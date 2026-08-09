Windows 11 da ob-havo ilovasi operativ xotirani haddan tashqari koʻp isteʼmol qilmoqda
Windows 11 tizimidagi standart ob-havo ilovasi ishlash jarayonida 1,5-1,6 gigabaytgacha operativ xotira iste'mol qilishi aniqlandi. Dastur ishga tushganda taxminan 1 gigabayt xotirani band qiladi, keyin bu ko'rsatkich 600 megabayt atrofiga tushadi, foydalanish davomida esa hatto deyarli ishlatilmagan holatda ham 500 megabaytgacha RAM egallaydi.
Windows 11 operatsion tizimining standart «Ob-havo» ilovasi mutaxassislarni hayratda qoldirdi: u bajaradigan vazifalariga nisbatan juda koʻp operativ xotira talab qilishi maʼlum boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mustaqil sinovlar davomida mazkur dastur isteʼmol qiladigan RAM miqdori 1,5–1.6 gigabaytgacha yetgani aniqlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Sinov natijalariga koʻra, dastur ishga tushishi bilanoq taxminan 1 gigabayt xotirani band qiladi, birozdan keyin bu koʻrsatkich 600 megabayt atrofiga tushadi. Biroq amalda foydalanish davomida yuklama keskin oshib ketishi kuzatilgan.
Xotira sarfi va uning asosiy sabablariHatto dastur deyarli ishlatilmagan holatda ham doimiy ravishda 500 megabaytgacha operativ xotirani band qilib turadi. Xarita masshtabini oʻzgartirish va boshqa faol harakatlar bajarilganda esa bu koʻrsatkich 1,5–1,6 gigabaytgacha sakrashi qayd etilgan. 32 gigabaytli zamonaviy kompyuterlar uchun bu holat sezilmasligi mumkin, biroq 8 gigabayt RAMʼga ega qurilmalarda bitta kichik vidjet butun tizim resursining besh qismidan birini egallab olishi aniqlandi.
Mutaxassislar bunday yuqori isteʼmol sababini Windows 11 ilovasining zamonaviy arxitekturasi bilan izohlamoqda. Dastur MSN veb-kontenti bilan chambarchas bogʻlangan boʻlib, oʻz ichiga koʻplab axborot va reklama bloklarini qamrab olgan. Taqqoslash uchun, macOS tizimidagi shunday ob-havo ilovasi 250 megabaytdan kam RAM talab qiladi, bu esa Windows-analogidan bir necha barobar kamdir.
Tizim ishiga taʼsiri va yechimlarXotira yetishmagan holatda Windows operatsion tizimi SSD xotirasidagi zaxira faylidan faol foydalanishga majbur boʻladi. Bu esa dasturlar oʻrtasida oʻtishda va kundalik vazifalarni bajarishda kechikishlarga sabab boʻladi. Qizigʻi shundaki, mazkur muammo Microsoft kompaniyasining 8 gigabayt xotirali budjet kompyuterlari uchun Windows 11 samaradorligini oshirish rejalari fonida yanada yaqqol koʻzga tashlanmoqda.
Agar operatsion tizimning oʻzi tejamkorroq ishlay boshlagan taqdirda ham, shunday resurs talab qiluvchi standart ilovalar barcha tejamkorlikni yoʻqqa chiqarishi mumkin. Agar foydalanuvchiga ushbu ob-havo ilovasi kerak boʻlmasa, uni Windows 11 sozlamalari orqali oʻchirish yoki fonda ishlashini cheklash tavsiya etiladi. Shunda dastur foydalanuvchi oʻzi ochmaguncha operativ xotirani band qilmaydi.
…