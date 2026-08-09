Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi

·1.5K·Dunyo
Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Qisqacha

Shanliurfaning Siverek tumanidagi Karaja tog‘i hududida bolalar qishloq xo‘jaligi yerlari orasidagi loy maydonni o‘yingohga aylantirdi. Dalalarda to‘plangan suv va loy jazirama yoz kunlarida bolalar uchun salqinlanish joyi bo‘ldi. Tarqalgan kadrlarda ularning qo‘l-oyoqlarini loyga botirib, bir-biri bilan hazillashib o‘ynagani, ayrimlari esa loy ichida yugurgani ko‘rinadi.

Shanliurfaning Siverek tumaniga qarashli Karaja tog‘i hududida bolalar qishloq xo‘jaligi yerlari orasidagi loy maydonni o‘yingohga aylantirdi. Dalalarda to‘plangan suv va loy jazirama yoz kunlarida ular uchun salqinlanish joyi bo‘ldi.

Tarqalgan kadrlarda bolalarning qo‘l-oyoqlarini loyga botirib, bir-biri bilan hazillashib o‘ynayotgani ko‘rinadi. Ayrimlari loy ichida yugurib, ko‘lmaklar orasida vaqt o‘tkazgan.

Qishloqda ulg‘ayayotgan bolalarning tabiat qo‘ynida shunday o‘yinlar bilan mashg‘ul bo‘lishi mahalliy hayotning oddiy manzaralaridan biri sifatida qayd etilgan.

Hudud aholisi bolalar bunday mashg‘ulotlar orqali qishloq muhiti va tabiat bilan yaqindan tanishishini aytgan. Ular aks etgan surat va videolar esa qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, foydalanuvchilar e’tiborini tortdi.

KarajaSiverekShanliurfa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sho‘x Momota ismli oq ayiqcha boshiga konus kiyib, qiliqlari bilan internetni zabt etdiSho‘x Momota ismli oq ayiqcha boshiga konus kiyib, qiliqlari bilan internetni zabt etdiBugun, 05:43Pentagonda kutilmagan iste’fo: Ukrainaga yordam berishni muvofiqlashtiruvchi general haydaldi!Pentagonda kutilmagan iste’fo: Ukrainaga yordam berishni muvofiqlashtiruvchi general haydaldi!Kecha, 23:41Budapesht markazida «sargardon» to‘ng‘iz metro harakatini to‘xtatib qo‘ydiBudapesht markazida «sargardon» to‘ng‘iz metro harakatini to‘xtatib qo‘ydiKecha, 23:29Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha kelishuv yaqin: Eron qanday shart qo‘ymoqda?Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha kelishuv yaqin: Eron qanday shart qo‘ymoqda?Kecha, 23:242,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazidaKecha, 16:50Trampning eng sevimli jangchilaridan biri Habib ekani aytildiTrampning eng sevimli jangchilaridan biri Habib ekani aytildiKecha, 14:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi