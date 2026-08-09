Kurtis Jons nima sababdan Monakoga qarshi o'yinda maydonga tushmadi?
Kurtis Jons Monakoga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi qaydnomasiga jismoniy charchoq va mashg'ulotlarda sezilgan kichik bezovtalik sabab kiritilmadi. Murabbiylar shtabi jarohat xavfini oldini olish uchun ehtiyotkorlik chorasi ko'rgan, futbolchining holati jiddiy emasligi aytilmoqda. Uning qaydnomadan chetda qolgani klubni tark etishi bilan bog'liq emas, biroq shartnomasining oxirgi yiliga kirgani va Inter klubi qiziqish bildirayotgani kelajagi borasidagi savollarni kuchaytirmoqda.
Liverpul jamoasining yarimhimoyachisi Kurtis Jonsning Monakoga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi qaydnomasiga kiritilmagani muxlislarni sarosimaga soldi va turli mish-mishlarga sabab bo'ldi. Enfilddagi bahsda hatto zaxiradan ham joy olmagan tarbiyalanuvchining bu tarzda chetda qolishi jamoaning kelgusi rejalari va futbolchining transferiga oid qizg'in muhokamalarni keltirib chiqardi. Ayniqsa uning ItaliyaningInter klubi bilan faol bog'lanayotgani bu taxminlarga yanada asos bergandek ko'ringandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Liverpul Echo nashrining xabar berishicha, 25 yoshli futbolchining qaydnomadan chetda qolishi uning klubni tark etishi bilan bog'liq emas. Aslida murabbiylar shtabi AQShdagi og'ir safar o'yinlaridan so'ng yuzaga kelgan jismoniy charchoq va kichik jarohat xavfining oldini olish maqsadida ehtiyotkorona choraga qo'l urgan. Mashg'ulotlar chog'ida o'zida biroz bezovtalik sezgan Kurtis Jons tavakkal qilmaslik uchun tarkibdan vaqtincha chiqarib turilgan va bu jarohat jiddiy emasligi aytilmoqda.
Transfer mish-mishlari va Inter qiziqishiJismoniy holatdagi kichik muammolar bilan bir qatorda, Kurtis Jonsning shartnomasi yakuniga etib borayotgani ham vaziyatni murakkablashtirmoqda. Yarimhimoyachining amaldagi bitimi oxirgi yiliga kirgani uchun uning kelajagi borasida savollar ko'paygan. Andoni Iraola boshchiligidagi yangi taktik tizimda asosiy tarkibdan barqaror o'rin olishga intilayotgan futbolchi yangi chaqiruvlarni qabul qilishga qarshi emasligi taxmin qilinmoqda.
Italiyaning Inter klubi ingliz yarimhimoyachisini o'z safiga qo'shib olish uchun asosiy da'vogarga aylangan. Manbalarga ko'ra, milanliklar allaqachon ikki bor rasmiy taklif yuborgan, biroq Liverpul rahbariyati bu takliflarni klub talablariga javob bermagani uchun darhol rad etgan. Yangi mavsumoldi tayyorgarliklarni olib borayotgan Mersisayd klubi o'z futbolchisini osongina qo'yib yuborish niyatida emas.
Jamoadagi jarohatlar muammosi va kelajakAndoni Iraola uchun yangi mavsum oldidan tarkibdagi jarohatlar bosh og'rig'iga aylanib ulgurdi. Kurtis Jons holatidan tashqari, Xugo Ekitike va Konor Bredli ham bir muddat yashil maydondan uzoqda bo'lishi kutilmoqda. Shuningdek, Jереmi Jake va Joe Gomesning jarohatlari himoya chizig'idagi imkoniyatlarni cheklab qo'ygan bo'lsa, Jovanni Leonining to'liq tiklanishini kutish jarayoni murabbiy ishini qiyinlashtirmoqda.
Kurtis Jonsning atrofidagi vaziyat qanday yakunlanishi va uning kelajagi qaysi klubda davom etishi yaqin orada o'z yechimini topadi. Har holda, Premyer-liga giganti o'z futbolchisining transfer qiymati va jamoaviy manfaatlari yo'lida qat'iy pozitsiyada turibdi. Iraola esa mavsum boshlangunga qadar bor e'tiborini mavjud tarkibni shakllantirishga qaratishi lozim.
…