Kurtis Jons nima sababdan Monakoga qarshi o'yinda maydonga tushmadi?

·51·Sport
Kurtis Jons nima sababdan Monakoga qarshi o'yinda maydonga tushmadi?
Qisqacha

Kurtis Jons Monakoga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi qaydnomasiga jismoniy charchoq va mashg'ulotlarda sezilgan kichik bezovtalik sabab kiritilmadi. Murabbiylar shtabi jarohat xavfini oldini olish uchun ehtiyotkorlik chorasi ko'rgan, futbolchining holati jiddiy emasligi aytilmoqda. Uning qaydnomadan chetda qolgani klubni tark etishi bilan bog'liq emas, biroq shartnomasining oxirgi yiliga kirgani va Inter klubi qiziqish bildirayotgani kelajagi borasidagi savollarni kuchaytirmoqda.

Liverpul jamoasining yarimhimoyachisi Kurtis Jonsning Monakoga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi qaydnomasiga kiritilmagani muxlislarni sarosimaga soldi va turli mish-mishlarga sabab bo'ldi. Enfilddagi bahsda hatto zaxiradan ham joy olmagan tarbiyalanuvchining bu tarzda chetda qolishi jamoaning kelgusi rejalari va futbolchining transferiga oid qizg'in muhokamalarni keltirib chiqardi. Ayniqsa uning ItaliyaningInter klubi bilan faol bog'lanayotgani bu taxminlarga yanada asos bergandek ko'ringandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Liverpul Echo nashrining xabar berishicha, 25 yoshli futbolchining qaydnomadan chetda qolishi uning klubni tark etishi bilan bog'liq emas. Aslida murabbiylar shtabi AQShdagi og'ir safar o'yinlaridan so'ng yuzaga kelgan jismoniy charchoq va kichik jarohat xavfining oldini olish maqsadida ehtiyotkorona choraga qo'l urgan. Mashg'ulotlar chog'ida o'zida biroz bezovtalik sezgan Kurtis Jons tavakkal qilmaslik uchun tarkibdan vaqtincha chiqarib turilgan va bu jarohat jiddiy emasligi aytilmoqda.

Transfer mish-mishlari va Inter qiziqishi

Jismoniy holatdagi kichik muammolar bilan bir qatorda, Kurtis Jonsning shartnomasi yakuniga etib borayotgani ham vaziyatni murakkablashtirmoqda. Yarimhimoyachining amaldagi bitimi oxirgi yiliga kirgani uchun uning kelajagi borasida savollar ko'paygan. Andoni Iraola boshchiligidagi yangi taktik tizimda asosiy tarkibdan barqaror o'rin olishga intilayotgan futbolchi yangi chaqiruvlarni qabul qilishga qarshi emasligi taxmin qilinmoqda.

Italiyaning Inter klubi ingliz yarimhimoyachisini o'z safiga qo'shib olish uchun asosiy da'vogarga aylangan. Manbalarga ko'ra, milanliklar allaqachon ikki bor rasmiy taklif yuborgan, biroq Liverpul rahbariyati bu takliflarni klub talablariga javob bermagani uchun darhol rad etgan. Yangi mavsumoldi tayyorgarliklarni olib borayotgan Mersisayd klubi o'z futbolchisini osongina qo'yib yuborish niyatida emas.

Jamoadagi jarohatlar muammosi va kelajak

Andoni Iraola uchun yangi mavsum oldidan tarkibdagi jarohatlar bosh og'rig'iga aylanib ulgurdi. Kurtis Jons holatidan tashqari, Xugo Ekitike va Konor Bredli ham bir muddat yashil maydondan uzoqda bo'lishi kutilmoqda. Shuningdek, Jереmi Jake va Joe Gomesning jarohatlari himoya chizig'idagi imkoniyatlarni cheklab qo'ygan bo'lsa, Jovanni Leonining to'liq tiklanishini kutish jarayoni murabbiy ishini qiyinlashtirmoqda.

Kurtis Jonsning atrofidagi vaziyat qanday yakunlanishi va uning kelajagi qaysi klubda davom etishi yaqin orada o'z yechimini topadi. Har holda, Premyer-liga giganti o'z futbolchisining transfer qiymati va jamoaviy manfaatlari yo'lida qat'iy pozitsiyada turibdi. Iraola esa mavsum boshlangunga qadar bor e'tiborini mavjud tarkibni shakllantirishga qaratishi lozim.

LiverpoolInter MilanKurtis JonsTransferAngliya Premyer-ligasi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)