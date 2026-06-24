Kolumbiya muddatidan oldin pley-offga chiqdi: Daniel Munoz jamoasiga gʻalaba keltirdi
Kolumbiya terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionatining guruh bosqichida ketma-ket ikkinchi gʻalabasini qoʻlga kiritib, muddatidan oldin pley-off yoʻllanmasini naqd qildi. Gvadalaxara shahrida boʻlib oʻtgan bahsda Janubiy Amerika vakillari Kongo Demokratik Respublikasi ustidan 1:0 hisobida gʻalaba qozonishdi. Bu natija orqali Kolumbiya Cristiano Ronaldo boshchiligidagi Portugaliya uddalay olmagan vazifani bajardi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Uchrashuv taqdirini Angliyaning Kristal Pelas klubi himoyachisi Daniel Munoz hal qildi. U oʻyinning 76-daqiqasida raqib darvozasini ishgʻol etib, turnirdagi ikkinchi golini hisobiga yozdirib qoʻydi. Goal.com nashri xabariga koʻra, ushbu gʻalaba Nestor Lorenzo shogirdlariga K guruhida olti ochko bilan peshqadamlikni mustahkamlash va 1/32 final bosqichiga yoʻl olish imkonini berdi.
Portugaliya uddalay olmagan toʻsiqQayd etish joizki, ushbu guruhning favoritlaridan biri sanalgan Portugaliya terma jamoasi ilk turda aynan Kongo DR bilan 1:1 hisobida durang oʻynab, ochko yoʻqotgan edi. Kolumbiyaliklar esa afrikaliklarning mustahkam mudofaasini yorib oʻtishning uddasidan chiqishdi. Oʻyin davomida Kolumbiya 20 ta zarba yoʻllab, toʻliq ustunlikka ega boʻlgan boʻlsa-da, kongoaliklar darvozaboni Lionel Mpasi oʻzining ajoyib seyvlari bilan Luis Diaz va Jhon Ariasning urinishlarini yoʻqqa chiqardi.
Uchrashuvning birinchi boʻlimidayoq Kolumbiya 15 marta darvoza tomon zarba berdi, biroq gol urish baxti faqat ikkinchi boʻlim oxirlarida nasib etdi. Daniel Munozning zarbasi Steve Kapuadiga tegib, yoʻnalishini oʻzgartirgan holda darvoza toʻridan joy oldi. Oʻyindan soʻng Munoz oʻz intervyusida: “Gol urganim meni qahramon qilmaydi. Biz bir jamoa, bir oila sifatida gʻalaba qozondik”, — deya taʼkidladi.
Guruhdagi vaziyat va Oʻzbekiston uchun ahamiyatiKolumbiya bosh murabbiyi Nestor Lorenzo raqibning qarshi hujumlardagi xavfliligini inobatga olgan holda ehtiyotkor taktika tanlaganini aytdi. James Rodriguez oʻrniga maydonga tushgan Juan Quintero oʻyinga yangi kuch bagʻishladi va hujumlarni tashkil etishda asosiy rolni oʻynadi. Endilikda Kolumbiya soʻnggi turda Portugaliya bilan guruh gʻolibligi uchun bahs olib boradi.
Kongo DR uchun esa magʻlubiyat vaziyatni murakkablashtirdi. Hozirda ular bir ochko bilan uchinchi oʻrinda bormoqda. Guruhdagi keyingi taqdirni hal qiluvchi oʻyin Atlanta shahrida Oʻzbekiston terma jamoasiga qarshi boʻlib oʻtadi. Afrikaliklar uchun pley-offga chiqish imkoniyatini saqlab qolish uchun Oʻzbekiston ustidan gʻalaba qozonish shart boʻladi.
…