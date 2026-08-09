Roma Rodrigo Mora uchun kurashga kirishdi va taklif berdi

·39·Sport
Roma Rodrigo Mora uchun kurashga kirishdi va taklif berdi
Qisqacha

Roma Portu safida toʻp surayotgan Rodrigo Mora uchun 5 million yevrolik ijara va mavsum yakunida 45 million yevroga sotib olish sharti bilan taklif yubordi. 2007-yilda tugʻilgan portugaliyalik futbolchi Rim klubining asosiy nishonlaridan biriga aylangan. Bosh murabbiy Gian Piero Gasperini uning transferini talab qilmoqda. Rodrigo Mora uchun Galatasaray ham kurashga qoʻshilgani sababli, transfer borasidagi raqobat kuchaymoqda.

Italiyaning Roma klubi kelajakni oʻylab tarkibni kuchaytirish ishlarini davom ettirmoqda va transfer oynasining soʻnggi bosqichida hujumkor yarim himoya chizigʻiga yangi iqtidorlarni izlamoqda. Jamoa bosh murabbiyining talabi bilan Portu safida toʻp surayotgan yosh iqtidor egasi Rodrigo Mora asosiy nishonlardan biriga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Gianluca Di Marzio maʼlumotiga koʻra, rimliklar futbolchi transferi boʻyicha muzokaralarni boshlab yuborgan. 2007-yilda tugʻilgan portugaliyalik futbolchi hozirda Yevropaning eng istiqbolli yosh oʻyinchilaridan biri sifatida eʼtirof etilmoqda va uning xizmatiga bir qancha jamoalar qiziqish bildirmoqda.

Moliyaviy taklif va transfer shartlari

Angelo Mangiante tarqatgan xabarga koʻra, Roma Portu klubiga aniq moliyaviy taklif yuborgan. Poytaxt klubi futbolchini sotib olish sharti bilan ijaraga olishni rejalashtirmoqda:

  • Ijara shartnomasi uchun 5 million yevro toʻlash;
  • Mavsum yakunida futbolchini toʻliq sotib olish uchun 45 million yevro taklif qilish.
Ushbu transfer shartlari Romaning yosh futbolchiga qanchalik jiddiy qarayotganini va uni oʻz safiga qoʻshib olishni qattiq xohlayotganini koʻrsatadi.

Raqobat va murabbiyning qiziqishi

Goal.com nashri tarqatgan xabarlarga qaraganda, ushbu transferni amalga oshirishda murabbiy Gian Piero Gasperini asosiy tashabbuskorlardan biri boʻlib turibdi va u yosh yarim himoyachining jamoaga kelishini qattiq talab qilmoqda. Biroq Roma bu kurashda yolgʻiz emas.

Turkiya matbuoti, jumladan, taniqli jurnalist Yağız Sabuncuoğlu maʼlumotiga koʻra, Turkiyaning Galatasaray klubi ham Rodrigo Mora uchun kurashga qoʻshilgan. Istanbul klubi ham yosh futbolchining harakatlarini diqqat bilan kuzatib bormoqda va vaziyatning rivojini poylamoqda.

Transfer oynasining soʻnggi kunlari yaqinlashgani sayin, portugaliyalik iqtidor egasining kelajagi borasidagi qiziqish ortib bormoqda. Roma va boshqa daʼvogarlar oʻrtasidagi raqobat kelishuv taqdirini hal qiluvchi muhim omilga aylanishi kutilmoqda.

RomaRodrigo MoraPortuTransferA Seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)