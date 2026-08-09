3 000 dollarlik tahdid: poytaxtda navbatdagi kiber-tovlamachilik fosh etildi
Toshkentda 31 yoshli erkak 27 yoshli qizning intim foto va videolarini yaqinlariga tarqatish bilan tahdid qilib, undan 3 000 AQSH dollari talab qilgani uchun pulni olayotgan vaqtda ushlandi. Hodisa jabrlanuvchining murojaatidan so'ng o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida fosh etildi. Holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, tergov harakatlari davom etmoqda.
Toshkentda shaxsiy fotosurat va videolarni tarqatish bilan tahdid qilib, 27 yoshli qizdan katta miqdorda pul talab qilgan shaxs qo‘lga olindi. Ichki ishlar vazirligi ma’lumotiga ko‘ra, gumonlanuvchi jabrlanuvchini yaqinlari oldida sharmanda qilish bilan qo‘rqitib, undan 3 ming AQSH dollari talab qilgan.
Huquqni muhofaza qiluvchi organlar tezkor tadbir o‘tkazdi. 31 yoshli erkak pulni qabul qilayotgan paytda ushlangan.
«Surat va videolaringni oilangga ko‘rsataman»
Hodisa 27 yoshli fuqaroning ichki ishlar organlariga qilgan murojaatidan keyin fosh etilgan.
Arizada bildirilishicha, 31 yoshli erkak jabrlanuvchiga tegishli intim xarakterdagi foto va videolarni tarqatmaslik evaziga pul talab qilgan.
U qiz talabni bajarmasa, materiallarni uning oila a’zolariga ko‘rsatish va shu yo‘l bilan sharmanda qilish bilan tahdid qilgan.
Talab qilingan summa — 3 000 dollar.
Pulni olayotgan vaqtda ushlandi
Ariza asosida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tezkor tadbir rejalashtirilgan.
Ma’lum qilinishicha, gumonlanuvchi kelishilgan pulni olayotgan paytda tezkor xodimlar tomonidan ushlangan.
Shu tariqa, tahdid orqali pul olishga qaratilgan ehtimoliy sxema pul topshirish jarayonida to‘xtatilgan.
Jinoyat ishi qo‘zg‘atildi
Holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Tergov harakatlari davom etmoqda.
Bu bosqichda shaxs gumonlanuvchi maqomida. Qonunchilikdagi umumiy prinsipga ko‘ra, hech kim sud hukmi qonuniy kuchga kirmaguncha jinoyat sodir etganlikda aybdor deb hisoblanmaydi.
Intim materiallar bilan shantaj qilinsa, nima qilish kerak?
Bunday vaziyatda qo‘rquv yoki uyat tufayli jim qolish tovlamachiga bosimni davom ettirish imkonini berishi mumkin.
Eng muhim qadamlardan biri — tahdidli yozishmalar, audio, to‘lov talablari va boshqa dalillarni o‘chirib yubormaslik. Shuningdek, ichki ishlar organlariga murojaat qilish mumkin. IIVning rasmiy aloqa ma’lumotlarida 102 koll-markaz raqami sifatida ko‘rsatilgan.
Shaxsiy materiallarni tarqatish bilan tahdid qilish ba’zan jabrlanuvchini psixologik bosim ostida tez qaror qabul qilishga majbur etadi. Shu sabab pul berishdan oldin huquqni muhofaza qiluvchi organlarga murojaat qilish muhim ahamiyat kasb etadi.
Bir ariza tezkor tadbirga sabab bo‘ldi
Ushbu holatda ham ishning fosh etilishi jabrlanuvchining murojaatidan boshlangan.
31 yoshli gumonlanuvchi 3 ming dollar talab qilgan, ammo pulni olish jarayonida ushlangan. Endi voqeaning barcha holatlariga tergov davomida huquqiy baho beriladi.
Shaxsiy foto yoki video kimningdir qo‘liga tushib qolgan bo‘lsa ham, bu uni tahdid va tovlamachilik vositasiga aylantirish huquqini bermaydi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…