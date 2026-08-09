Surxondaryoda fuqaroning uyi buzib tashlandi

·550·Jamiyat
Surxondaryoda fuqaroning uyi buzib tashlandi
Qisqacha

Surxondaryo viloyati Denov tumani G‘alaba massivi, “Chuqurqishloq” mahallasida fuqaroning uy-joyi sud hujjati asosida buzilgani ma’lum qilindi. Sudning 2025 yil 29 dekabrdagi qaroriga ko‘ra, qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan sug‘oriladigan yerning 0,20 gektar qismi o‘zboshimchalik bilan egallangan va undagi noqonuniy inshootlarni buzish belgilangan.

Surxondaryo viloyati Denov tumanida fuqaroning uy-joyi ogohlantirishsiz buzilayotgani haqida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlar jamoatchilik e’tiborini tortdi. Majburiy ijro byurosi viloyat boshqarmasi mazkur holat yuzasidan rasmiy izoh berdi.

Ma’lum bo‘lishicha, voqea Denov tumani G‘alaba massivi, “Chuqurqishloq” mahallasi hududida sodir bo‘lgan. Boshqarma o‘rganishlari natijasida uy-joy va boshqa qurilmalarning buzilishi sud hujjati asosida amalga oshirilgani aniqlangan.

Sudning 2025 yil 29 dekabrdagi qaroriga ko‘ra, qishloq xo‘jaligi uchun mo‘ljallangan sug‘oriladigan yer maydonining 0,20 gektar qismi o‘zboshimchalik bilan egallangan. Ushbu hududda qurilgan uy-joy va boshqa noqonuniy inshootlarni buzish hamda yerni avvalgi holatiga keltirish belgilangan.

Mazkur ijro hujjati 2026 yil 24 yanvar kuni Majburiy ijro byurosining Denov tuman bo‘limiga kelib tushgan. Shundan so‘ng ijro ishi qo‘zg‘atilib, qarzdorlarga sud hujjatida belgilangan talablarni bajarish zarurligi haqida tegishli tartibda xabar berilgan.

Shu bilan birga, sud ajrimi asosida ijro harakatlari ma’lum muddatga to‘xtatib turilgan. Keyinchalik sud ko‘rsatmasiga muvofiq ushbu to‘xtatish bekor qilinib, ijro jarayoni qayta davom ettirilgan.

Qayd etilishicha, qarzdorlar sud qarorini ixtiyoriy ravishda bajarmagan. Shu sababli 7 avgust kuni majburiy ijro harakatlarini amalga oshirish belgilangan va bu haqda tegishli tashkilotlar ham ogohlantirilgan.

SurxondaryoDenovMajburiy ijro burosi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Markaziy bank mijozlar eng ko‘p shikoyat qilgan banklarni e’lon qildiMarkaziy bank mijozlar eng ko‘p shikoyat qilgan banklarni e’lon qildiKecha, 18:03O‘zbekistonda farzandga otasining ismini familiya qilib berishga ruxsat berildiO‘zbekistonda farzandga otasining ismini familiya qilib berishga ruxsat berildiKecha, 17:59Toshkentda yirik psixotrop va giyohvandlik tarmog‘i fosh etildi!Toshkentda yirik psixotrop va giyohvandlik tarmog‘i fosh etildi!Kecha, 16:173 000 dollarlik tahdid: poytaxtda navbatdagi kiber-tovlamachilik fosh etildi3 000 dollarlik tahdid: poytaxtda navbatdagi kiber-tovlamachilik fosh etildiKecha, 15:56Farg‘onada «Mansur Kazanskiy» 100 ming dollar pora olayotganda ushlandi!Farg‘onada «Mansur Kazanskiy» 100 ming dollar pora olayotganda ushlandi!Kecha, 12:50Istanbulda iliq uchrashuv: Yulduz Rajabova Fotima Rejametovani mehmon qildi (video)Istanbulda iliq uchrashuv: Yulduz Rajabova Fotima Rejametovani mehmon qildi (video)Kecha, 12:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Abduqodir Husanov og‘ir judolikka uchradi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Uy hayvonlari uchun talab qilinadigan pasportning nusxa ko‘rinishi tarmoqlarda tarqaldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
Koreyalik sayyohga 90 ming so‘mlik ichimlik sotgan O‘zbekistonlik sotuvchi Koreya televideniyasida ham yoritildi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
To‘y kuni qabristonga borgan kelin-kuyov ko‘pchilikni to‘lqinlantirdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi