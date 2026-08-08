«Barselona» yulduzi «PSJ»ga o‘tmoqda: "shov-shuv"li transfer tafsilotlari!
Ferran Torres «Barselona»dan «PSJ»ga o'tishga juda yaqin, tomonlar 50 million yevro va 4 yillik shartnoma bo'yicha kelishib olgan. Klublar transferning so'nggi tafsilotlarini 12 avgustgacha hal qilishni rejalashtirmoqda. 26 yoshli hujumchi 2022 yilning yanvarida «Manchester Siti»dan «Barselona»ga o'tgan. Torres Kataloniya klubi safidagi to'rt yillik faoliyati davomida jamoasi bilan Ispaniya ichki musobaqalarida 7 ta sovrinni qo'lga kiritgan.
Kataloniyaning «Barselona» klubi va Ispaniya terma jamoasi hujumchisi Ferran Torres faoliyatini Fransiya chempionatida davom ettirishga juda yaqin turibdi. «PSJ» so‘nggi Jahon chempionati finalida g‘alaba golini urgan to‘purarni o‘z safiga qo‘shib olmoqda.
Ispaniyaning nufuzli Marca nashri xabariga ko‘ra, tomonlar kelishuvning asosiy shartlari bo‘yicha kelishib olishgan.
50 million yevro va 4 yillik shartnoma
Parijliklar 26 yoshli ispan hujumchisi uchun 50 million yevro ajratadi. Futbolchining o‘zi bilan esa 4 yillik rasmiy shartnoma bo‘yicha to‘liq og‘zaki kelishuvga erishilgan.
Manbalarning ta’kidlashicha, ushbu transfer barbod bo‘lishi uchun faqatgina aqlga sig‘maydigan darajadagi kutilmagan holat yuz berishi kerak, xolos. Muzokaralar juda muvaffaqiyatli va tezkor kechgan, chunki har ikkala klub sport direktorlari — Deku («Barselona») va Luish Kampush («PSJ») hayotda qalin do‘st hisoblanishadi.
Dedlayn — 12 avgust
Klublar transferning so‘nggi mayda detallarini 12 avgustgacha to‘liq hal qilishni rejalashtirmoqda. Bu sana bejiz tanlanmagan:
Ahamiyatli jihati: Aynan 12 avgust kuni Jahon chempionatida ishtirok etgan ispaniyalik futbolchilar ta’tildan qaytib, «Barselona» ixtiyoridagi mashg‘ulotlarga qo‘shilishi lozim edi. Kataloniyaliklar transferni mashg‘ulotlar boshlangunga qadar yakunlashni afzal ko‘rishmoqda.
Torresning Kataloniyadagi sovrindor faoliyati
Ferran Torres 2022 yilning yanvar oyida Angliyaning «Manchester Siti» klubidan «Barselona» safiga ko‘chib o‘tgan edi. Kataloniya klubidagi to‘rt yillik faoliyati davomida u jamoa bilan birgalikda Ispaniya ichki musobaqalarida 7 ta sovrinni qo‘lga kiritishga muvaffaq bo‘ldi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…