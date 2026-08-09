Kompani «Bavariya»ning yangi rejalari va raqiblari haqida nima dedi?

·66·Sport
Kompani «Bavariya»ning yangi rejalari va raqiblari haqida nima dedi?
Qisqacha

Myunxenning «Bavariya» klubi bosh murabbiyi Vensan Kompani jamoada g‘alabaga bo‘lgan ishtiyoq va o‘zini qayta isbotlash istagi borligini aytdi. U o‘tgan mavsumdagi voqealarni unutib, yangi mavsumni noldan boshlash kerakligini ta’kidladi. Kompani jamoa Germaniya Superkubogi, Bundesliga, yevrokuboklar va mamlakat kubogida o‘z darajasini namoyish etishi lozimligini bildirdi.

Myunxenning «Bavariya» klubi bosh murabbiyi Vensan Kompani jamoasi yangi mavsum oldidan qanday kayfiyat va ruhiyatda ekani haqida gapirib o‘tdi.

Belgiyalik mutaxassis myunxenliklarning g‘alabaga bo‘lgan ishtiyoqi va yangi maqsadlari haqida to‘xtalib, o‘tgan mavsumdagi natijalarni unutish lozimligini ta’kidladi.

«Bizda g‘alabaga bo‘lgan ishtiyoq va o‘zimizni isbotlash istagi bor»

Vensan Kompani jamoadagi ijobiy energiya va yangi mavsumga bo‘lgan yondashuvni yuqori baholadi:

«Biz qo‘rquvsiz o‘ynaydigan jamoamiz va bu menga juda yoqadi. Bunday energiya har doim ham uchrayvermaydi, ammo bizda u doim saqlanib qolmoqda.

Endi yangi mavsum boshlanmoqda. O‘tgan mavsumda bo‘lgan voqealarni biroz unutib, barchasini noldan, yangidan boshlashimiz kerak. Men prinsiplarimiz haqida gapirayotganim yo‘q, ammo bizda g‘alabaga bo‘lgan ishtiyoq va yana hammasini qaytadan isbotlashimiz kerakligi haqida aniq tushuncha bo‘lishi lozim. Va bizda bu tuyg‘u bor», — dedi Kompani.

Superkubok va barcha turnirlardagi shiddat

«Bavariya» ustozi oldinda turgan mas’uliyatli musobaqalar va raqiblarning tayyorgarligiga alohida e’tibor qaratdi:

  • To‘liq diqqat-e’tibor: «Hozir eng muhimi — maydonda hamma narsani to‘g‘ri bajarish. Shunda biz o‘z darajamizni dastlab Germaniya Superkubogida, keyin esa Bundesliga, yevrokuboklar va mamlakat kubogida namoyish eta olamiz. Har bir yangi mavsum faoliyatingizdagi eng yaxshisiga aylanishi mumkin — kayfiyat aynan shunday bo‘lishi kerak».

  • Raqiblar chanqoqligi: «Yevropada ham, Germaniyada ham raqiblarimiz g‘alabaga o‘ta chanqoq. Ularning ko‘pchiligi o‘tgan mavsumda hech qanday sovrin qo‘lga kirita olmadi. Shuning uchun biz ham ulardagi g‘alabaga bo‘lgan ishtiyoq darajasiga to‘liq moslashishimiz kerak. O‘tgan mavsumda nima bo‘lgani endi hech qanday ahamiyatga ega emas».

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Bayern MunichVincent KompanyBundesligaTelegram
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)