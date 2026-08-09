Roma Rodrigo Mora uchun kurashga kirishdi va taklif berdi
Roma Portu safida toʻp surayotgan Rodrigo Mora uchun 5 million yevrolik ijara va mavsum yakunida 45 million yevroga sotib olish sharti bilan taklif yubordi. 2007-yilda tugʻilgan portugaliyalik futbolchi Rim klubining asosiy nishonlaridan biriga aylangan. Bosh murabbiy Gian Piero Gasperini uning transferini talab qilmoqda. Rodrigo Mora uchun Galatasaray ham kurashga qoʻshilgani sababli, transfer borasidagi raqobat kuchaymoqda.
Italiyaning Roma klubi kelajakni oʻylab tarkibni kuchaytirish ishlarini davom ettirmoqda va transfer oynasining soʻnggi bosqichida hujumkor yarim himoya chizigʻiga yangi iqtidorlarni izlamoqda. Jamoa bosh murabbiyining talabi bilan Portu safida toʻp surayotgan yosh iqtidor egasi Rodrigo Mora asosiy nishonlardan biriga aylandi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Gianluca Di Marzio maʼlumotiga koʻra, rimliklar futbolchi transferi boʻyicha muzokaralarni boshlab yuborgan. 2007-yilda tugʻilgan portugaliyalik futbolchi hozirda Yevropaning eng istiqbolli yosh oʻyinchilaridan biri sifatida eʼtirof etilmoqda va uning xizmatiga bir qancha jamoalar qiziqish bildirmoqda.
Moliyaviy taklif va transfer shartlariAngelo Mangiante tarqatgan xabarga koʻra, Roma Portu klubiga aniq moliyaviy taklif yuborgan. Poytaxt klubi futbolchini sotib olish sharti bilan ijaraga olishni rejalashtirmoqda:
- Ijara shartnomasi uchun 5 million yevro toʻlash;
- Mavsum yakunida futbolchini toʻliq sotib olish uchun 45 million yevro taklif qilish.
Raqobat va murabbiyning qiziqishiGoal.com nashri tarqatgan xabarlarga qaraganda, ushbu transferni amalga oshirishda murabbiy Gian Piero Gasperini asosiy tashabbuskorlardan biri boʻlib turibdi va u yosh yarim himoyachining jamoaga kelishini qattiq talab qilmoqda. Biroq Roma bu kurashda yolgʻiz emas.
Turkiya matbuoti, jumladan, taniqli jurnalist Yağız Sabuncuoğlu maʼlumotiga koʻra, Turkiyaning Galatasaray klubi ham Rodrigo Mora uchun kurashga qoʻshilgan. Istanbul klubi ham yosh futbolchining harakatlarini diqqat bilan kuzatib bormoqda va vaziyatning rivojini poylamoqda.
Transfer oynasining soʻnggi kunlari yaqinlashgani sayin, portugaliyalik iqtidor egasining kelajagi borasidagi qiziqish ortib bormoqda. Roma va boshqa daʼvogarlar oʻrtasidagi raqobat kelishuv taqdirini hal qiluvchi muhim omilga aylanishi kutilmoqda.
…