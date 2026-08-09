Usik faoliyatidagi so‘nggi raqib nomini ochiqladi: u ringni tark etmoqdami?
Aleksandr Usik jamoasi sobiq jahon chempioni Deontey Uaylder bilan jang o'tkazish bo'yicha muzokaralar olib borayotganini tasdiqladi. Ukrainalik bokschi ushbu bahs orqali professional faoliyatiga yakuniy nuqta qo'yishni rejalashtirmoqda, biroq bu uning ringga boshqa qaytmasligini anglatmasligini aytdi. Usik tanasida charchoq alomatlari borligini va oilasi hamda farzandlari uning uchun eng muhim ekanini ta'kidladi. Muallif: not provided?
Superog‘ir vazn toifasidagi barcha chempionlik kamarlaridan voz kechgan Aleksandr Usik o‘z jamoasi sobiq jahon chempioni bilan muzokaralar olib borayotganini tasdiqladi.
Gap amerikalik nomdor nokautchi Deontey Uaylder haqida bormoqda. Ukrainalik bokschi aynan ushbu jang orqali o‘z professional faoliyatiga yakuniy nuqta qo‘yishni rejalashtirmoqda.
«Deonteyning jamoasi xohlasa, men tayyorman»
Usik «The Athletic» nashriga bergan eksklyuziv intervyusida ushbu ehtimoliy jang va jamoasining rejalari haqida ochiq gapirdi:
«Nega endi yo‘q? Agar Deonteyning jamoasi bu jangni xohlasa, men uni o‘tkazaman. Bu yerda gap pul va biznes haqida bormoqda... Hozir bizda ikkita variant bor va biz o‘zimiz uchun eng ma’qulini tanlaymiz. Jamoam ayni paytda shu ustida ishlamoqda», — dedi ukrainalik bokschi.
«So‘nggi raqs» va toliqqan tana: Usikning ketish sabablari
Shu bilan birga, ikki vazn toifasida sobiq mutlaq jahon chempioni bo‘lgan Usik o‘zining «so‘nggi raqsi» ringga qayta umuman chiqmaslikni anglatmasligini, ammo organizmida charchoq alomatlari borligini yashirmadi:
«Tayson Fyurini olaylik. U ketadi – qaytadi, ketadi – qaytadi. Biz bu sport turida juda ko‘p vaqtimizni o‘tkazamiz, shuning uchun «men uchun hammasi tugadi» deb kesib aytish juda qiyin. Ammo juda uzoq yillar yuqori tempda ishlaganingizda, tanangiz charchaydi. Mening tanam ham charchadi. Men temirdan emasman, o‘zga sayyoralik ham emasman. Eng muhimi — mening oilam, farzandlarim bor», — deya tushuntirdi bokschi.
Agar Usik va Uaylder o‘rtasidagi bahs bo‘yicha muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlansa, boks olami superog‘ir vaznning eng yorqin ikki vakili o‘rtasidagi dramatik va shov-shuvli qarama-qarshilikka guvoh bo‘ladi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…