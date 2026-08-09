Intel 256 yadroli Xeon protsessorlari bilan AMDga javob qaytaradi
Intel Xeon 7 brendi ostida chiqarilishi rejalashtirilgan Diamond Rapids server protsessorlarining flagmani 256 tagacha yuqori unumdor P-yadrolarga ega bo'ladi. Kompaniya shu orqali yadrolar soni bo'yicha AMD EPYC Venice protsessorlariga tenglashishni maqsad qilgan, avval rejalashtirilgan 384 va 512 yadroli Diamond Rapids-HD loyihalaridan esa voz kechilgan. Yangi avlod Granite Rapids'ga nisbatan yadro zichligini taxminan 50 foizga oshirishi, PCI Express 6.
Jahon bozorida protsessorlar ishlab chiqarish boʻyicha yetakchilardan biri boʻlgan Intel kompaniyasi server segmentida raqobatni kuchaytirish maqsadida AMD kompaniyasiga qarshi oʻziga xos «yadroli javob» tayyorlamoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xeon 7 brendi ostida bozorga chiqarilishi rejalashtirilgan Diamond Rapids server oilasining flagmani 256 tagacha yuqori unumdor P-yadrolarga ega boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlum boʻlishicha, ushbu yangi qadam orqali Intel yadrolar soni boʻyicha kelgusidagi AMD EPYC Venice protsessorlari bilan toʻgʻridan-toʻgʻri tenglashishni maqsad qilgan. Avvalroq kompaniyaning rejalari yanada yirikroq boʻlib, Diamond Rapids-HD uchun 384 va hatto 512 yadroli protsessorlar ishlab chiqilishi kutilgan edi. Biroq, bu borada strategiya oʻzgargani maʼlum boʻldi.
Strategik oʻzgarishlar va P-yadrolarga eʼtiborDastlabki maʼlumotlarga koʻra, energiyani tejovchi E-yadro variantlaridan voz kechishga qaror qilingan. 512 yadroli protsessor loyihasi texnik tavsiflarni shakllantirish bosqichidayoq yopilgan va oʻtgan yilning oxirida Diamond Rapids-HD yoʻnalishi tubdan qayta koʻrib chiqilgan edi. Hozirgi versiyada asosiy urgʻu aynan unumdor P-yadrolarga qaratilmoqda.
Hozirgi kundagi Granite Rapids avlodiga nisbatan yangi Diamond Rapids yadrolar zichligini taxminan 50 foizga oshirishi kutilmoqda. Joriy Xeon 6900P protsessorlari 128 tagacha yadro taklif etsa, yangi 256 yadroli yechimlar AMDning Zen 6 arxitekturasiga asoslangan 256 yadroli EPYC 9996 hamda 192 yadroli EPYC 9966 modellari bilan jiddiy raqobatga kirishadi.
Raqobat muhiti va sunʼiy intellekt talablariBiroq, zamonaviy server bozorida Intel faqatgina AMD bilan emas, balki boshqa yirik oʻyinchilar bilan ham kurashishga majbur. Xususan, NVIDIA va boshqa texnologik gigantlar CPU hamda GPUʼlarni oʻzaro chambarchas bogʻlagan holda sunʼiy intellekt serverlari va bulutli platformalar uchun oʻz protsessorlarini faol ravishda rivojlantirmoqda.
Faqatgina yadrolar sonini koʻpaytirish orqali server bozorida gʻalaba qozonib boʻlmaydi. Shu sababli, Intel'ning yangi server platformasi boshqa muhim oʻzgarishlarni ham olib keladi. Diamond Rapids yangi masshtablanuvchi arxitektura, PCI Express 6.0 standartini qoʻllab-quvvatlash va yanada tezkor xotira quyi tizimini taqdim etadi.
Kompaniya Xeon protsessorlarining yangi avlodini nafaqat anʼanaviy server vazifalarida, balki jadal rivojlanayotgan sunʼiy intellekt infratuzilmalarida ham qoʻllashni rejalashtirgan. Diamond Rapids Intel uchun yuqori segmentdagi raqobatbardoshlikni qaytarish yoʻlida muhim sinov vazifasini bajaradi. Kelgusida esa ushbu seriyani Coral Rapids avlodi davom ettirishi kutilmoqda.
…