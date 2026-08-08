Google kiberxavfsizlik guruhlari nomlash tizimini oʻzgartirdi

·54·Texno
Google kiberxavfsizlik guruhlari nomlash tizimini oʻzgartirdi
Qisqacha

Google kiberhujumchi guruhlarni nomlash tizimini yangilab, Mandiant ilgari qo'llagan APT1 va APT41 kabi raqamli nomlardan voz kechdi. Yangi tizimda har bir guruh yodda qolarli tasodifiy nom va uning kelib chiqqan mamlakatini bildiruvchi so'z bilan ataladi: Xitoy uchun Castle, Eron uchun Ion, Shimoliy Koreya uchun Neptune, Rossiya uchun Relic. Google hozir bir nechta mamlakatlar bo'yicha 5 000 dan ortiq faollik klasterlarini kuzatib bormoqda.

Kiberxavfsizlik sohasida oʻn yildan ortiq vaqt davomida turli xakerlik guruhlariga shartli nomlar berib kelinadi. "Fancy Bear" kabi ayrim guruhlar oʻzlarining shov-shuvli hujumlari hamda yodda qolarli nomlari tufayli hatto ommaviy axborot vositalarida ham mashhur boʻlib ketdi. Boshqalari esa faqat tor doiradagi mutaxassislarga maʼlum xolos. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, koʻp holatlarda hatto soha ekspertlari ham barcha nomlarni yodda saqlay olmaydi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Buning asosiy sabablaridan biri — har bir kompaniya kiberjinoyatchi guruhlarga oʻzicha turlicha nom berishidadir. Oqibatda xavfsizlik mutaxassislari, davlat idoralari vakillari, siyosatchilar, jurnalistlar va keng jamoatchilik kimning kim ekanini tushunishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Shu bois, mazkur chalkashliklarga barham berish uchun yagona maʼlumot bazalarini yaratishga urinishlar koʻp kuzatiladi.

Yangi nomlash tizimining mazmuni

Oʻtgan oyda Google kompaniyasi kiberhujumchi guruhlarni nomlash tizimini tubdan yangiladi. Google tarkibiga kiruvchi Mandiant xavfsizlik firmasi ilgari qoʻllagan APT1, APT41 kabi raqamli tizimlar endilikda oʻtmishda qoldi. Aslida aynan Mandiant oʻz vaqtida bunday nomlash sxemasini birinchilardan boʻlib joriy etgan edi.

Endilikda Google joriy etgan tizim ancha sodda va tushunarli koʻrinish oldi. Unga koʻra, har bir xakerlik guruhi yodda qolarli tasodifiy birinchi nom hamda kelib chiqqan mamlakatini bildiruvchi ikkinchi soʻzdan iborat boʻladi:

  • Xitoy uchun — Castle
  • Eron uchun — Ion
  • Shimoliy Koreya uchun — Neptune
  • Rossiya uchun — Relic

Mutaxassislar izohi va xatarlarni baholash

Google Threat Intelligence Group (G_T_I_G) texnologiya direktori Sheyn Xantlining taʼkidlashicha, ushbu oʻzgarish kompaniya ichidagi hamda tashqi xavfsizlik tadqiqotchilari uchun aniqlik kiritish maqsadida zarur boʻlgan. 2010-yillarning boshlarida kompaniyalar kiberhujumlar va ularning ortida turgan xakerlar haqida hisobotlar chop eta boshlaganda, mutaxassislar bugungidek koʻp miqdordagi xavf guruhlari paydo boʻlishini kutishmagan edi.

G_T_I_G bosh tahlilchisi Jon Xaltkvistning maʼlumotiga koʻra, hozirgi kunda Google bir nechta mamlakatlar boʻyicha 5 000 dan ortiq faollik klasterlarini kuzatib bormoqda. Sheyn Xantli bugungi kunda oʻzining kiberimkoniyatlari va xakerlik guruhlariga ega boʻlmagan rivojlangan davlatlar deyarli qolmaganini taʼkidlab oʻtdi.

Biroq xakerlik guruhlariga maxsus nom berishdan koʻzlangan asosiy maqsad nima? Xantlining tushuntirishicha, bu shunchaki ilmiy mashgʻulot emas. Asosiy maqsad — kim kimga hujum qilayotgani va qanday usullardan foydalanayotganini boshlangʻich darajada toʻgʻri tushunishdir.

Aynan shunday yondashuv tashkilotlarga xavflarni tezroq aniqlash, ularga qarshi oldindan tayyorgarlik koʻrish, imkon qadar oldini olish yoki sodir boʻlgan hodisalarni tezkorlik bilan tekshirish imkonini beradi. Ekspertning fikricha, bularning barchasiga faqat xakerlarni toʻgʻri nomlash va ularni izchil kuzatib borish bilangina erishish mumkin.

GoogleKiberxavfsizlikXakerlarTexnologiyaXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

OnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaOnePlus Yevropa bozorini tark etmoqda va foydalanuvchilarga sovgʻalar tarqatmoqdaBugun, 06:54Koinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiKoinotda yapon raketasining qoldigʻi juda aniq suratga olindiBugun, 04:28Darknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiDarknetga Boeing samolyotlarining maxfiy chizmalari sizib chiqdiBugun, 03:20Amazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinAmazonʼning Texasdagi yangi loyihasi AQShdagi eng yirik ekologik ifloslantiruvchiga aylanishi mumkinBugun, 02:22Redmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranRedmi 17 Yevropada sotuvga chiqdi: 7500 mA·ch batareya va 120 Hz ekranBugun, 01:29OpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiOpenAI taqdimotlar tayyorlovchi NextSlide startapini sotib oldiBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi