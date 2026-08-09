3 000 dollarlik tahdid: poytaxtda navbatdagi kiber-tovlamachilik fosh etildi

·60·Jamiyat
3 000 dollarlik tahdid: poytaxtda navbatdagi kiber-tovlamachilik fosh etildi
Qisqacha

Toshkentda 31 yoshli erkak 27 yoshli qizning intim foto va videolarini yaqinlariga tarqatish bilan tahdid qilib, undan 3 000 AQSH dollari talab qilgani uchun pulni olayotgan vaqtda ushlandi. Hodisa jabrlanuvchining murojaatidan so'ng o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida fosh etildi. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, tergov harakatlari davom etmoqda.

Toshkentda shaxsiy fotosurat va videolarni tarqatish bilan tahdid qilib, 27 yoshli qizdan katta miqdorda pul talab qilgan shaxs qo‘lga olindi. Ichki ishlar vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, gumonlanuvchi jabrlanuvchini yaqinlari oldida sharmanda qilish bilan qo‘rqitib, undan 3 ming AQSH dollari talab qilgan.

Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tezkor tadbir o‘tkazdi. 31 yoshli erkak pulni qabul qilayotgan paytda ushlangan.

«Surat va videolaringni oilangga ko‘rsataman»

Hodisa 27 yoshli fuqaroning ichki ishlar organlariga qilgan murojaatidan keyin fosh etilgan.

Arizada bildirilishicha, 31 yoshli erkak jabrlanuvchiga tegishli intim xarakterdagi foto va videolarni tarqatmaslik evaziga pul talab qilgan.

U qiz talabni bajarmasa, materiallarni uning oila a’zolariga ko‘rsatish va shu yo‘l bilan sharmanda qilish bilan tahdid qilgan.

Talab qilingan summa — 3 000 dollar.

Pulni olayotgan vaqtda ushlandi

Ariza asosida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tezkor tadbir rejalashtirilgan.

Ma’lum qilinishicha, gumonlanuvchi kelishilgan pulni olayotgan paytda tezkor xodimlar tomonidan ushlangan.

Shu tariqa, tahdid orqali pul olishga qaratilgan ehtimoliy sxema pul topshirish jarayonida to‘xtatilgan.

Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi

Holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Tergov harakatlari davom etmoqda.

Bu bosqichda shaxs gumonlanuvchi maqomida. Qonunchilikdagi umumiy prinsipga ko‘ra, hech kim sud hukmi qonuniy kuchga kirmaguncha jinoyat sodir etganlikda aybdor deb hisoblanmaydi.

Intim materiallar bilan shantaj qilinsa, nima qilish kerak?

Bunday vaziyatda qo‘rquv yoki uyat tufayli jim qolish tovlamachiga bosimni davom ettirish imkonini berishi mumkin.

Eng muhim qadamlardan biri — tahdidli yozishmalar, audio, to‘lov talablari va boshqa dalillarni o‘chirib yubormaslik. Shuningdek, ichki ishlar organlariga murojaat qilish mumkin. IIVning rasmiy aloqa ma’lumotlarida 102 koll-markaz raqami sifatida ko‘rsatilgan.

Shaxsiy materiallarni tarqatish bilan tahdid qilish ba’zan jabrlanuvchini psixologik bosim ostida tez qaror qabul qilishga majbur etadi. Shu sabab pul berishdan oldin huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bir ariza tezkor tadbirga sabab bo‘ldi

Ushbu holatda ham ishning fosh etilishi jabrlanuvchining murojaatidan boshlangan.

31 yoshli gumonlanuvchi 3 ming dollar talab qilgan, ammo pulni olish jarayonida ushlangan. Endi voqeaning barcha holatlariga tergov davomida huquqiy baho beriladi.

Shaxsiy foto yoki video kimningdir qo‘liga tushib qolgan bo‘lsa ham, bu uni tahdid va tovlamachilik vositasiga aylantirish huquqini bermaydi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

TashkentO'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligiO'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Surxondaryoda fuqaroning uyi buzib tashlandiSurxondaryoda fuqaroning uyi buzib tashlandiKecha, 18:32Markaziy bank mijozlar eng ko‘p shikoyat qilgan banklarni e’lon qildiMarkaziy bank mijozlar eng ko‘p shikoyat qilgan banklarni e’lon qildiKecha, 18:03O‘zbekistonda farzandga otasining ismini familiya qilib berishga ruxsat berildiO‘zbekistonda farzandga otasining ismini familiya qilib berishga ruxsat berildiKecha, 17:59Toshkentda yirik psixotrop va giyohvandlik tarmog‘i fosh etildi!Toshkentda yirik psixotrop va giyohvandlik tarmog‘i fosh etildi!Kecha, 16:17Farg‘onada «Mansur Kazanskiy» 100 ming dollar pora olayotganda ushlandi!Farg‘onada «Mansur Kazanskiy» 100 ming dollar pora olayotganda ushlandi!Kecha, 12:50Istanbulda iliq uchrashuv: Yulduz Rajabova Fotima Rejametovani mehmon qildi (video)Istanbulda iliq uchrashuv: Yulduz Rajabova Fotima Rejametovani mehmon qildi (video)Kecha, 12:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi