Chorvadorlarga yangi yordam: naslli buzoq yetishtirgan fermerlar 700 ming so‘mgacha pul olishadi
O'zbekistonda sun'iy urug'lantirish orqali olingan har bir naslli buzoq uchun 500 ming so'm, embrion transferi usuli orqali olingan buzoq uchun esa 700 ming so'm subsidiya ajratiladi. Subsidiyalarni moliyalashtirish uchun qo'shimcha 50 milliard so'm yo'naltiriladi. Naslli chorva mollarini import qilish 2029 yilga qadar qo'shilgan qiymat solig'idan ozod etilgan.
O‘zbekistonda qoramol egalari va xususiy fermerlar uchun yangi qo‘llab-quvvatlash choralari joriy etildi. Endi sun’iy urug‘lantirish orqali olingan har bir naslli buzoq uchun 500 ming so‘m miqdorida subsidiya ajratiladi.
Agar buzoq embrion transferi usuli orqali olinsa, davlat tomonidan beriladigan to‘lov 700 ming so‘mni tashkil etadi. Ushbu subsidiyalarni moliyalashtirish uchun qo‘shimcha 50 milliard so‘m yo‘naltirilishi belgilangan.
Chorvachilik sohasini rivojlantirishga qaratilgan boshqa imtiyozlar ham saqlab qolinmoqda. Jumladan, 2029 yilga qadar naslli chorva mollarini import qilish qo‘shilgan qiymat solig‘idan ozod etilgan.
Shuningdek, ixtisoslashgan hududlarda paxta va g‘alla ekin maydonlarining 50 foizigacha bo‘lgan qismida yem-xashak ekinlari yetishtirishga ruxsat berilishi mumkin.
Bu o‘zgarishlar naslli chorvachilik bilan shug‘ullanayotgan xo‘jaliklarga davlat ko‘magidan foydalanish uchun qo‘shimcha imkoniyat yaratadi.
…