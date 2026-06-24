Garri Keyn va mistika: Ganalik afsun-jodugar Angliya sardorini «ozod qildi»
Angliya terma jamoasi va Bavariya hujumchisi Harry Kane Jahon chempionati doirasida Ganaga qarshi kechgan bahsda kutilmaganda oʻzining eng yaxshi oʻyinini koʻrsata olmadi. Angliyaning durang bilan yakunlangan ushbu uchrashuvidagi muvaffaqiyatsizligi ortida nafaqat sport omili, balki gʻayritabiiy kuchlar turgani haqidagi daʼvolar futbol olamida katta shov-shuvga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ganalik taniqli spiritualist Nana Kwaku Bonsam mazkur bahsdan soʻng chiqish qilib, Harry Kane tomonidan yoʻl qoʻyilgan xatolar va gol ura olmaganining asosiy sababchisi oʻzi ekanini taʼkidladi. Oʻzini «Chorshanba iblisi» deb ataydigan ushbu shaxs oʻz vatanini himoya qilish maqsadida inglizlar sardoriga nisbatan maxsus afsun ishlatganini iddao qilmoqda. Goal.com nashri xabariga koʻra, Bonsam ushbu natijadan soʻng endi hujumchini «tinch qoʻyishini» maʼlum qilgan.
«Men dunyodagi eng kuchli spiritualistman»Bonsam oʻyin yakunlangach, oʻziga xos marosim oʻtkazib, Harry Kane bilan bogʻliq «taqiq»ni olib tashlaganini eʼlon qildi. «Men dunyodagi eng kuchli spiritualistman. Endi men Harry Kane’ni ozod qilaman, u keyingi oʻyinda bemalol gol urishi mumkin. Harry, mendan xafa boʻlma, biz doʻstmiz», — deya taʼkidlagan ganalik afsungar.
Qizigʻi shundaki, Nana Kwaku Bonsam bu haqda uchrashuvdan soʻng shunchaki maqtanish uchun gapirmagan. U oʻyin boshlanishidan ancha avval ommaviy axborot vositalari orqali chiqish qilib, Kane’ni «neytrallashtirish» ustida ish olib borayotganini ogohlantirgan edi. Uning soʻzlariga koʻra, u futbolchiga jarohat yetkazishni istamagan, shunchaki uning Gana darvozasiga yoʻl topishiga toʻsqinlik qilishni maqsad qilgan.
Ushbu gʻalati vaziyatga mashhur illyuzionist Uri Geller ham aralashishga urindi. Geller oʻz vaqtida Yevro-96 musobaqasida Gary McAllister’ning penaltidan xato qilishiga sababchi boʻlganini daʼvo qilishi bilan tanilgan. Bu safar u Harry Kane’ni ganalik afsungarning «salbiy tebranishlari»dan himoya qilish uchun oʻzining «ruhiy qalqoni»ni ishga solishga vaʼda bergan edi. Biroq uchrashuvdagi vaziyatlar shuni koʻrsatdiki, Bonsamning «taʼsiri» kuchliroq chiqqan koʻrinadi.
Statistika va kutilmagan pasayishHarry Kane ushbu Jahon chempionatini juda koʻtarinki ruhda boshlagan edi. Xorvatiyaga qarshi kechgan va 4:2 hisobida yakunlangan ilk oʻyinda u dubl qayd etib, Angliya terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi toʻpurarlar roʻyxatida Gary Lineker bilan tenglashib olgan edi. Ammo Gana bilan bahsdagi sustkashlik va golli vaziyatlardan foydalana olmaslik koʻpchilik mutaxassislarni hayron qoldirdi.
Oʻzbekistondagi futbol muxlislari uchun ham bunday mistik voqealar doim qiziqish uygʻotib kelgan. Garchi zamonaviy futbolda barchasi jismoniy tayyorgarlik va taktikaga bogʻliq boʻlsa-da, Afrika terma jamoalari ishtirokidagi turnirlarda bunday «shamanlar» va «afsungarlar» haqidagi xabarlar tez-tez tarqalib turadi. Endilikda barcha muxlislar Harry Kane’ning keyingi bahslarda oʻzining odatiy sermahsulligini tiklay olishini kuzatishmoqda.
…