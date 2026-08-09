Mobil aloqasiz ishlaydigan T-Echo Card kommunikatori taqdim etildi

·55·Texno
Mobil aloqasiz ishlaydigan T-Echo Card kommunikatori taqdim etildi
Qisqacha

LilyGo kompaniyasi uyali aloqa va internet mavjud bo'lmagan sharoitlarda muloqot hamda ma'lumot uzatishga mo'ljallangan, 60 dollar narxdagi T-Echo Card qurilmasini taqdim etdi. Qurilma LoRa texnologiyasi asosida ishlaydi va xabarlarni uzoq masofalarga kam quvvat sarflagan holda uzatadi.

LilyGo kompaniyasi uyali aloqa tarmoqlari va internet mavjud boʻlmagan sharoitlarda ham muloqot qilish hamda maʼlumot uzatish imkonini beruvchi T-Echo Card nomli yangi avtonom qurilmani taqdim etdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, atigi 60 dollar narxga baholangan ushbu ixcham gadjet mobil operatorlarga bogʻlanib qolmasdan uzoq masofalarga xabar almashish uchun moʻljallangan boʻlib, ayniqsa olis hududlar va dala sharoitlari uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi qurilmaning ishlashi asosan LoRa texnologiyasiga asoslangan boʻlib, u kichik hajmdagi maʼlumot paketlarini past quvvat sarflagan holda sezilarli masofalarga uzatishni taʼminlaydi. Mazkur yechim tufayli T-Echo Cardʼni uyali tarmoqlar qamrovidan uzoqda — masalan, togʻli hududlardagi sayyohlik tizimlarida, shuningdek, uzoqdagi transport vositalari va turli jihozlarni masofadan nazorat qilishda samarali ishlatish mumkin.

Kengaytirilgan imkoniyatlar va texnik xususiyatlar

T-Echo Card nafaqat aloqa vositasi, balki bir nechta foydali datchiklar bilan jihozlangan koʻp funksiyali gadjet hisoblanadi. Uning tarkibidan quyidagi komponentlar oʻrin olgan:

  • GPS/GNSS moduli — qurilmaning aniq koordinatalarini aniqlash va ularni LoRa orqali uzatish;
  • Akselerometr (harakat datchigi) — obʼyektsiz harakatini sezib, favqulodda hodisalar haqida signal berish;
  • NFC moduli — turli metkalar va identifikatsiya tizimlari bilan ishlash imkoniyati;
  • OLED-displey (72 × 40 pikselli) — qurilma holati va asosiy parametrlarni koʻrsatish uchun;
  • Mikrofon va dinamik — foydalanuvchi bilan oʻzaro muloqot qilish uchun.
Qurilmaning korpusi ixcham oʻlchamlarga ega boʻlib (90 × 60 × 9,5 mm), tashqi muhit taʼsiridan himoya qiluvchi IP66 standarti bilan jihozlangan. Shuningdek, uning umumiy ishonchliligini oshirishda muhim vazifani bajaruvchi konstruktiv elementlar koʻzda tutilgan.

Avtonomlik va bozordagi muqobillar

Qurilmaning uzluksiz ishlashini taʼminlash uchun asosiy akkumulyator bilan bir qatorda quvvati 0,25 W boʻlgan kichik quyosh paneli oʻrnatilgan. Ushbu panel barcha datchiklar va uzatgichlar doimiy ishlab turganda qurilmani toʻliq quvvat bilan taʼminlay olmasa-da, dala sharoitida batareya quvvatini asta-sekin toʻldirib, umumiy avtonomlik vaqtini sezilarli darajada uzaytirishga qodir.

Taʼkidlash joizki, LilyGo kompaniyasi bungacha ham shunday gʻoyaga asoslangan boshqa qurilmalarni ishlab chiqqan edi. Jumladan, 110 dollarlik T-Deck Max E-ink ekrani va QWERTY klaviaturasi bilan ajralib tursa, 70 dollarlik T-Deck Plus portativ dasturlash moslamasi hisoblanadi. Shuningdek bozorda Seeed Studio tomonidan taqdim etilgan MeshCore Starter Kit kabi 10 kilometrgacha boʻlgan masofada shaxsiy tarmoq yaratishga moʻljallangan muqobil toʻplamlar ham mavjud.

LilyGoLoRaT-Echo CardTexnologiyaGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiKreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiBugun, 04:28Xitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaXitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53Sunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiSunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiBugun, 01:53AQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiAQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 01:27Anthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiAnthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiBugun, 00:26Subaru elektromobillari kompaniyaga qanchaga tushmoqdaSubaru elektromobillari kompaniyaga qanchaga tushmoqdaBugun, 00:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi