Garri Keyn va mistika: Ganalik afsun-jodugar Angliya sardorini «ozod qildi»

·0·Sport
Garri Keyn va mistika: Ganalik afsun-jodugar Angliya sardorini «ozod qildi»

Angliya terma jamoasi va Bavariya hujumchisi Harry Kane Jahon chempionati doirasida Ganaga qarshi kechgan bahsda kutilmaganda oʻzining eng yaxshi oʻyinini koʻrsata olmadi. Angliyaning durang bilan yakunlangan ushbu uchrashuvidagi muvaffaqiyatsizligi ortida nafaqat sport omili, balki gʻayritabiiy kuchlar turgani haqidagi daʼvolar futbol olamida katta shov-shuvga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ganalik taniqli spiritualist Nana Kwaku Bonsam mazkur bahsdan soʻng chiqish qilib, Harry Kane tomonidan yoʻl qoʻyilgan xatolar va gol ura olmaganining asosiy sababchisi oʻzi ekanini taʼkidladi. Oʻzini «Chorshanba iblisi» deb ataydigan ushbu shaxs oʻz vatanini himoya qilish maqsadida inglizlar sardoriga nisbatan maxsus afsun ishlatganini iddao qilmoqda. Goal.com nashri xabariga koʻra, Bonsam ushbu natijadan soʻng endi hujumchini «tinch qoʻyishini» maʼlum qilgan.

«Men dunyodagi eng kuchli spiritualistman»

Bonsam oʻyin yakunlangach, oʻziga xos marosim oʻtkazib, Harry Kane bilan bogʻliq «taqiq»ni olib tashlaganini eʼlon qildi. «Men dunyodagi eng kuchli spiritualistman. Endi men Harry Kane’ni ozod qilaman, u keyingi oʻyinda bemalol gol urishi mumkin. Harry, mendan xafa boʻlma, biz doʻstmiz», — deya taʼkidlagan ganalik afsungar.

Qizigʻi shundaki, Nana Kwaku Bonsam bu haqda uchrashuvdan soʻng shunchaki maqtanish uchun gapirmagan. U oʻyin boshlanishidan ancha avval ommaviy axborot vositalari orqali chiqish qilib, Kane’ni «neytrallashtirish» ustida ish olib borayotganini ogohlantirgan edi. Uning soʻzlariga koʻra, u futbolchiga jarohat yetkazishni istamagan, shunchaki uning Gana darvozasiga yoʻl topishiga toʻsqinlik qilishni maqsad qilgan.

Ushbu gʻalati vaziyatga mashhur illyuzionist Uri Geller ham aralashishga urindi. Geller oʻz vaqtida Yevro-96 musobaqasida Gary McAllister’ning penaltidan xato qilishiga sababchi boʻlganini daʼvo qilishi bilan tanilgan. Bu safar u Harry Kane’ni ganalik afsungarning «salbiy tebranishlari»dan himoya qilish uchun oʻzining «ruhiy qalqoni»ni ishga solishga vaʼda bergan edi. Biroq uchrashuvdagi vaziyatlar shuni koʻrsatdiki, Bonsamning «taʼsiri» kuchliroq chiqqan koʻrinadi.

Statistika va kutilmagan pasayish

Harry Kane ushbu Jahon chempionatini juda koʻtarinki ruhda boshlagan edi. Xorvatiyaga qarshi kechgan va 4:2 hisobida yakunlangan ilk oʻyinda u dubl qayd etib, Angliya terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi toʻpurarlar roʻyxatida Gary Lineker bilan tenglashib olgan edi. Ammo Gana bilan bahsdagi sustkashlik va golli vaziyatlardan foydalana olmaslik koʻpchilik mutaxassislarni hayron qoldirdi.

Oʻzbekistondagi futbol muxlislari uchun ham bunday mistik voqealar doim qiziqish uygʻotib kelgan. Garchi zamonaviy futbolda barchasi jismoniy tayyorgarlik va taktikaga bogʻliq boʻlsa-da, Afrika terma jamoalari ishtirokidagi turnirlarda bunday «shamanlar» va «afsungarlar» haqidagi xabarlar tez-tez tarqalib turadi. Endilikda barcha muxlislar Harry Kane’ning keyingi bahslarda oʻzining odatiy sermahsulligini tiklay olishini kuzatishmoqda.

Harry KaneAngliyaGanaJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bavariya Michael Olise uchun yangi shartnoma tayyorlamoqda: Real Madridga rad javobiBavariya Michael Olise uchun yangi shartnoma tayyorlamoqda: Real Madridga rad javobiBugun, 23:16Atletiko Madrid va Barselona oʻrtasida nizo: Julian Alvarez transferi mashmashaga aylandiAtletiko Madrid va Barselona oʻrtasida nizo: Julian Alvarez transferi mashmashaga aylandiBugun, 22:37Barselona xatoga yoʻl qoʻydimi: Anthony Gordonning JChdagi oʻyini keskin tanqidga uchradiBarselona xatoga yoʻl qoʻydimi: Anthony Gordonning JChdagi oʻyini keskin tanqidga uchradiBugun, 22:33Mag‘lubiyatlar ichidagi olmos — Behruz Karimov Yevropa ekspertlarini hayratda qoldirmoqda!Mag‘lubiyatlar ichidagi olmos — Behruz Karimov Yevropa ekspertlarini hayratda qoldirmoqda!Bugun, 22:12Rio Ferdinand Cristiano Ronaldoning tanqidchilariga javob qaytardi: «Ogʻzingizni yuming!»Rio Ferdinand Cristiano Ronaldoning tanqidchilariga javob qaytardi: «Ogʻzingizni yuming!»Bugun, 21:57Argentinada Lionel Messi sharafiga 26 metrlik ulkan haykal oʻrnatildiArgentinada Lionel Messi sharafiga 26 metrlik ulkan haykal oʻrnatildiBugun, 21:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...