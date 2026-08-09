Robert Sanches Chelsi Angliya Premer-ligasida zafar quchishiga ishonmoqda

·50·Sport
Robert Sanches Chelsi Angliya Premer-ligasida zafar quchishiga ishonmoqda
Qisqacha

Robert Sanches Chelsi jamoasining bu mavsumda yevrokuboklarda ishtirok etmasligi Angliya Premer-ligasida chempionlik uchun kurashda katta ustunlik berishi mumkinligini aytdi. U yangi bosh murabbiy qo'l ostida jamoa Arsenal va Manchester Siti kabi grandlarga munosib raqobat ko'rsatishiga ishonmoqda.

Chelsi darvozaboni Robert Sanchesning fikricha, jamoaning bu mavsumda yevrokuboklarda ishtirok etm tangani Angliya Premer-ligasidagi chempionlik kurashida ularga katta ustunlik taqdim etishi mumkin. Ispaniyalik posbon London klubi yangi bosh murabbiy qoʻl ostida Arsenal va Manchester Siti kabi grandlarga munosib raqobat koʻrsatishga tayyorligiga qatʼiy ishonadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, oʻtgan mavsum Stamford Bridj uchun omadsiz kelib, jamoa chempionatni 10-oʻrinda yakunlagan va yevrokuboklardan chetda qolgan edi. Biroq darvozabon bu holatni ijobiy omil sifatida baholab, haftasiga atigi bitta oʻyinga tayyorgarlik koʻrish jismoniy tiklanish va mashgʻulotlar jarayonini yaxshilashini taʼkidladi.

Yangi murabbiy qoʻl ostidagi oʻzgarishlar

Robert Sanchesning soʻzlariga koʻra, jamoada haftalik taqvimning qulayligi futbolchilarga yangi murabbiyning talablarini chuqurroq oʻzlashtirishga imkon bermoqda. Hozirda jamoa oʻyin rejasini tushunish va maydonda maksimal darajada harakat qilish ustida ishlamoqda.

Klub boshqaruviga kelgan mutaxassis oʻyin uslubiga bosqichma-bosqich yondashib, tarkibdagi har bir futbolchining imkoniyatlarini oʻrganmoqda. Maydondagi intizom va xotirjamlikka alohida eʼtibor qaratilayotgani jamoaning uzoq muddatli rivojlanishiga xizmat qilishi kutilmoqda.

Ishonch va tanqidlar fonidagi tayyorgarlik

Ispaniyalik futbolchi yangi murabbiy unga oʻziga boʻlgan ishonchni qaytarganini va kuchli jihatlarini namoyish etish uchun qulay muhit yaratganini alohida eʼtirof etdi. Murabbiyning qoʻllab-quvvatlashi uning oldingi mavsumdagi xatolarini unutib, yangi marralar sari intilishiga turtki boʻlmoqda.

Shunga qaramay, tashqi muhitda posbonning barqaror oʻyin koʻrsatmayotgani borasida tanqidlar ham yoʻq emas. Xususan, Premer-liganing sobiq yulduzi Shey Given darvozabonning oʻyinidagi beqarorlikka eʼtibor qaratib, himoya chizigʻini yanada kuchaytirish zarurligini taʼkidlagan edi.

Shunga qaramay, Chelsi futbolchilari va murabbiylar shtabi ichki birinchilikka diqqatni jamlagan holda yuqori natijalarga erishishni maqsad qilgan. Agar jamoa ushbu imkoniyatdan unumli foydalana olsa, mavsum yakunida turnir jadvalining yuqori pogʻonalari uchun kurashda jiddiy daʼvogarga aylanishi shubhasiz.

ChelsiRobert SanchesPremer-ligaAngliya chempionatiFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)