Windows 11 da ob-havo ilovasi operativ xotirani haddan tashqari koʻp isteʼmol qilmoqda

·51·Texno
Windows 11 da ob-havo ilovasi operativ xotirani haddan tashqari koʻp isteʼmol qilmoqda
Qisqacha

Windows 11 tizimidagi standart ob-havo ilovasi ishlash jarayonida 1,5-1,6 gigabaytgacha operativ xotira iste'mol qilishi aniqlandi. Dastur ishga tushganda taxminan 1 gigabayt xotirani band qiladi, keyin bu ko'rsatkich 600 megabayt atrofiga tushadi, foydalanish davomida esa hatto deyarli ishlatilmagan holatda ham 500 megabaytgacha RAM egallaydi.

Windows 11 operatsion tizimining standart «Ob-havo» ilovasi mutaxassislarni hayratda qoldirdi: u bajaradigan vazifalariga nisbatan juda koʻp operativ xotira talab qilishi maʼlum boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mustaqil sinovlar davomida mazkur dastur isteʼmol qiladigan RAM miqdori 1,5–1.6 gigabaytgacha yetgani aniqlandi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Sinov natijalariga koʻra, dastur ishga tushishi bilanoq taxminan 1 gigabayt xotirani band qiladi, birozdan keyin bu koʻrsatkich 600 megabayt atrofiga tushadi. Biroq amalda foydalanish davomida yuklama keskin oshib ketishi kuzatilgan.

Xotira sarfi va uning asosiy sabablari

Hatto dastur deyarli ishlatilmagan holatda ham doimiy ravishda 500 megabaytgacha operativ xotirani band qilib turadi. Xarita masshtabini oʻzgartirish va boshqa faol harakatlar bajarilganda esa bu koʻrsatkich 1,5–1,6 gigabaytgacha sakrashi qayd etilgan. 32 gigabaytli zamonaviy kompyuterlar uchun bu holat sezilmasligi mumkin, biroq 8 gigabayt RAMʼga ega qurilmalarda bitta kichik vidjet butun tizim resursining besh qismidan birini egallab olishi aniqlandi.

Mutaxassislar bunday yuqori isteʼmol sababini Windows 11 ilovasining zamonaviy arxitekturasi bilan izohlamoqda. Dastur MSN veb-kontenti bilan chambarchas bogʻlangan boʻlib, oʻz ichiga koʻplab axborot va reklama bloklarini qamrab olgan. Taqqoslash uchun, macOS tizimidagi shunday ob-havo ilovasi 250 megabaytdan kam RAM talab qiladi, bu esa Windows-analogidan bir necha barobar kamdir.

Tizim ishiga taʼsiri va yechimlar

Xotira yetishmagan holatda Windows operatsion tizimi SSD xotirasidagi zaxira faylidan faol foydalanishga majbur boʻladi. Bu esa dasturlar oʻrtasida oʻtishda va kundalik vazifalarni bajarishda kechikishlarga sabab boʻladi. Qizigʻi shundaki, mazkur muammo Microsoft kompaniyasining 8 gigabayt xotirali budjet kompyuterlari uchun Windows 11 samaradorligini oshirish rejalari fonida yanada yaqqol koʻzga tashlanmoqda.

Agar operatsion tizimning oʻzi tejamkorroq ishlay boshlagan taqdirda ham, shunday resurs talab qiluvchi standart ilovalar barcha tejamkorlikni yoʻqqa chiqarishi mumkin. Agar foydalanuvchiga ushbu ob-havo ilovasi kerak boʻlmasa, uni Windows 11 sozlamalari orqali oʻchirish yoki fonda ishlashini cheklash tavsiya etiladi. Shunda dastur foydalanuvchi oʻzi ochmaguncha operativ xotirani band qilmaydi.

Windows 11MicrosoftOperativ xotiraKompyuterTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiYaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiBugun, 05:21Kreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiKreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiBugun, 04:28Xitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaXitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53Sunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiSunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiBugun, 01:53AQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiAQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 01:27Anthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiAnthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiBugun, 00:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi