Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdi
Shanliurfaning Siverek tumanidagi Karaja tog‘i hududida bolalar qishloq xo‘jaligi yerlari orasidagi loy maydonni o‘yingohga aylantirdi. Dalalarda to‘plangan suv va loy jazirama yoz kunlarida bolalar uchun salqinlanish joyi bo‘ldi. Tarqalgan kadrlarda ularning qo‘l-oyoqlarini loyga botirib, bir-biri bilan hazillashib o‘ynagani, ayrimlari esa loy ichida yugurgani ko‘rinadi.
Shanliurfaning Siverek tumaniga qarashli Karaja tog‘i hududida bolalar qishloq xo‘jaligi yerlari orasidagi loy maydonni o‘yingohga aylantirdi. Dalalarda to‘plangan suv va loy jazirama yoz kunlarida ular uchun salqinlanish joyi bo‘ldi.
Tarqalgan kadrlarda bolalarning qo‘l-oyoqlarini loyga botirib, bir-biri bilan hazillashib o‘ynayotgani ko‘rinadi. Ayrimlari loy ichida yugurib, ko‘lmaklar orasida vaqt o‘tkazgan.
Qishloqda ulg‘ayayotgan bolalarning tabiat qo‘ynida shunday o‘yinlar bilan mashg‘ul bo‘lishi mahalliy hayotning oddiy manzaralaridan biri sifatida qayd etilgan.
Hudud aholisi bolalar bunday mashg‘ulotlar orqali qishloq muhiti va tabiat bilan yaqindan tanishishini aytgan. Ular aks etgan surat va videolar esa qisqa vaqt ichida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, foydalanuvchilar e’tiborini tortdi.
…