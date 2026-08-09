Bir kunda 1 milliard so‘mdan ortiq: "O‘rgimchak odam: Yangi kun" O‘zbekistonda rekord yangilandi

·147·Madaniyat
Bir kunda 1 milliard so‘mdan ortiq: "O‘rgimchak odam: Yangi kun" O‘zbekistonda rekord yangilandi
Qisqacha

"O‘rgimchak odam: Yangi kun" filmi 6 avgust kuni O‘zbekistonda 1,07 milliard so‘m tushum bilan kinoprokat tarixidagi eng yuqori bir kunlik natijani qayd etdi. Filmni ilk kunida 15 838 nafar tomoshabin ko‘rgan, tushumning 11,5 foizi o‘zbek tilidagi dublyaj qilingan namoyishlar hissasiga to‘g‘ri kelgan. Kartina O‘zbekiston kinoteatrlarida o‘zbek va rus tillarida namoyish etilmoqda.

"O‘rgimchak odam: Yangi kun" filmi 6 avgustdan O‘zbekiston kinoteatrlarida namoyish etila boshladi va ilk kunning o‘zida mamlakat kinoprokati tarixidagi eng yuqori kassa tushumini qayd etdi.

"Ascar Cinema"ning dastlabki ma’lumotlariga ko‘ra, film birinchi kuni 1,07 milliard so‘m, ya’ni taxminan 90,2 ming dollar daromad keltirgan. Uni bir kunda 15 838 nafar tomoshabin kinoteatrlarda ko‘rgan.

E’tiborli jihati, birinchi kungi umumiy tushumning 11,5 foizi o‘zbek tilidagi dublyaj qilingan namoyishlar hissasiga to‘g‘ri kelgan. Film ayni paytda O‘zbekiston kinoteatrlarida o‘zbek va rus tillarida ko‘rsatilmoqda.

Kartina mintaqaning boshqa davlatlarida ham yuqori natija bilan start oldi. O‘zbekiston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Armaniston va Tojikistonda filmning jami tushumi 1 million dollardan oshdi. Ushbu davlatlarda tomoshabinlar soni esa qariyb 200 ming nafarga yetgan.

O'zbekistonQozog'istonQirg'izistonArmanistonTojikiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

BLACKPINK 10 yoshda: guruh a’zolari 10 yilligini o‘zgacha tadbir uyushtirib nishonlashdiBLACKPINK 10 yoshda: guruh a’zolari 10 yilligini o‘zgacha tadbir uyushtirib nishonlashdiBugun, 05:50Yulduz Usmonova “Ummon”ning Buxoroda bekor qilingan konsertiga o‘zining keskin fikrlarini bildirdi (video)Yulduz Usmonova “Ummon”ning Buxoroda bekor qilingan konsertiga o‘zining keskin fikrlarini bildirdi (video)Kecha, 19:54Imron 27 kilo ozdi: “Hozir sahnada bemalol qimirlayapman” (video)Imron 27 kilo ozdi: “Hozir sahnada bemalol qimirlayapman” (video)Kecha, 13:55Shahzoda ijodga qaytdi: “Vosxishaysya, jizn odna” qo‘shig‘i taqdim etildi (audio)Shahzoda ijodga qaytdi: “Vosxishaysya, jizn odna” qo‘shig‘i taqdim etildi (audio)Kecha, 13:39«Yeraltı» seriali yulduzi atrofida mojaro: 17 yoshli aktrisaning otasi shikoyat qildi«Yeraltı» seriali yulduzi atrofida mojaro: 17 yoshli aktrisaning otasi shikoyat qildiKecha, 12:47Rayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdiRayhon Ulasenova o‘g‘lining to‘yida Azizbek bilan valsga tushdiKecha, 12:42
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Asal Shodiyeva “Kavkaz asirasi” filmidagi Nina obrazida muxlislarni hayratga soldi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Shohruh Mirzo va Oyshaxon ilk bor farzandli bo‘lishdi
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayev to‘yidagi onalarga gul berish va kuyov otish an’anasi diqqatni tortdi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning to‘yidan ilk lavhalar tarqaldi (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
Yulduz Turdiyeva va afg‘on xonandasi Qais Ulfat dueti yana e’tibor markazida (video)
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
To‘ydagi videolar sabab Abduqodir Husanovning ukasi diqqat markazida
Abbosbek Fayzullayevning kuyov navkaridan videolar tarqaldi (video)
Abbosbek Fayzullayevning kuyov navkaridan videolar tarqaldi (video)
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi
Shahlo Salayeva va Veysel Dulger to‘yidan keyin qayerda yashashini ma’lum qildi