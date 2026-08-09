Chorvadorlarga yangi yordam: naslli buzoq yetishtirgan fermerlar 700 ming so‘mgacha pul olishadi

·64·O‘zbekiston
Chorvadorlarga yangi yordam: naslli buzoq yetishtirgan fermerlar 700 ming so‘mgacha pul olishadi
Qisqacha

O'zbekistonda sun'iy urug'lantirish orqali olingan har bir naslli buzoq uchun 500 ming so'm, embrion transferi usuli orqali olingan buzoq uchun esa 700 ming so'm subsidiya ajratiladi. Subsidiyalarni moliyalashtirish uchun qo'shimcha 50 milliard so'm yo'naltiriladi. Naslli chorva mollarini import qilish 2029 yilga qadar qo'shilgan qiymat solig'idan ozod etilgan.

O‘zbekistonda qoramol egalari va xususiy fermerlar uchun yangi qo‘llab-quvvatlash choralari joriy etildi. Endi sun’iy urug‘lantirish orqali olingan har bir naslli buzoq uchun 500 ming so‘m miqdorida subsidiya ajratiladi.

Agar buzoq embrion transferi usuli orqali olinsa, davlat tomonidan beriladigan to‘lov 700 ming so‘mni tashkil etadi. Ushbu subsidiyalarni moliyalashtirish uchun qo‘shimcha 50 milliard so‘m yo‘naltirilishi belgilangan.

Chorvachilik sohasini rivojlantirishga qaratilgan boshqa imtiyozlar ham saqlab qolinmoqda. Jumladan, 2029 yilga qadar naslli chorva mollarini import qilish qo‘shilgan qiymat solig‘idan ozod etilgan.

Shuningdek, ixtisoslashgan hududlarda paxta va g‘alla ekin maydonlarining 50 foizigacha bo‘lgan qismida yem-xashak ekinlari yetishtirishga ruxsat berilishi mumkin.

Bu o‘zgarishlar naslli chorvachilik bilan shug‘ullanayotgan xo‘jaliklarga davlat ko‘magidan foydalanish uchun qo‘shimcha imkoniyat yaratadi.

O'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Endi O‘zbekistonda ota farzandiga ismini familiya qilib berishi mumkin bo‘ladiEndi O‘zbekistonda ota farzandiga ismini familiya qilib berishi mumkin bo‘ladiKecha, 16:39Katta yangilik: Qoidabuzarliklar bo‘yicha ishlar to‘liq elektron shaklga o‘tkaziladiKatta yangilik: Qoidabuzarliklar bo‘yicha ishlar to‘liq elektron shaklga o‘tkaziladiKecha, 11:44Ko‘chmas mulk bozorida «revolyutsiya»: rieltorlar faoliyati nazoratga olinadiKo‘chmas mulk bozorida «revolyutsiya»: rieltorlar faoliyati nazoratga olinadiKecha, 11:37Maktab va shifoxona binolarini sotish bo‘yicha qonun loyihasi tayyorlanmoqdaMaktab va shifoxona binolarini sotish bo‘yicha qonun loyihasi tayyorlanmoqdaKecha, 09:45Kasperskiy: O‘zbekiston davlat idoralari xitoylik xakerlar hujumiga uchragani aytilmoqdaKasperskiy: O‘zbekiston davlat idoralari xitoylik xakerlar hujumiga uchragani aytilmoqda07.08, 22:59Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)Qovundan yasalgan «Jaloliddin Manguberdi» poyezdi festival mehmonlarini hayratga solmoqda (video)07.08, 22:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
O‘zbekistonda anomal issiq qachon pasayishi rasman ma’lum qilindi
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
Otabek Umarovning 330 ming dollarlik soati tarmoqlarda barchani e’tiborini tortdi!
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
O‘zbekistonni yana kuchli jazirama kutmoqda
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi
Qirg‘izistondagi zilzila O‘zbekistonning bir hududida ham sezildi