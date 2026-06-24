Kolumbiya muddatidan oldin pley-offga chiqdi: Daniel Munoz jamoasiga gʻalaba keltirdi

·22·Sport
Kolumbiya muddatidan oldin pley-offga chiqdi: Daniel Munoz jamoasiga gʻalaba keltirdi

Kolumbiya terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionatining guruh bosqichida ketma-ket ikkinchi gʻalabasini qoʻlga kiritib, muddatidan oldin pley-off yoʻllanmasini naqd qildi. Gvadalaxara shahrida boʻlib oʻtgan bahsda Janubiy Amerika vakillari Kongo Demokratik Respublikasi ustidan 1:0 hisobida gʻalaba qozonishdi. Bu natija orqali Kolumbiya Cristiano Ronaldo boshchiligidagi Portugaliya uddalay olmagan vazifani bajardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Uchrashuv taqdirini Angliyaning Kristal Pelas klubi himoyachisi Daniel Munoz hal qildi. U oʻyinning 76-daqiqasida raqib darvozasini ishgʻol etib, turnirdagi ikkinchi golini hisobiga yozdirib qoʻydi. Goal.com nashri xabariga koʻra, ushbu gʻalaba Nestor Lorenzo shogirdlariga K guruhida olti ochko bilan peshqadamlikni mustahkamlash va 1/32 final bosqichiga yoʻl olish imkonini berdi.

Portugaliya uddalay olmagan toʻsiq

Qayd etish joizki, ushbu guruhning favoritlaridan biri sanalgan Portugaliya terma jamoasi ilk turda aynan Kongo DR bilan 1:1 hisobida durang oʻynab, ochko yoʻqotgan edi. Kolumbiyaliklar esa afrikaliklarning mustahkam mudofaasini yorib oʻtishning uddasidan chiqishdi. Oʻyin davomida Kolumbiya 20 ta zarba yoʻllab, toʻliq ustunlikka ega boʻlgan boʻlsa-da, kongoaliklar darvozaboni Lionel Mpasi oʻzining ajoyib seyvlari bilan Luis Diaz va Jhon Ariasning urinishlarini yoʻqqa chiqardi.

Uchrashuvning birinchi boʻlimidayoq Kolumbiya 15 marta darvoza tomon zarba berdi, biroq gol urish baxti faqat ikkinchi boʻlim oxirlarida nasib etdi. Daniel Munozning zarbasi Steve Kapuadiga tegib, yoʻnalishini oʻzgartirgan holda darvoza toʻridan joy oldi. Oʻyindan soʻng Munoz oʻz intervyusida: “Gol urganim meni qahramon qilmaydi. Biz bir jamoa, bir oila sifatida gʻalaba qozondik”, — deya taʼkidladi.

Guruhdagi vaziyat va Oʻzbekiston uchun ahamiyati

Kolumbiya bosh murabbiyi Nestor Lorenzo raqibning qarshi hujumlardagi xavfliligini inobatga olgan holda ehtiyotkor taktika tanlaganini aytdi. James Rodriguez oʻrniga maydonga tushgan Juan Quintero oʻyinga yangi kuch bagʻishladi va hujumlarni tashkil etishda asosiy rolni oʻynadi. Endilikda Kolumbiya soʻnggi turda Portugaliya bilan guruh gʻolibligi uchun bahs olib boradi.

Kongo DR uchun esa magʻlubiyat vaziyatni murakkablashtirdi. Hozirda ular bir ochko bilan uchinchi oʻrinda bormoqda. Guruhdagi keyingi taqdirni hal qiluvchi oʻyin Atlanta shahrida Oʻzbekiston terma jamoasiga qarshi boʻlib oʻtadi. Afrikaliklar uchun pley-offga chiqish imkoniyatini saqlab qolish uchun Oʻzbekiston ustidan gʻalaba qozonish shart boʻladi.

KolumbiyaJahon ChempionatiDaniel MunozPortugaliyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Angliya – Gana (uchrashuvdagi xavfli vaziyatlarni tomosha qiling)JCH-2026. Angliya – Gana (uchrashuvdagi xavfli vaziyatlarni tomosha qiling)Bugun, 13:25Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yindan so‘ng tanqidlarga javob qaytardiRonaldu O‘zbekiston bilan o‘yindan so‘ng tanqidlarga javob qaytardiBugun, 13:14Angliya terma jamoasida turgʻunlik: Tomas Tuxel Gana bilan durangdan soʻng tanqidlar ostidaAngliya terma jamoasida turgʻunlik: Tomas Tuxel Gana bilan durangdan soʻng tanqidlar ostidaBugun, 13:12Jahon chempionatida janjal: Karlush Keyrush va Jud Bellingem oʻrtasida nima sodir boʻldi?Jahon chempionatida janjal: Karlush Keyrush va Jud Bellingem oʻrtasida nima sodir boʻldi?Bugun, 12:59Husanov ko‘z yoshlarini tiya olmadi, Bernardu unga tasalli berdiHusanov ko‘z yoshlarini tiya olmadi, Bernardu unga tasalli berdiBugun, 12:50JCH-2026. Panama — Xorvatiya 0:1 (kiritilgan golni tomosha qiling)JCH-2026. Panama — Xorvatiya 0:1 (kiritilgan golni tomosha qiling)Bugun, 12:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...