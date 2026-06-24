Zlatan Ibrahimovic Cristiano Ronaldoning Jahon chempionatidagi bayonotini masxara qildi
Futbol olamining ikki afsonaviy vakili oʻrtasidagi sirtqi qarama-qarshilik yangi bosqichga koʻtarildi. Shvetsiya futboli faxriysi Zlatan Ibrahimovic Portugaliya terma jamoasi hujumchisi Cristiano Ronaldoning JCh-2026 doirasidagi xatti-harakatlari va bayonotiga keskin munosabat bildirdi. Voqealar rivoji Portugaliyaning Oʻzbekiston ustidan qozongan yirik gʻalabasidan soʻng avj oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Jahon chempionati "K" guruhi doirasida kechgan Portugaliya va Oʻzbekiston uchrashuvida 41 yoshli Cristiano Ronaldo dubl qayd etib, jamoasining 5:0 hisobidagi gʻalabasiga katta hissa qoʻshdi. Oʻyindan soʻng Ronaldo telekameralar qarshisiga kelib, baland ovozda "Men qaytdim!" deya hayqirdi. Bu holat turnirning ilk turida Kongo DR bilan durangdan soʻng tanqidlar ostida qolgan hujumchining oʻziga xos javobi edi.
Biroq, Fox Sports studiyasida ekspert sifatida faoliyat yuritayotgan Zlatan Ibrahimovic Ronaldoning bu harakatini kinoya bilan qarshi oldi. Ibrahimovicning fikricha, bunday darajadagi futbolchi uchun oddiy gol urishni katta shov-shuvga aylantirish shart emas edi. Goal.com nashri xabariga koʻra, shvetsiyalik sobiq hujumchi Ronaldoning "qaytishi" haqidagi gaplarini mantiqsiz deb hisoblamoqda.
Ibrahimovicning keskin munosabati"Bu shunchaki gol urish kerak boʻlgan oʻyin edi. Portugaliya koʻp gol urishi shart boʻlgan bahs edi. Uning xabariga kelsak, men uni hech qayerga ketmagan deb oʻylagandim. Nima uchun 'men qaytdim' deb aytayotganiga tushunmayapman", — deya taʼkidladi Ibrahimovic oʻziga xos sarkazm bilan.
Oʻzbekiston bilan bahsda Ronaldo oʻyinning 6-daqiqasida Joao Cancelo uzatmasidan soʻng hisobni ochdi, 39-daqiqada esa Bruno Fernandesning pasini golga aylantirdi. Ushbu gollar evaziga u Jahon chempionatlari tarixida oltita turli musobaqada gol urgan yagona futbolchiga aylandi. Bu borada u oʻzining asosiy raqobatchisi Lionel Messi ham ortda qoldirdi, chunki argentinalik yulduz 2010-yilgi turnirda gol ura olmagan edi.
Shuningdek, Ronaldo 41 yoshida gol urib, JCh tarixidagi eng yoshi katta ikkinchi toʻpurarga aylandi. Bu boradagi mutloq rekord 1994-yilda 42 yoshida gol urgan kamerunlik Rojer Millaga tegishli. Garchi Ronaldo oltita turnirda gol urgan boʻlsa-da, umumiy gollar soni boʻyicha u hamon Messidan ortda qolmoqda — argentinalikda 18 ta, portugaliyalikda esa 10 ta gol mavjud.
Oʻyindan soʻng jurnalistlar Ronaldodan pley-off bosqichida Lionel Messi va Argentina bilan toʻqnash kelish ehtimoli haqida soʻrashdi. "Bunga qanday javob berishni bilmayman, lekin bu ajoyib voqea boʻlar edi. Hozirgi eng muhimi bugungi gʻalaba edi va biz bunga erishdik", — dedi Ronaldo oʻz intervyusida.
Hozirda Portugaliya terma jamoasi pley-off yoʻllanmasini deyarli hal qilib boʻlgan. Oʻzbekiston terma jamoasi uchun esa ushbu magʻlubiyat guruhdan chiqish imkoniyatlarini murakkablashtirdi, biroq Ronaldoning tarixiy natijasi va Ibrahimovicning unga bergan munosabati jahon sport matbuotining diqqat markazida qolmoqda.
…