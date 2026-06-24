Fabio Cannavaro Cristiano Ronaldo haqida: “U hali bir necha yil oʻynashi kerak”
Oʻzbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro Jahon chempionati doirasida Portugaliyaga qarshi kechgan bahsdan soʻng oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Italiyalik mutaxassis raqib jamoa sardori Cristiano Ronaldo koʻrsatgan oʻyinga yuqori baho berib, afsonaviy hujumchini faoliyatini yakunlamaslikka chaqirdi. Ushbu uchrashuvda Portugaliya 5:0 hisobida gʻalaba qozonib, Oʻzbekistonning keyingi bosqich haqidagi orzulariga jiddiy zarba berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
O Jogo nashriga bergan intervyusida Cannavaro oʻz shogirdlari oʻyin boshidanoq katta bosim ostida qolganini tan oldi. Uchrashuvning dastlabki daqiqalarida oʻtkazib yuborilgan ikki gol Oʻzbekiston terma jamoasining rejalarini chippakka chiqardi. Garchi oʻyin davomida vaziyatni oʻnglashga urinishlar boʻlgan va hatto bitta gol inobatga olinmagan boʻlsa-da, Portugaliyaning yuqori darajadagi mahorati oʻz soʻzini aytdi.
Ronaldo — jarima maydonchasi ichidagi “aqlli” yirtqichCannavaro uchrashuvdan oldin oʻz futbolchilarini Ronaldodan ehtiyot boʻlishga chaqirganini taʼkidladi. “Men oʻyinchilarimga agar Cristiano Ronaldoga bir santimetr boʻlsa ham boʻsh joy bersak, tamom boʻlishimizni aytgan edim. Amalda shunday boʻldi va u ikkita gol urdi. Portugaliya futbolchilari aynan u uchun oʻynashadi, u esa hozirgi yoshida jarima maydonchasi ichida juda aqlli harakat qilmoqda”, — deya qoʻshimcha qildi murabbiy.
Goal.com xabariga koʻra, ushbu oʻyinda urilgan gollar evaziga Cristiano Ronaldo tarixiy natijani qayd etdi. U oltita turli Jahon chempionatida gol urgan birinchi erkak futbolchiga aylandi. Shuningdek, u turnirdagi gollari sonini 10 taga yetkazib, Portugaliya tarixidagi eng yaxshi toʻpurar Eusebio koʻrsatkichidan oʻzib ketdi. Bu yutuqlar Ronaldoning soʻnggi haftalardagi tanqidlarga munosib javobi boʻldi.
Oʻyin yakunlangach, Fabio Cannavaro maydonning oʻzida 41 yoshli yulduz bilan suhbatlashganini maʼlum qildi. Italiyalik sobiq himoyachi Ronaldoning jismoniy holatidan hayratda ekanini yashirmadi. “U futbol tarixiga kirdi, u mangu qoladi, lekin shunga qaramay shunday ishtiyoq bilan oʻynashda davom etmoqda. Men unga yana bir necha yil oʻynashini va futboldan zavq olishini aytdim”, — deydi Cannavaro.
Uchrashuvdan soʻng Cristiano Ronaldo oʻzining Instagram sahifasida “Biz shu yerdamiz” deya post qoldirib, oʻzining hali ham yuqori saviyada ekanini dunyoga eslatib qoʻydi. Oʻzbekiston terma jamoasi uchun esa ushbu magʻlubiyat guruhdagi vaziyatni murakkablashtirdi, biroq jahon darajasidagi yulduzlarga qarshi oʻyin jamoa uchun katta tajriba boʻlishi shubhasiz.
…