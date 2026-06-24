Angliya terma jamoasida turgʻunlik: Tomas Tuxel Gana bilan durangdan soʻng tanqidlar ostida
Jahon chempionatining guruh bosqichida Xorvatiya ustidan qozonilgan gʻalabadan soʻng koʻtarinki ruhda boʻlgan Angliya terma jamoasi kutilmagan toʻsiqqa duch keldi. Gana terma jamoasiga qarshi kechgan va golsiz durang bilan yakunlangan bahs "uch sherlar"ning hujumkor salohiyati borasidagi savollarni yana kun tartibiga chiqardi. Goal.com nashri xabariga koʻra, mazkur oʻyin yangi bosh murabbiy Tomas Tuxel oldida turgan vazifalar naqadar murakkab ekanligini koʻrsatib berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻyin davomida Angliya toʻp nazoratini toʻliq oʻz qoʻlida ushlab turdi, biroq bu ustunlik xavfli vaziyatlarga aylanmadi. Karlush Keyrush boshchiligidagi Gana terma jamoasi uchrashuvning dastlabki daqiqalaridanoq himoyaviy taktikani tanladi va raqibga boʻsh maydon qoldirmaslikka harakat qildi. Angliyalik futbolchilar esa raqibning zich himoyasini yorib oʻtishda tavakkal qilishdan qochishdi, bu esa hujumlarning samaradorligini pasaytirib yubordi.
Statistik maʼlumotlar Angliyaning yaqqol ustunligini koʻrsatmoqda: dastlabki 12 daqiqa ichida inglizlar 111 ta aniq uzatmani amalga oshirgan boʻlsa, Gana futbolchilari bor-yoʻgʻi 14 marta toʻp uzatishgan. Shunga qaramay, Angliya oʻyinning 36-daqiqasiga qadar ochiq oʻyindan birorta ham xavfli vaziyat yarata olmadi. Butun uchrashuv davomida raqib darvozasiga yoʻllangan aniq zarbalar soni ham koʻngildagidek boʻlmadi.
Hujumdagi muammolar va Harry Kane faktorTerma jamoa sardori va asosiy toʻpurari Harry Kane uchun bu oʻyin omadsiz kechdi. Odatda jamoaning "dvigateli" hisoblangan hujumchi raqib jarima maydonchasi ichida bor-yoʻgʻi uch marta toʻpga tegdi. Uchrashuv yakunlanishi arafasida, 87-daqiqada unda gol urish uchun qulay imkoniyat yuzaga kelgan edi, biroq yaqin masofadan yoʻllangan zarba darvoza toʻsini yuqorisidan oʻtib ketdi. Bu vaziyat Harry Kane uchun "Oltin butsa" poygasidagi imkoniyatlarini ham qiyinlashtirib qoʻydi.
Tomas Tuxel oʻyindan soʻng bergan intervyusida raqibning tartibli oʻyinini alohida eʼtirof etdi. "Gana juda katta intizom va jismoniy tayyorgarlik bilan himoyalandi. Men faoliyatim davomida bunday kuchli himoyalangan jamoani kam koʻrganman. Boʻshliqlarni topish juda qiyin boʻldi. Harry Kane ega boʻlgan vaziyatlarda esa shunchaki omad yetishmadi. Odatda u bunday imkoniyatlardan foydalanar edi", — dedi germaniyalik mutaxassis.
Angliya futbol jamoatchiligi uchun bunday natijalar odatiy holga aylanib ulgurgan. Birgina gʻalabadan soʻng "kubok uyga qaytmoqda" degan shiorlar yangrasa, birgina durangdan keyin jamoani keskin tanqidlar toʻlqini qamrab oladi. Endilikda Tomas Tuxel jamoaning hujumkor oʻyinini qayta koʻrib chiqishi va pley-off bosqichlari oldidan raqibning "avtobus" uslubidagi himoyasini yorib oʻtish yoʻllarini topishi talab etiladi.
…