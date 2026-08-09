30 ta laym siqqan ayolning qo‘llari kuyib qoldi
Nyu-Yorkda yashovchi Heyli Pikok taxminan 30 ta laym siqib, quyosh ostida dam olganidan keyin qo‘llarida ikkinchi darajali kuyishlar paydo bo‘lganini aytdi. Ertasi kuni qo‘llari qizarib, shishib ketgan, kuchli og‘riq va suyuqlikka to‘lgan, ayrimlari “golf to‘pi kattaligida” bo‘lgan pufakchalar paydo bo‘lgan.
Nyu-Yorkda yashovchi Heyli Pikok oddiydek ko‘ringan margarita tayyorlash jarayonidan so‘ng qo‘llarida og‘ir kuyishlar paydo bo‘lgani haqida ogohlantirdi. Bruklinda istiqomat qiluvchi dizayner o‘z tajribasi haqida TikTok'da video joylashtirib, tez orada internetda keng tarqalgan “margarita kuyishi” holati haqida gapirdi.
Uning aytishicha, laym kabi sitrus mevalarining sharbati terida qolib, keyin quyosh nurlari ta’siriga tushsa, og‘riqli reaksiya yuzaga kelishi mumkin. Shu bois u foydalanuvchilarni sitrus mevalarini siqqandan keyin quyoshda yotishdan ehtiyot bo‘lishga chaqirdi.
“Iltimos, sitrus mevalarini siqib, keyin quyosh ostida yotib olmang”, deya ogohlantirgan Pikok. Uning ta’kidlashicha, agar shunday holat yuz bersa, qo‘llarni sovun bilan juda yaxshilab yuvish kerak.
Voqea Pikok yigiti uchun tug‘ilgan kun munosabati bilan tashkil etilgan bayramda sodir bo‘lgan. U 25 nafar mehmon uchun katta miqdorda kokteyl tayyorlash maqsadida qo‘lda taxminan 30 ta laymni siqqan.
Pikok qo‘llarini oddiy suv bilan tezgina chayishning o‘zi yetarli deb o‘ylagan. Shundan so‘ng u kunning qolgan qismini basseyn yonida dam olib o‘tkazgan. O‘sha paytda qo‘llarida hech qanday jiddiy o‘zgarish sezilmagani uchun u terida reaksiya boshlanganini xayoliga ham keltirmagan.
“Barcha laymlarni siqib bo‘lganimdan keyin qo‘llarimni rakovina ostida chaydim. Qo‘llarim yopishqoq ham emasdi, shuning uchun bu haqda ko‘p o‘ylamadim”, deya voqeani eslagan Pikok.
Biroq ertasi kuni vaziyat keskin o‘zgargan. Uning qo‘llari qizarib, shishib ketgan va kuchli og‘riq paydo bo‘lgan. Bruklinga qaytib kelganidan keyin esa qo‘llarida suyuqlikka to‘lgan pufakchalar paydo bo‘lgan.
Ayrim pufakchalar juda katta hajmga yetib, Pikok ularni “golf to‘pi kattaligida” deb ta’riflagan. Qo‘lidagi kuchli kuyishlar sabab u shifokorga murojaat qilgan va unga ikkinchi darajali kuyish tashxisi qo‘yilgan. Muolajadan so‘ng qo‘llari maxsus bog‘lamlar bilan o‘ralgan.
“Qo‘limning butun rangi o‘zgarib ketgan. Bosh barmog‘imda va uzuk barmog‘im yonida golf to‘pidek katta pufaklar bor edi”, dedi u.
Pikokning holati sitrus mevalari bilan ishlagandan keyin quyosh ta’sirida qolishda ehtiyotkor bo‘lish muhimligini yana bir bor ko‘rsatdi. U o‘z videolari orqali boshqalar ham shunday noxush holatga tushib qolmasligi uchun shaxsiy tajribasini omma bilan bo‘lishdi.
…