Mobil aloqasiz ishlaydigan T-Echo Card kommunikatori taqdim etildi
LilyGo kompaniyasi uyali aloqa va internet mavjud bo'lmagan sharoitlarda muloqot hamda ma'lumot uzatishga mo'ljallangan, 60 dollar narxdagi T-Echo Card qurilmasini taqdim etdi. Qurilma LoRa texnologiyasi asosida ishlaydi va xabarlarni uzoq masofalarga kam quvvat sarflagan holda uzatadi.
LilyGo kompaniyasi uyali aloqa tarmoqlari va internet mavjud boʻlmagan sharoitlarda ham muloqot qilish hamda maʼlumot uzatish imkonini beruvchi T-Echo Card nomli yangi avtonom qurilmani taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, atigi 60 dollar narxga baholangan ushbu ixcham gadjet mobil operatorlarga bogʻlanib qolmasdan uzoq masofalarga xabar almashish uchun moʻljallangan boʻlib, ayniqsa olis hududlar va dala sharoitlari uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi qurilmaning ishlashi asosan LoRa texnologiyasiga asoslangan boʻlib, u kichik hajmdagi maʼlumot paketlarini past quvvat sarflagan holda sezilarli masofalarga uzatishni taʼminlaydi. Mazkur yechim tufayli T-Echo Cardʼni uyali tarmoqlar qamrovidan uzoqda — masalan, togʻli hududlardagi sayyohlik tizimlarida, shuningdek, uzoqdagi transport vositalari va turli jihozlarni masofadan nazorat qilishda samarali ishlatish mumkin.
Kengaytirilgan imkoniyatlar va texnik xususiyatlarT-Echo Card nafaqat aloqa vositasi, balki bir nechta foydali datchiklar bilan jihozlangan koʻp funksiyali gadjet hisoblanadi. Uning tarkibidan quyidagi komponentlar oʻrin olgan:
- GPS/GNSS moduli — qurilmaning aniq koordinatalarini aniqlash va ularni LoRa orqali uzatish;
- Akselerometr (harakat datchigi) — obʼyektsiz harakatini sezib, favqulodda hodisalar haqida signal berish;
- NFC moduli — turli metkalar va identifikatsiya tizimlari bilan ishlash imkoniyati;
- OLED-displey (72 × 40 pikselli) — qurilma holati va asosiy parametrlarni koʻrsatish uchun;
- Mikrofon va dinamik — foydalanuvchi bilan oʻzaro muloqot qilish uchun.
Avtonomlik va bozordagi muqobillarQurilmaning uzluksiz ishlashini taʼminlash uchun asosiy akkumulyator bilan bir qatorda quvvati 0,25 W boʻlgan kichik quyosh paneli oʻrnatilgan. Ushbu panel barcha datchiklar va uzatgichlar doimiy ishlab turganda qurilmani toʻliq quvvat bilan taʼminlay olmasa-da, dala sharoitida batareya quvvatini asta-sekin toʻldirib, umumiy avtonomlik vaqtini sezilarli darajada uzaytirishga qodir.
Taʼkidlash joizki, LilyGo kompaniyasi bungacha ham shunday gʻoyaga asoslangan boshqa qurilmalarni ishlab chiqqan edi. Jumladan, 110 dollarlik T-Deck Max E-ink ekrani va QWERTY klaviaturasi bilan ajralib tursa, 70 dollarlik T-Deck Plus portativ dasturlash moslamasi hisoblanadi. Shuningdek bozorda Seeed Studio tomonidan taqdim etilgan MeshCore Starter Kit kabi 10 kilometrgacha boʻlgan masofada shaxsiy tarmoq yaratishga moʻljallangan muqobil toʻplamlar ham mavjud.
…