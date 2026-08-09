Kompani «Bavariya»ning yangi rejalari va raqiblari haqida nima dedi?
Myunxenning «Bavariya» klubi bosh murabbiyi Vensan Kompani jamoada g‘alabaga bo‘lgan ishtiyoq va o‘zini qayta isbotlash istagi borligini aytdi. U o‘tgan mavsumdagi voqealarni unutib, yangi mavsumni noldan boshlash kerakligini ta’kidladi. Kompani jamoa Germaniya Superkubogi, Bundesliga, yevrokuboklar va mamlakat kubogida o‘z darajasini namoyish etishi lozimligini bildirdi.
Myunxenning «Bavariya» klubi bosh murabbiyi Vensan Kompani jamoasi yangi mavsum oldidan qanday kayfiyat va ruhiyatda ekani haqida gapirib o‘tdi.
Belgiyalik mutaxassis myunxenliklarning g‘alabaga bo‘lgan ishtiyoqi va yangi maqsadlari haqida to‘xtalib, o‘tgan mavsumdagi natijalarni unutish lozimligini ta’kidladi.
«Bizda g‘alabaga bo‘lgan ishtiyoq va o‘zimizni isbotlash istagi bor»
Vensan Kompani jamoadagi ijobiy energiya va yangi mavsumga bo‘lgan yondashuvni yuqori baholadi:
«Biz qo‘rquvsiz o‘ynaydigan jamoamiz va bu menga juda yoqadi. Bunday energiya har doim ham uchrayvermaydi, ammo bizda u doim saqlanib qolmoqda.
Endi yangi mavsum boshlanmoqda. O‘tgan mavsumda bo‘lgan voqealarni biroz unutib, barchasini noldan, yangidan boshlashimiz kerak. Men prinsiplarimiz haqida gapirayotganim yo‘q, ammo bizda g‘alabaga bo‘lgan ishtiyoq va yana hammasini qaytadan isbotlashimiz kerakligi haqida aniq tushuncha bo‘lishi lozim. Va bizda bu tuyg‘u bor», — dedi Kompani.
Superkubok va barcha turnirlardagi shiddat
«Bavariya» ustozi oldinda turgan mas’uliyatli musobaqalar va raqiblarning tayyorgarligiga alohida e’tibor qaratdi:
To‘liq diqqat-e’tibor: «Hozir eng muhimi — maydonda hamma narsani to‘g‘ri bajarish. Shunda biz o‘z darajamizni dastlab Germaniya Superkubogida, keyin esa Bundesliga, yevrokuboklar va mamlakat kubogida namoyish eta olamiz. Har bir yangi mavsum faoliyatingizdagi eng yaxshisiga aylanishi mumkin — kayfiyat aynan shunday bo‘lishi kerak».
Raqiblar chanqoqligi: «Yevropada ham, Germaniyada ham raqiblarimiz g‘alabaga o‘ta chanqoq. Ularning ko‘pchiligi o‘tgan mavsumda hech qanday sovrin qo‘lga kirita olmadi. Shuning uchun biz ham ulardagi g‘alabaga bo‘lgan ishtiyoq darajasiga to‘liq moslashishimiz kerak. O‘tgan mavsumda nima bo‘lgani endi hech qanday ahamiyatga ega emas».
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…