Surxondaryoda fuqaroning uyi buzib tashlandi
Surxondaryo viloyati Denov tumani G‘alaba massivi, “Chuqurqishloq” mahallasida fuqaroning uy-joyi sud hujjati asosida buzilgani ma’lum qilindi. Sudning 2025 yil 29 dekabrdagi qaroriga ko‘ra, qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan sug‘oriladigan yerning 0,20 gektar qismi o‘zboshimchalik bilan egallangan va undagi noqonuniy inshootlarni buzish belgilangan.
Surxondaryo viloyati Denov tumanida fuqaroning uy-joyi ogohlantirishsiz buzilayotgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlar jamoatchilik e’tiborini tortdi. Majburiy ijro byurosi viloyat boshqarmasi mazkur holat yuzasidan rasmiy izoh berdi.
Ma’lum bo‘lishicha, voqea Denov tumani G‘alaba massivi, “Chuqurqishloq” mahallasi hududida sodir bo‘lgan. Boshqarma o‘rganishlari natijasida uy-joy va boshqa qurilmalarning buzilishi sud hujjati asosida amalga oshirilgani aniqlangan.
Sudning 2025 yil 29 dekabrdagi qaroriga ko‘ra, qishloq xo‘jaligi uchun mo‘ljallangan sug‘oriladigan yer maydonining 0,20 gektar qismi o‘zboshimchalik bilan egallangan. Ushbu hududda qurilgan uy-joy va boshqa noqonuniy inshootlarni buzish hamda yerni avvalgi holatiga keltirish belgilangan.
Mazkur ijro hujjati 2026 yil 24 yanvar kuni Majburiy ijro byurosining Denov tuman bo‘limiga kelib tushgan. Shundan so‘ng ijro ishi qo‘zg‘atilib, qarzdorlarga sud hujjatida belgilangan talablarni bajarish zarurligi haqida tegishli tartibda xabar berilgan.
Shu bilan birga, sud ajrimi asosida ijro harakatlari ma’lum muddatga to‘xtatib turilgan. Keyinchalik sud ko‘rsatmasiga muvofiq ushbu to‘xtatish bekor qilinib, ijro jarayoni qayta davom ettirilgan.
Qayd etilishicha, qarzdorlar sud qarorini ixtiyoriy ravishda bajarmagan. Shu sababli 7 avgust kuni majburiy ijro harakatlarini amalga oshirish belgilangan va bu haqda tegishli tashkilotlar ham ogohlantirilgan.
…