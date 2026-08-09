Usik faoliyatidagi so‘nggi raqib nomini ochiqladi: u ringni tark etmoqdami?

·125·Sport
Usik faoliyatidagi so‘nggi raqib nomini ochiqladi: u ringni tark etmoqdami?
Qisqacha

Aleksandr Usik jamoasi sobiq jahon chempioni Deontey Uaylder bilan jang o'tkazish bo'yicha muzokaralar olib borayotganini tasdiqladi. Ukrainalik bokschi ushbu bahs orqali professional faoliyatiga yakuniy nuqta qo'yishni rejalashtirmoqda, biroq bu uning ringga boshqa qaytmasligini anglatmasligini aytdi. Usik tanasida charchoq alomatlari borligini va oilasi hamda farzandlari uning uchun eng muhim ekanini ta'kidladi. Muallif: not provided?

Superog‘ir vazn toifasidagi barcha chempionlik kamarlaridan voz kechgan Aleksandr Usik o‘z jamoasi sobiq jahon chempioni bilan muzokaralar olib borayotganini tasdiqladi.

Gap amerikalik nomdor nokautchi Deontey Uaylder haqida bormoqda. Ukrainalik bokschi aynan ushbu jang orqali o‘z professional faoliyatiga yakuniy nuqta qo‘yishni rejalashtirmoqda.

«Deonteyning jamoasi xohlasa, men tayyorman»

Usik «The Athletic» nashriga bergan eksklyuziv intervyusida ushbu ehtimoliy jang va jamoasining rejalari haqida ochiq gapirdi:

«Nega endi yo‘q? Agar Deonteyning jamoasi bu jangni xohlasa, men uni o‘tkazaman. Bu yerda gap pul va biznes haqida bormoqda... Hozir bizda ikkita variant bor va biz o‘zimiz uchun eng ma’qulini tanlaymiz. Jamoam ayni paytda shu ustida ishlamoqda», — dedi ukrainalik bokschi.

«So‘nggi raqs» va toliqqan tana: Usikning ketish sabablari

Shu bilan birga, ikki vazn toifasida sobiq mutlaq jahon chempioni bo‘lgan Usik o‘zining «so‘nggi raqsi» ringga qayta umuman chiqmaslikni anglatmasligini, ammo organizmida charchoq alomatlari borligini yashirmadi:

«Tayson Fyurini olaylik. U ketadi – qaytadi, ketadi – qaytadi. Biz bu sport turida juda ko‘p vaqtimizni o‘tkazamiz, shuning uchun «men uchun hammasi tugadi» deb kesib aytish juda qiyin. Ammo juda uzoq yillar yuqori tempda ishlaganingizda, tanangiz charchaydi. Mening tanam ham charchadi. Men temirdan emasman, o‘zga sayyoralik ham emasman. Eng muhimi — mening oilam, farzandlarim bor», — deya tushuntirdi bokschi.

Agar Usik va Uaylder o‘rtasidagi bahs bo‘yicha muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlansa, boks olami superog‘ir vaznning eng yorqin ikki vakili o‘rtasidagi dramatik va shov-shuvli qarama-qarshilikka guvoh bo‘ladi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Oleksandr UsykDeontay WilderTyson FuryThe AthleticTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)