qoʻshimcha vositalardan foydalanishda avvalgi tartiblar oʻz kuchida qoladi. Bu esa kompaniya resurslarni taqsimlashda muvozanatni saqlashga harakat qilayotganidan dalolat beradi.
Murakkab masalalar va yangi funksiyalarFoydalanuvchilarning murakkab savollarga javob olishini osonlashtirish maqsadida interfeysga maxsus Think tugmasi qoʻshildi. Ushbu tugma orqali foydalanuvchi sunʼiy intellektga koʻproq hisoblash resurslarini sarflashni va mantiqiy mulohaza yuritishni qoʻlda buyurtma qilishi mumkin boʻladi.
Oʻz navbatida, pullik Plus va Pro obunachilari uchun yangilangan GPT-5.6 Sol modeli taqdim etildi. Ushbu versiya kundalik vazifalar, jumladan, maʼlumotlarni qidirish, tahlil qilish, rejalashtirish, matnlar yozish hamda qaror qabul qilish jarayonlariga moʻljallangan boʻlib, yanada aniq va ixcham javoblarni taqdim etadi.
Shuningdek, Sol modeli uchun maxsus boshqaruv slayderi joriy etildi. Uning yordamida foydalanuvchi mulohazalar chuqurligini oʻzi tanlashi mumkin — tezkor javoblardan tortib murakkab masalalarni sinchkovlik bilan tahlil qilishgacha boʻlgan oraliqda sozlash imkoniyati yaratildi.
Aniqlik va yangi strategiyaOpenAI ichki test sinovlari natijalariga tayanib, yangi modellar sifat jihatidan keskin oʻsganini taʼkidladi. Xususan, GPT-5.5 Instant versiyasiga nisbatan kamida bitta faktik xatoga yoʻl qoʻyish ehtimoli GPT-5.6 Luna modelida 62 foizga, GPT-5.6 Sol modelida esa 68 foizga kamaygan.
Statistik maʼlumotlarga koʻra, bugungi kunda ChatGPT xizmatidan har hafta qariyb 1 milliardga yaqin kishi foydalanmoqda. Ushbu ulkan auditoriyani inobatga olgan holda, kompaniya oʻz strategiyasini ikki yoʻnalishga boʻlmoqda: bepul foydalanuvchilarga kundalik muloqot uchun keng imkoniyatlar berilsa, pullik obunachilarga murakkab vazifalarni bajarishda hisoblash resurslarini boshqarish ustidan koʻproq nazorat taqdim etilmoqda.
…