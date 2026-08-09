Robert Sanches Chelsi Angliya Premer-ligasida zafar quchishiga ishonmoqda
Robert Sanches Chelsi jamoasining bu mavsumda yevrokuboklarda ishtirok etmasligi Angliya Premer-ligasida chempionlik uchun kurashda katta ustunlik berishi mumkinligini aytdi. U yangi bosh murabbiy qo'l ostida jamoa Arsenal va Manchester Siti kabi grandlarga munosib raqobat ko'rsatishiga ishonmoqda.
Chelsi darvozaboni Robert Sanchesning fikricha, jamoaning bu mavsumda yevrokuboklarda ishtirok etm tangani Angliya Premer-ligasidagi chempionlik kurashida ularga katta ustunlik taqdim etishi mumkin. Ispaniyalik posbon London klubi yangi bosh murabbiy qoʻl ostida Arsenal va Manchester Siti kabi grandlarga munosib raqobat koʻrsatishga tayyorligiga qatʼiy ishonadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, oʻtgan mavsum Stamford Bridj uchun omadsiz kelib, jamoa chempionatni 10-oʻrinda yakunlagan va yevrokuboklardan chetda qolgan edi. Biroq darvozabon bu holatni ijobiy omil sifatida baholab, haftasiga atigi bitta oʻyinga tayyorgarlik koʻrish jismoniy tiklanish va mashgʻulotlar jarayonini yaxshilashini taʼkidladi.
Yangi murabbiy qoʻl ostidagi oʻzgarishlarRobert Sanchesning soʻzlariga koʻra, jamoada haftalik taqvimning qulayligi futbolchilarga yangi murabbiyning talablarini chuqurroq oʻzlashtirishga imkon bermoqda. Hozirda jamoa oʻyin rejasini tushunish va maydonda maksimal darajada harakat qilish ustida ishlamoqda.
Klub boshqaruviga kelgan mutaxassis oʻyin uslubiga bosqichma-bosqich yondashib, tarkibdagi har bir futbolchining imkoniyatlarini oʻrganmoqda. Maydondagi intizom va xotirjamlikka alohida eʼtibor qaratilayotgani jamoaning uzoq muddatli rivojlanishiga xizmat qilishi kutilmoqda.
Ishonch va tanqidlar fonidagi tayyorgarlikIspaniyalik futbolchi yangi murabbiy unga oʻziga boʻlgan ishonchni qaytarganini va kuchli jihatlarini namoyish etish uchun qulay muhit yaratganini alohida eʼtirof etdi. Murabbiyning qoʻllab-quvvatlashi uning oldingi mavsumdagi xatolarini unutib, yangi marralar sari intilishiga turtki boʻlmoqda.
Shunga qaramay, tashqi muhitda posbonning barqaror oʻyin koʻrsatmayotgani borasida tanqidlar ham yoʻq emas. Xususan, Premer-liganing sobiq yulduzi Shey Given darvozabonning oʻyinidagi beqarorlikka eʼtibor qaratib, himoya chizigʻini yanada kuchaytirish zarurligini taʼkidlagan edi.
Shunga qaramay, Chelsi futbolchilari va murabbiylar shtabi ichki birinchilikka diqqatni jamlagan holda yuqori natijalarga erishishni maqsad qilgan. Agar jamoa ushbu imkoniyatdan unumli foydalana olsa, mavsum yakunida turnir jadvalining yuqori pogʻonalari uchun kurashda jiddiy daʼvogarga aylanishi shubhasiz.
…