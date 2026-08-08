«Barselona» yulduzi «PSJ»ga o‘tmoqda: "shov-shuv"li transfer tafsilotlari!

·261·Sport
«Barselona» yulduzi «PSJ»ga o‘tmoqda: "shov-shuv"li transfer tafsilotlari!
Qisqacha

Ferran Torres «Barselona»dan «PSJ»ga o'tishga juda yaqin, tomonlar 50 million yevro va 4 yillik shartnoma bo'yicha kelishib olgan. Klublar transferning so'nggi tafsilotlarini 12 avgustgacha hal qilishni rejalashtirmoqda. 26 yoshli hujumchi 2022 yilning yanvarida «Manchester Siti»dan «Barselona»ga o'tgan. Torres Kataloniya klubi safidagi to'rt yillik faoliyati davomida jamoasi bilan Ispaniya ichki musobaqalarida 7 ta sovrinni qo'lga kiritgan.

Kataloniyaning «Barselona» klubi va Ispaniya terma jamoasi hujumchisi Ferran Torres faoliyatini Fransiya chempionatida davom ettirishga juda yaqin turibdi. «PSJ» so‘nggi Jahon chempionati finalida g‘alaba golini urgan to‘purarni o‘z safiga qo‘shib olmoqda.

Ispaniyaning nufuzli Marca nashri xabariga ko‘ra, tomonlar kelishuvning asosiy shartlari bo‘yicha kelishib olishgan.

50 million yevro va 4 yillik shartnoma

Parijliklar 26 yoshli ispan hujumchisi uchun 50 million yevro ajratadi. Futbolchining o‘zi bilan esa 4 yillik rasmiy shartnoma bo‘yicha to‘liq og‘zaki kelishuvga erishilgan.

Manbalarning ta’kidlashicha, ushbu transfer barbod bo‘lishi uchun faqatgina aqlga sig‘maydigan darajadagi kutilmagan holat yuz berishi kerak, xolos. Muzokaralar juda muvaffaqiyatli va tezkor kechgan, chunki har ikkala klub sport direktorlari — Deku («Barselona») va Luish Kampush («PSJ») hayotda qalin do‘st hisoblanishadi.

Dedlayn — 12 avgust

Klublar transferning so‘nggi mayda detallarini 12 avgustgacha to‘liq hal qilishni rejalashtirmoqda. Bu sana bejiz tanlanmagan:

Ahamiyatli jihati: Aynan 12 avgust kuni Jahon chempionatida ishtirok etgan ispaniyalik futbolchilar ta’tildan qaytib, «Barselona» ixtiyoridagi mashg‘ulotlarga qo‘shilishi lozim edi. Kataloniyaliklar transferni mashg‘ulotlar boshlangunga qadar yakunlashni afzal ko‘rishmoqda.

Torresning Kataloniyadagi sovrindor faoliyati

Ferran Torres 2022 yilning yanvar oyida Angliyaning «Manchester Siti» klubidan «Barselona» safiga ko‘chib o‘tgan edi. Kataloniya klubidagi to‘rt yillik faoliyati davomida u jamoa bilan birgalikda Ispaniya ichki musobaqalarida 7 ta sovrinni qo‘lga kiritishga muvaffaq bo‘ldi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

BarcelonaFerran TorresPSGMarcaManchester City
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiJoze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdiBugun, 02:31Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)