Google kiberxavfsizlik guruhlari nomlash tizimini oʻzgartirdi
Google kiberhujumchi guruhlarni nomlash tizimini yangilab, Mandiant ilgari qo'llagan APT1 va APT41 kabi raqamli nomlardan voz kechdi. Yangi tizimda har bir guruh yodda qolarli tasodifiy nom va uning kelib chiqqan mamlakatini bildiruvchi so'z bilan ataladi: Xitoy uchun Castle, Eron uchun Ion, Shimoliy Koreya uchun Neptune, Rossiya uchun Relic. Google hozir bir nechta mamlakatlar bo'yicha 5 000 dan ortiq faollik klasterlarini kuzatib bormoqda.
Kiberxavfsizlik sohasida oʻn yildan ortiq vaqt davomida turli xakerlik guruhlariga shartli nomlar berib kelinadi. "Fancy Bear" kabi ayrim guruhlar oʻzlarining shov-shuvli hujumlari hamda yodda qolarli nomlari tufayli hatto ommaviy axborot vositalarida ham mashhur boʻlib ketdi. Boshqalari esa faqat tor doiradagi mutaxassislarga maʼlum xolos. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, koʻp holatlarda hatto soha ekspertlari ham barcha nomlarni yodda saqlay olmaydi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Buning asosiy sabablaridan biri — har bir kompaniya kiberjinoyatchi guruhlarga oʻzicha turlicha nom berishidadir. Oqibatda xavfsizlik mutaxassislari, davlat idoralari vakillari, siyosatchilar, jurnalistlar va keng jamoatchilik kimning kim ekanini tushunishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Shu bois, mazkur chalkashliklarga barham berish uchun yagona maʼlumot bazalarini yaratishga urinishlar koʻp kuzatiladi.
Yangi nomlash tizimining mazmuniOʻtgan oyda Google kompaniyasi kiberhujumchi guruhlarni nomlash tizimini tubdan yangiladi. Google tarkibiga kiruvchi Mandiant xavfsizlik firmasi ilgari qoʻllagan APT1, APT41 kabi raqamli tizimlar endilikda oʻtmishda qoldi. Aslida aynan Mandiant oʻz vaqtida bunday nomlash sxemasini birinchilardan boʻlib joriy etgan edi.
Endilikda Google joriy etgan tizim ancha sodda va tushunarli koʻrinish oldi. Unga koʻra, har bir xakerlik guruhi yodda qolarli tasodifiy birinchi nom hamda kelib chiqqan mamlakatini bildiruvchi ikkinchi soʻzdan iborat boʻladi:
- Xitoy uchun — Castle
- Eron uchun — Ion
- Shimoliy Koreya uchun — Neptune
- Rossiya uchun — Relic
Mutaxassislar izohi va xatarlarni baholashGoogle Threat Intelligence Group (G_T_I_G) texnologiya direktori Sheyn Xantlining taʼkidlashicha, ushbu oʻzgarish kompaniya ichidagi hamda tashqi xavfsizlik tadqiqotchilari uchun aniqlik kiritish maqsadida zarur boʻlgan. 2010-yillarning boshlarida kompaniyalar kiberhujumlar va ularning ortida turgan xakerlar haqida hisobotlar chop eta boshlaganda, mutaxassislar bugungidek koʻp miqdordagi xavf guruhlari paydo boʻlishini kutishmagan edi.
G_T_I_G bosh tahlilchisi Jon Xaltkvistning maʼlumotiga koʻra, hozirgi kunda Google bir nechta mamlakatlar boʻyicha 5 000 dan ortiq faollik klasterlarini kuzatib bormoqda. Sheyn Xantli bugungi kunda oʻzining kiberimkoniyatlari va xakerlik guruhlariga ega boʻlmagan rivojlangan davlatlar deyarli qolmaganini taʼkidlab oʻtdi.
Biroq xakerlik guruhlariga maxsus nom berishdan koʻzlangan asosiy maqsad nima? Xantlining tushuntirishicha, bu shunchaki ilmiy mashgʻulot emas. Asosiy maqsad — kim kimga hujum qilayotgani va qanday usullardan foydalanayotganini boshlangʻich darajada toʻgʻri tushunishdir.
Aynan shunday yondashuv tashkilotlarga xavflarni tezroq aniqlash, ularga qarshi oldindan tayyorgarlik koʻrish, imkon qadar oldini olish yoki sodir boʻlgan hodisalarni tezkorlik bilan tekshirish imkonini beradi. Ekspertning fikricha, bularning barchasiga faqat xakerlarni toʻgʻri nomlash va ularni izchil kuzatib borish bilangina erishish mumkin.
…