Maykl Ouen: «Liverpul» transfer bozorida xatoga yoʻl qoʻydi

·89·Sport
Maykl Ouen: «Liverpul» transfer bozorida xatoga yoʻl qoʻydi
Qisqacha

Maykl Ouenning fikricha, «Liverpul» Muhammad Salohga o'rinbosar izlashda xato yo'nalishni tanlagan va Bredli Barkola o'rniga Jarrod Bouenni nishonga olishi kerak edi. PSJ Bredli Barkola uchun 145 million funt sterling, ya'ni taxminan 195 million dollar talab qilmoqda, bu esa «Liverpul» uchun katta xarajat hisoblanadi. Ouenning ta'kidlashicha, yangi mavsum boshlanishiga oz vaqt qolgani va moliyaviy talablar yuqoriligi sababli klub uchun transfer oynasi murakkab kechmoqda.

Angliyaning «Liverpul» klubi yozgi transferlar mavsumida hujum chizigʻini kuchaytirish borasida asosiy imkoniyatni boy berdi. Myunxenning «Vest Xem» klubi sardori Jarrod Bouen va Parijning PSJ jamoasi hujumchisi Bredli Barkola atrofidagi vaziyat qizgʻin muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashriga bergan eksklyuziv intervyusida «Liverpul»ning sobiq hujumchisi Maykl Ouen mersisaydliklar rahbariyati transfer siyosatida xato yoʻnalishni tanlagani haqida fikr bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, klub Muhammad Salohga munosib oʻrinbosar topishda boshqa nomzodga eʼtibor qaratishi kerak edi.

Bredli Barkolaning ulkan narxi

Parij klubi safida toʻp surayotgan Bredli Barkolaning transfer qiymati va uning shartnomasi qariyb ikki yil davom etishi Fransiya chempioniga futbolchini sotishda bosim oʻtkazmayapti. Parijliklar yulduz futbolchi uchun 145 million funt sterling (taxminan 195 million dollar) miqdorida ulkan mablagʻ talab qilmoqda.

«Liverpul» esa oʻtgan yili yirik xaridlarni amalga oshirganiga qaramay, Muhammad Saloh erkin agent sifatida ketganidan soʻng uning oʻrnini qoplash uchun bunchalik katta mablagʻ sarflashni oqlay olmayapti. Yangi mavsum boshlanishiga sanoqli haftalar qolgani sababli murabbiylar shtabi qanot hujumchisini topishga shoshilmoqda.

Jarrod Bouen varianti

Maykl Ouenning fikricha, «Vest Xem» bilan Premer-ligadan tushib ketgan Jarrod Bouen Muhammad Salohning oʻrnini egallash uchun eng maqbul nomzod boʻlar edi. Sobiq futbolchi ingliz vingeri oʻz jamoasi quyi divizionga tushib ketganidan keyin boshqa jamoaga oʻtishga tayyor ekanini taʼkidladi.

«Bredli Barkola shubhasiz yuqori saviyali futbolchi, ammo uning narxi juda baland. Men boshqacha yoʻl tutgan boʻlar edim, “Vest Xem”dan Jarrod Bouenni jamoaga olib kelishga harakat qilib koʻrar edim», — deydi Maykl Ouen Sportsbookreview.com va Kalshi promo-kodi orqali bergan intervyusida.

Shu bilan birga, Ouen «Liverpul» transfer bozorida boshqa iqtidorli oʻyinchilarni ham koʻrib chiqishi lozimligini, jamoaga hujum qanotlarida harakat qiladigan mahoratli futbolchilar suvsiz suvdek kerakligini qoʻshimcha qildi. Biroq vaqt oz qolgani va moliyaviy talablar yuqoriligi sababli mersisaydliklar uchun bu transfer oynasi oʻta murakkab kechmoqda.

LiverpoolMichael OwenJarrod BowenBradley BarcolaPremier League
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)