Angliya terma jamoasida turgʻunlik: Tomas Tuxel Gana bilan durangdan soʻng tanqidlar ostida

·24·Sport
Angliya terma jamoasida turgʻunlik: Tomas Tuxel Gana bilan durangdan soʻng tanqidlar ostida

Jahon chempionatining guruh bosqichida Xorvatiya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng koʻtarinki ruhda boʻlgan Angliya terma jamoasi kutilmagan toʻsiqqa duch keldi. Gana terma jamoasiga qarshi kechgan va golsiz durang bilan yakunlangan bahs "uch sherlar"ning hujumkor salohiyati borasidagi savollarni yana kun tartibiga chiqardi. Goal.com nashri xabariga koʻra, mazkur oʻyin yangi bosh murabbiy Tomas Tuxel oldida turgan vazifalar naqadar murakkab ekanligini koʻrsatib berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻyin davomida Angliya toʻp nazoratini toʻliq oʻz qoʻlida ushlab turdi, biroq bu ustunlik xavfli vaziyatlarga aylanmadi. Karlush Keyrush boshchiligidagi Gana terma jamoasi uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq himoyaviy taktikani tanladi va raqibga boʻsh maydon qoldirmaslikka harakat qildi. Angliyalik futbolchilar esa raqibning zich himoyasini yorib oʻtishda tavakkal qilishdan qochishdi, bu esa hujumlarning samaradorligini pasaytirib yubordi.

Statistik maʼlumotlar Angliyaning yaqqol ustunligini koʻrsatmoqda: dastlabki 12 daqiqa ichida inglizlar 111 ta aniq uzatmani amalga oshirgan boʻlsa, Gana futbolchilari bor-yoʻgʻi 14 marta toʻp uzatishgan. Shunga qaramay, Angliya oʻyinning 36-daqiqasiga qadar ochiq oʻyindan birorta ham xavfli vaziyat yarata olmadi. Butun uchrashuv davomida raqib darvozasiga yoʻllangan aniq zarbalar soni ham koʻngildagidek boʻlmadi.

Hujumdagi muammolar va Harry Kane faktor

Terma jamoa sardori va asosiy toʻpurari Harry Kane uchun bu oʻyin omadsiz kechdi. Odatda jamoaning "dvigateli" hisoblangan hujumchi raqib jarima maydonchasi ichida bor-yoʻgʻi uch marta toʻpga tegdi. Uchrashuv yakunlanishi arafasida, 87-daqiqada unda gol urish uchun qulay imkoniyat yuzaga kelgan edi, biroq yaqin masofadan yoʻllangan zarba darvoza toʻsini yuqorisidan oʻtib ketdi. Bu vaziyat Harry Kane uchun "Oltin butsa" poygasidagi imkoniyatlarini ham qiyinlashtirib qoʻydi.

Tomas Tuxel oʻyindan soʻng bergan intervyusida raqibning tartibli oʻyinini alohida eʼtirof etdi. "Gana juda katta intizom va jismoniy tayyorgarlik bilan himoyalandi. Men faoliyatim davomida bunday kuchli himoyalangan jamoani kam koʻrganman. Boʻshliqlarni topish juda qiyin boʻldi. Harry Kane ega boʻlgan vaziyatlarda esa shunchaki omad yetishmadi. Odatda u bunday imkoniyatlardan foydalanar edi", — dedi germaniyalik mutaxassis.

Angliya futbol jamoatchiligi uchun bunday natijalar odatiy holga aylanib ulgurgan. Birgina gʻalabadan soʻng "kubok uyga qaytmoqda" degan shiorlar yangrasa, birgina durangdan keyin jamoani keskin tanqidlar toʻlqini qamrab oladi. Endilikda Tomas Tuxel jamoaning hujumkor oʻyinini qayta koʻrib chiqishi va pley-off bosqichlari oldidan raqibning "avtobus" uslubidagi himoyasini yorib oʻtish yoʻllarini topishi talab etiladi.

AngliyaTomas TuxelHarry KaneJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026. Angliya – Gana (uchrashuvdagi xavfli vaziyatlarni tomosha qiling)JCH-2026. Angliya – Gana (uchrashuvdagi xavfli vaziyatlarni tomosha qiling)Bugun, 13:25Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yindan so‘ng tanqidlarga javob qaytardiRonaldu O‘zbekiston bilan o‘yindan so‘ng tanqidlarga javob qaytardiBugun, 13:14Kolumbiya muddatidan oldin pley-offga chiqdi: Daniel Munoz jamoasiga gʻalaba keltirdiKolumbiya muddatidan oldin pley-offga chiqdi: Daniel Munoz jamoasiga gʻalaba keltirdiBugun, 13:10Jahon chempionatida janjal: Karlush Keyrush va Jud Bellingem oʻrtasida nima sodir boʻldi?Jahon chempionatida janjal: Karlush Keyrush va Jud Bellingem oʻrtasida nima sodir boʻldi?Bugun, 12:59Husanov ko‘z yoshlarini tiya olmadi, Bernardu unga tasalli berdiHusanov ko‘z yoshlarini tiya olmadi, Bernardu unga tasalli berdiBugun, 12:50JCH-2026. Panama — Xorvatiya 0:1 (kiritilgan golni tomosha qiling)JCH-2026. Panama — Xorvatiya 0:1 (kiritilgan golni tomosha qiling)Bugun, 12:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...