30 ta laym siqqan ayolning qo‘llari kuyib qoldi

·632·Dunyo
30 ta laym siqqan ayolning qo‘llari kuyib qoldi
Qisqacha

Nyu-Yorkda yashovchi Heyli Pikok taxminan 30 ta laym siqib, quyosh ostida dam olganidan keyin qo‘llarida ikkinchi darajali kuyishlar paydo bo‘lganini aytdi. Ertasi kuni qo‘llari qizarib, shishib ketgan, kuchli og‘riq va suyuqlikka to‘lgan, ayrimlari “golf to‘pi kattaligida” bo‘lgan pufakchalar paydo bo‘lgan.

Nyu-Yorkda yashovchi Heyli Pikok oddiydek ko‘ringan margarita tayyorlash jarayonidan so‘ng qo‘llarida og‘ir kuyishlar paydo bo‘lgani haqida ogohlantirdi. Bruklinda istiqomat qiluvchi dizayner o‘z tajribasi haqida TikTok'da video joylashtirib, tez orada internetda keng tarqalgan “margarita kuyishi” holati haqida gapirdi.

Uning aytishicha, laym kabi sitrus mevalarining sharbati terida qolib, keyin quyosh nurlari ta’siriga tushsa, og‘riqli reaksiya yuzaga kelishi mumkin. Shu bois u foydalanuvchilarni sitrus mevalarini siqqandan keyin quyoshda yotishdan ehtiyot bo‘lishga chaqirdi.

“Iltimos, sitrus mevalarini siqib, keyin quyosh ostida yotib olmang”, deya ogohlantirgan Pikok. Uning ta’kidlashicha, agar shunday holat yuz bersa, qo‘llarni sovun bilan juda yaxshilab yuvish kerak.

Voqea Pikok yigiti uchun tug‘ilgan kun munosabati bilan tashkil etilgan bayramda sodir bo‘lgan. U 25 nafar mehmon uchun katta miqdorda kokteyl tayyorlash maqsadida qo‘lda taxminan 30 ta laymni siqqan.

Pikok qo‘llarini oddiy suv bilan tezgina chayishning o‘zi yetarli deb o‘ylagan. Shundan so‘ng u kunning qolgan qismini basseyn yonida dam olib o‘tkazgan. O‘sha paytda qo‘llarida hech qanday jiddiy o‘zgarish sezilmagani uchun u terida reaksiya boshlanganini xayoliga ham keltirmagan.

“Barcha laymlarni siqib bo‘lganimdan keyin qo‘llarimni rakovina ostida chaydim. Qo‘llarim yopishqoq ham emasdi, shuning uchun bu haqda ko‘p o‘ylamadim”, deya voqeani eslagan Pikok.

Biroq ertasi kuni vaziyat keskin o‘zgargan. Uning qo‘llari qizarib, shishib ketgan va kuchli og‘riq paydo bo‘lgan. Bruklinga qaytib kelganidan keyin esa qo‘llarida suyuqlikka to‘lgan pufakchalar paydo bo‘lgan.

Ayrim pufakchalar juda katta hajmga yetib, Pikok ularni “golf to‘pi kattaligida” deb ta’riflagan. Qo‘lidagi kuchli kuyishlar sabab u shifokorga murojaat qilgan va unga ikkinchi darajali kuyish tashxisi qo‘yilgan. Muolajadan so‘ng qo‘llari maxsus bog‘lamlar bilan o‘ralgan.

“Qo‘limning butun rangi o‘zgarib ketgan. Bosh barmog‘imda va uzuk barmog‘im yonida golf to‘pidek katta pufaklar bor edi”, dedi u.

Pikokning holati sitrus mevalari bilan ishlagandan keyin quyosh ta’sirida qolishda ehtiyotkor bo‘lish muhimligini yana bir bor ko‘rsatdi. U o‘z videolari orqali boshqalar ham shunday noxush holatga tushib qolmasligi uchun shaxsiy tajribasini omma bilan bo‘lishdi.

New YorkHaley PeacockTikTokBrooklyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Jozett Lepol musulmon qo‘shnilarining muomalasi sabab 92 yoshida Islom dinini qabul qildiJozett Lepol musulmon qo‘shnilarining muomalasi sabab 92 yoshida Islom dinini qabul qildiBugun, 05:05Shov-shuvli bayonot: UFC chempioni Donald Trampni keskin tanqid qildi...Shov-shuvli bayonot: UFC chempioni Donald Trampni keskin tanqid qildi...Kecha, 21:57Amasyada robot-ofitsiant zinadan quladi va “ta’tilga” chiqdiAmasyada robot-ofitsiant zinadan quladi va “ta’tilga” chiqdiKecha, 18:12Coca-Cola ayrim yozuvlarni bankalarga tushirishni taqiqladiCoca-Cola ayrim yozuvlarni bankalarga tushirishni taqiqladiKecha, 17:56Boquvchisiga taqlid qilgan panda ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo‘ldi (video)Boquvchisiga taqlid qilgan panda ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo‘ldi (video)Kecha, 17:10Yaponiyalik erkak it qiyofasiga kirib, barchani hayratda qoldirdiYaponiyalik erkak it qiyofasiga kirib, barchani hayratda qoldirdiKecha, 16:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi