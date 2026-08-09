Maykl Ouen: «Liverpul» transfer bozorida xatoga yoʻl qoʻydi
Maykl Ouenning fikricha, «Liverpul» Muhammad Salohga o'rinbosar izlashda xato yo'nalishni tanlagan va Bredli Barkola o'rniga Jarrod Bouenni nishonga olishi kerak edi. PSJ Bredli Barkola uchun 145 million funt sterling, ya'ni taxminan 195 million dollar talab qilmoqda, bu esa «Liverpul» uchun katta xarajat hisoblanadi. Ouenning ta'kidlashicha, yangi mavsum boshlanishiga oz vaqt qolgani va moliyaviy talablar yuqoriligi sababli klub uchun transfer oynasi murakkab kechmoqda.
Angliyaning «Liverpul» klubi yozgi transferlar mavsumida hujum chizigʻini kuchaytirish borasida asosiy imkoniyatni boy berdi. Myunxenning «Vest Xem» klubi sardori Jarrod Bouen va Parijning PSJ jamoasi hujumchisi Bredli Barkola atrofidagi vaziyat qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashriga bergan eksklyuziv intervyusida «Liverpul»ning sobiq hujumchisi Maykl Ouen mersisaydliklar rahbariyati transfer siyosatida xato yoʻnalishni tanlagani haqida fikr bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, klub Muhammad Salohga munosib oʻrinbosar topishda boshqa nomzodga eʼtibor qaratishi kerak edi.
Bredli Barkolaning ulkan narxiParij klubi safida toʻp surayotgan Bredli Barkolaning transfer qiymati va uning shartnomasi qariyb ikki yil davom etishi Fransiya chempioniga futbolchini sotishda bosim oʻtkazmayapti. Parijliklar yulduz futbolchi uchun 145 million funt sterling (taxminan 195 million dollar) miqdorida ulkan mablagʻ talab qilmoqda.
«Liverpul» esa oʻtgan yili yirik xaridlarni amalga oshirganiga qaramay, Muhammad Saloh erkin agent sifatida ketganidan soʻng uning oʻrnini qoplash uchun bunchalik katta mablagʻ sarflashni oqlay olmayapti. Yangi mavsum boshlanishiga sanoqli haftalar qolgani sababli murabbiylar shtabi qanot hujumchisini topishga shoshilmoqda.
Jarrod Bouen variantiMaykl Ouenning fikricha, «Vest Xem» bilan Premer-ligadan tushib ketgan Jarrod Bouen Muhammad Salohning oʻrnini egallash uchun eng maqbul nomzod boʻlar edi. Sobiq futbolchi ingliz vingeri oʻz jamoasi quyi divizionga tushib ketganidan keyin boshqa jamoaga oʻtishga tayyor ekanini taʼkidladi.
«Bredli Barkola shubhasiz yuqori saviyali futbolchi, ammo uning narxi juda baland. Men boshqacha yoʻl tutgan boʻlar edim, “Vest Xem”dan Jarrod Bouenni jamoaga olib kelishga harakat qilib koʻrar edim», — deydi Maykl Ouen Sportsbookreview.com va Kalshi promo-kodi orqali bergan intervyusida.
Shu bilan birga, Ouen «Liverpul» transfer bozorida boshqa iqtidorli oʻyinchilarni ham koʻrib chiqishi lozimligini, jamoaga hujum qanotlarida harakat qiladigan mahoratli futbolchilar suvsiz suvdek kerakligini qoʻshimcha qildi. Biroq vaqt oz qolgani va moliyaviy talablar yuqoriligi sababli mersisaydliklar uchun bu transfer oynasi oʻta murakkab kechmoqda.
…