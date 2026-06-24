Fabio Cannavaro Cristiano Ronaldo haqida: “U hali bir necha yil oʻynashi kerak”

·84·Sport
Fabio Cannavaro Cristiano Ronaldo haqida: “U hali bir necha yil oʻynashi kerak”

Oʻzbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro Jahon chempionati doirasida Portugaliyaga qarshi kechgan bahsdan soʻng oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Italiyalik mutaxassis raqib jamoa sardori Cristiano Ronaldo koʻrsatgan oʻyinga yuqori baho berib, afsonaviy hujumchini faoliyatini yakunlamaslikka chaqirdi. Ushbu uchrashuvda Portugaliya 5:0 hisobida gʻalaba qozonib, Oʻzbekistonning keyingi bosqich haqidagi orzulariga jiddiy zarba berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

O Jogo nashriga bergan intervyusida Cannavaro oʻz shogirdlari oʻyin boshidanoq katta bosim ostida qolganini tan oldi. Uchrashuvning dastlabki daqiqalarida oʻtkazib yuborilgan ikki gol Oʻzbekiston terma jamoasining rejalarini chippakka chiqardi. Garchi oʻyin davomida vaziyatni oʻnglashga urinishlar boʻlgan va hatto bitta gol inobatga olinmagan boʻlsa-da, Portugaliyaning yuqori darajadagi mahorati oʻz soʻzini aytdi.

Ronaldo — jarima maydonchasi ichidagi “aqlli” yirtqich

Cannavaro uchrashuvdan oldin oʻz futbolchilarini Ronaldodan ehtiyot boʻlishga chaqirganini taʼkidladi. “Men oʻyinchilarimga agar Cristiano Ronaldoga bir santimetr boʻlsa ham boʻsh joy bersak, tamom boʻlishimizni aytgan edim. Amalda shunday boʻldi va u ikkita gol urdi. Portugaliya futbolchilari aynan u uchun oʻynashadi, u esa hozirgi yoshida jarima maydonchasi ichida juda aqlli harakat qilmoqda”, — deya qoʻshimcha qildi murabbiy.

Goal.com xabariga koʻra, ushbu oʻyinda urilgan gollar evaziga Cristiano Ronaldo tarixiy natijani qayd etdi. U oltita turli Jahon chempionatida gol urgan birinchi erkak futbolchiga aylandi. Shuningdek, u turnirdagi gollari sonini 10 taga yetkazib, Portugaliya tarixidagi eng yaxshi toʻpurar Eusebio koʻrsatkichidan oʻzib ketdi. Bu yutuqlar Ronaldoning soʻnggi haftalardagi tanqidlarga munosib javobi boʻldi.

Oʻyin yakunlangach, Fabio Cannavaro maydonning oʻzida 41 yoshli yulduz bilan suhbatlashganini maʼlum qildi. Italiyalik sobiq himoyachi Ronaldoning jismoniy holatidan hayratda ekanini yashirmadi. “U futbol tarixiga kirdi, u mangu qoladi, lekin shunga qaramay shunday ishtiyoq bilan oʻynashda davom etmoqda. Men unga yana bir necha yil oʻynashini va futboldan zavq olishini aytdim”, — deydi Cannavaro.

Uchrashuvdan soʻng Cristiano Ronaldo oʻzining Instagram sahifasida “Biz shu yerdamiz” deya post qoldirib, oʻzining hali ham yuqori saviyada ekanini dunyoga eslatib qoʻydi. Oʻzbekiston terma jamoasi uchun esa ushbu magʻlubiyat guruhdagi vaziyatni murakkablashtirdi, biroq jahon darajasidagi yulduzlarga qarshi oʻyin jamoa uchun katta tajriba boʻlishi shubhasiz.

Cristiano RonaldoFabio CannavaroOʻzbekistonJahon ChempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Karlush Keyrush va Jud Bellinghem o‘rtasidagi mojaro tafsilotlari...Karlush Keyrush va Jud Bellinghem o‘rtasidagi mojaro tafsilotlari...Bugun, 00:39O‘zbekistonning imkoniyati yangilandi — Pley-offga chiqish uchun najot bormi?O‘zbekistonning imkoniyati yangilandi — Pley-offga chiqish uchun najot bormi?Bugun, 00:31Portugaliya — O‘zbekiston o‘yini turning eng tomoshabop bahslari qatoriga kirdiPortugaliya — O‘zbekiston o‘yini turning eng tomoshabop bahslari qatoriga kirdiBugun, 00:23Nuno Mendesh O‘zbekistonga urgan ajoyib golining sirini ochdiNuno Mendesh O‘zbekistonga urgan ajoyib golining sirini ochdiBugun, 00:17Entoni Elanga Cristiano Ronaldo bilan birga oʻynashdan nimalarni oʻrganganini ochiqladiEntoni Elanga Cristiano Ronaldo bilan birga oʻynashdan nimalarni oʻrganganini ochiqladiBugun, 00:14Krishtianu Ronaldu Jahon chempionatida tarixiy natija qayd etdi: Bruno Fernandesh munosabatiKrishtianu Ronaldu Jahon chempionatida tarixiy natija qayd etdi: Bruno Fernandesh munosabatiKecha, 23:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...
Markaziy Osiyo O‘zbekiston terma jamoasi uchun birlashmoqda...