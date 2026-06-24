Zlatan Ibrahimovic Cristiano Ronaldoning Jahon chempionatidagi bayonotini masxara qildi

·82·Sport
Zlatan Ibrahimovic Cristiano Ronaldoning Jahon chempionatidagi bayonotini masxara qildi

Futbol olamining ikki afsonaviy vakili oʻrtasidagi sirtqi qarama-qarshilik yangi bosqichga koʻtarildi. Shvetsiya futboli faxriysi Zlatan Ibrahimovic Portugaliya terma jamoasi hujumchisi Cristiano Ronaldoning JCh-2026 doirasidagi xatti-harakatlari va bayonotiga keskin munosabat bildirdi. Voqealar rivoji Portugaliyaning Oʻzbekiston ustidan qozongan yirik gʻalabasidan soʻng avj oldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Jahon chempionati "K" guruhi doirasida kechgan Portugaliya va Oʻzbekiston uchrashuvida 41 yoshli Cristiano Ronaldo dubl qayd etib, jamoasining 5:0 hisobidagi gʻalabasiga katta hissa qoʻshdi. Oʻyindan soʻng Ronaldo telekameralar qarshisiga kelib, baland ovozda "Men qaytdim!" deya hayqirdi. Bu holat turnirning ilk turida Kongo DR bilan durangdan soʻng tanqidlar ostida qolgan hujumchining oʻziga xos javobi edi.

Biroq, Fox Sports studiyasida ekspert sifatida faoliyat yuritayotgan Zlatan Ibrahimovic Ronaldoning bu harakatini kinoya bilan qarshi oldi. Ibrahimovicning fikricha, bunday darajadagi futbolchi uchun oddiy gol urishni katta shov-shuvga aylantirish shart emas edi. Goal.com nashri xabariga koʻra, shvetsiyalik sobiq hujumchi Ronaldoning "qaytishi" haqidagi gaplarini mantiqsiz deb hisoblamoqda.

Ibrahimovicning keskin munosabati

"Bu shunchaki gol urish kerak boʻlgan oʻyin edi. Portugaliya koʻp gol urishi shart boʻlgan bahs edi. Uning xabariga kelsak, men uni hech qayerga ketmagan deb oʻylagandim. Nima uchun 'men qaytdim' deb aytayotganiga tushunmayapman", — deya taʼkidladi Ibrahimovic oʻziga xos sarkazm bilan.

Oʻzbekiston bilan bahsda Ronaldo oʻyinning 6-daqiqasida Joao Cancelo uzatmasidan soʻng hisobni ochdi, 39-daqiqada esa Bruno Fernandesning pasini golga aylantirdi. Ushbu gollar evaziga u Jahon chempionatlari tarixida oltita turli musobaqada gol urgan yagona futbolchiga aylandi. Bu borada u oʻzining asosiy raqobatchisi Lionel Messi ham ortda qoldirdi, chunki argentinalik yulduz 2010-yilgi turnirda gol ura olmagan edi.

Shuningdek, Ronaldo 41 yoshida gol urib, JCh tarixidagi eng yoshi katta ikkinchi toʻpurarga aylandi. Bu boradagi mutloq rekord 1994-yilda 42 yoshida gol urgan kamerunlik Rojer Millaga tegishli. Garchi Ronaldo oltita turnirda gol urgan boʻlsa-da, umumiy gollar soni boʻyicha u hamon Messidan ortda qolmoqda — argentinalikda 18 ta, portugaliyalikda esa 10 ta gol mavjud.

Oʻyindan soʻng jurnalistlar Ronaldodan pley-off bosqichida Lionel Messi va Argentina bilan toʻqnash kelish ehtimoli haqida soʻrashdi. "Bunga qanday javob berishni bilmayman, lekin bu ajoyib voqea boʻlar edi. Hozirgi eng muhimi bugungi gʻalaba edi va biz bunga erishdik", — dedi Ronaldo oʻz intervyusida.

Hozirda Portugaliya terma jamoasi pley-off yoʻllanmasini deyarli hal qilib boʻlgan. Oʻzbekiston terma jamoasi uchun esa ushbu magʻlubiyat guruhdan chiqish imkoniyatlarini murakkablashtirdi, biroq Ronaldoning tarixiy natijasi va Ibrahimovicning unga bergan munosabati jahon sport matbuotining diqqat markazida qolmoqda.

Cristiano RonaldoZlatan IbrahimovicJahon ChempionatiPortugaliyaOʻzbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

JCH-2026da hal qiluvchi uchinchi tur bahslari boshlanadiJCH-2026da hal qiluvchi uchinchi tur bahslari boshlanadiBugun, 16:35Milliy terma jamoamizning omadsizligiga 3 ta asosiy sabab...Milliy terma jamoamizning omadsizligiga 3 ta asosiy sabab...Bugun, 16:33Jud Bellingem nima uchun maydondan chetlatilmadi? FIFAning yangi qoidasi tahliliJud Bellingem nima uchun maydondan chetlatilmadi? FIFAning yangi qoidasi tahliliBugun, 16:30Tomas Tuxel Garri Keynning sust oʻyini haqida: Messi va Mbappe ham shunday maqomdaTomas Tuxel Garri Keynning sust oʻyini haqida: Messi va Mbappe ham shunday maqomdaBugun, 15:58Lionel Messi 39 yoshida ham ajoyib jismoniy holatda ekanini namoyish etdiLionel Messi 39 yoshida ham ajoyib jismoniy holatda ekanini namoyish etdiBugun, 15:17Chelsi Xabi Alonso davrini yirik transfer bilan boshlamoqda: Palestra London yoʻlidaChelsi Xabi Alonso davrini yirik transfer bilan boshlamoqda: Palestra London yoʻlidaBugun, 15:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...