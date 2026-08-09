Intel 256 yadroli Xeon protsessorlari bilan AMDga javob qaytaradi

·57·Texno
Intel 256 yadroli Xeon protsessorlari bilan AMDga javob qaytaradi
Qisqacha

Intel Xeon 7 brendi ostida chiqarilishi rejalashtirilgan Diamond Rapids server protsessorlarining flagmani 256 tagacha yuqori unumdor P-yadrolarga ega bo'ladi. Kompaniya shu orqali yadrolar soni bo'yicha AMD EPYC Venice protsessorlariga tenglashishni maqsad qilgan, avval rejalashtirilgan 384 va 512 yadroli Diamond Rapids-HD loyihalaridan esa voz kechilgan. Yangi avlod Granite Rapids'ga nisbatan yadro zichligini taxminan 50 foizga oshirishi, PCI Express 6.

Jahon bozorida protsessorlar ishlab chiqarish boʻyicha yetakchilardan biri boʻlgan Intel kompaniyasi server segmentida raqobatni kuchaytirish maqsadida AMD kompaniyasiga qarshi oʻziga xos «yadroli javob» tayyorlamoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Xeon 7 brendi ostida bozorga chiqarilishi rejalashtirilgan Diamond Rapids server oilasining flagmani 256 tagacha yuqori unumdor P-yadrolarga ega boʻladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlum boʻlishicha, ushbu yangi qadam orqali Intel yadrolar soni boʻyicha kelgusidagi AMD EPYC Venice protsessorlari bilan toʻgʻridan-toʻgʻri tenglashishni maqsad qilgan. Avvalroq kompaniyaning rejalari yanada yirikroq boʻlib, Diamond Rapids-HD uchun 384 va hatto 512 yadroli protsessorlar ishlab chiqilishi kutilgan edi. Biroq, bu borada strategiya oʻzgargani maʼlum boʻldi.

Strategik oʻzgarishlar va P-yadrolarga eʼtibor

Dastlabki maʼlumotlarga koʻra, energiyani tejovchi E-yadro variantlaridan voz kechishga qaror qilingan. 512 yadroli protsessor loyihasi texnik tavsiflarni shakllantirish bosqichidayoq yopilgan va oʻtgan yilning oxirida Diamond Rapids-HD yoʻnalishi tubdan qayta koʻrib chiqilgan edi. Hozirgi versiyada asosiy urgʻu aynan unumdor P-yadrolarga qaratilmoqda.

Hozirgi kundagi Granite Rapids avlodiga nisbatan yangi Diamond Rapids yadrolar zichligini taxminan 50 foizga oshirishi kutilmoqda. Joriy Xeon 6900P protsessorlari 128 tagacha yadro taklif etsa, yangi 256 yadroli yechimlar AMDning Zen 6 arxitekturasiga asoslangan 256 yadroli EPYC 9996 hamda 192 yadroli EPYC 9966 modellari bilan jiddiy raqobatga kirishadi.

Raqobat muhiti va sunʼiy intellekt talablari

Biroq, zamonaviy server bozorida Intel faqatgina AMD bilan emas, balki boshqa yirik oʻyinchilar bilan ham kurashishga majbur. Xususan, NVIDIA va boshqa texnologik gigantlar CPU hamda GPUʼlarni oʻzaro chambarchas bogʻlagan holda sunʼiy intellekt serverlari va bulutli platformalar uchun oʻz protsessorlarini faol ravishda rivojlantirmoqda.

Faqatgina yadrolar sonini koʻpaytirish orqali server bozorida gʻalaba qozonib boʻlmaydi. Shu sababli, Intel'ning yangi server platformasi boshqa muhim oʻzgarishlarni ham olib keladi. Diamond Rapids yangi masshtablanuvchi arxitektura, PCI Express 6.0 standartini qoʻllab-quvvatlash va yanada tezkor xotira quyi tizimini taqdim etadi.

Kompaniya Xeon protsessorlarining yangi avlodini nafaqat anʼanaviy server vazifalarida, balki jadal rivojlanayotgan sunʼiy intellekt infratuzilmalarida ham qoʻllashni rejalashtirgan. Diamond Rapids Intel uchun yuqori segmentdagi raqobatbardoshlikni qaytarish yoʻlida muhim sinov vazifasini bajaradi. Kelgusida esa ushbu seriyani Coral Rapids avlodi davom ettirishi kutilmoqda.

IntelXeonAMDProtsessorTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiYaponiya bozorida GeForce RTX 3080 Ti videokartasi savdosi qayta boshlandiBugun, 05:21Kreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiKreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiBugun, 04:28Xitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaXitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53Sunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiSunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiBugun, 01:53AQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiAQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 01:27Anthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiAnthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiBugun, 00:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi