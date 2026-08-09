Sho‘x Momota ismli oq ayiqcha boshiga konus kiyib, qiliqlari bilan internetni zabt etdi

·129·Dunyo
Sho‘x Momota ismli oq ayiqcha boshiga konus kiyib, qiliqlari bilan internetni zabt etdi
Qisqacha

Yaponiyaning Akita prefekturasidagi akvariumda yashaydigan Momota ismli oq ayiqcha ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo'ldi. O'tgan yil dekabr oyida tug'ilgan ayiqcha plastik konuslarni boshiga dubulg'a kabi kiyib olib o'ynashni yaxshi ko'radi. Momotaning onasi uning boshidagi konusni har safar sabr bilan olib tashlashi aks etgan videolar foydalanuvchilarga kulgili tuyulgan.

Yaponiyaning Akita prefekturasidagi akvariumda yashaydigan Momota ismli oq ayiqcha ijtimoiy tarmoqlarda mashhur bo‘lib ketdi. O‘tgan yil dekabr oyida tug‘ilgan ayiqchaning o‘yin paytidagi qiliqlari foydalanuvchilarga manzur bo‘lmoqda.

Momota plastik konuslarni boshiga dubulg‘a kabi kiyib olib o‘ynashni yaxshi ko‘radi. Uning shu holati aks etgan videolar qisqa vaqt ichida internetda keng tarqalgan.

Ayniqsa, Momotaning onasi har safar uning boshidagi konusni sabr bilan olib tashlashi ko‘pchilikka kulgili tuyulgan. Foydalanuvchilar bu manzarani sho‘x bola va uning onasi o‘rtasidagi oddiy holatga o‘xshatishgan.

Izohlarda "Barcha bolalar bir xil" degan fikrlar ham ko‘p uchramoqda. Momotaning o‘yinqaroq harakatlari uni akvariumning eng ko‘p muhokama qilinayotgan jonzotlaridan biriga aylantirdi.

MomotaYaponiyaAkita
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Loyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdiLoyga botgan qishloq bolalarining quvnoq o‘yini tarmoqlarni zabt etdiBugun, 05:59Pentagonda kutilmagan iste’fo: Ukrainaga yordam berishni muvofiqlashtiruvchi general haydaldi!Pentagonda kutilmagan iste’fo: Ukrainaga yordam berishni muvofiqlashtiruvchi general haydaldi!Kecha, 23:41Budapesht markazida «sargardon» to‘ng‘iz metro harakatini to‘xtatib qo‘ydiBudapesht markazida «sargardon» to‘ng‘iz metro harakatini to‘xtatib qo‘ydiKecha, 23:29Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha kelishuv yaqin: Eron qanday shart qo‘ymoqda?Ho‘rmuz bo‘g‘ozi bo‘yicha kelishuv yaqin: Eron qanday shart qo‘ymoqda?Kecha, 23:242,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazida2,71 metrlik soch: bo‘yidan ham uzun sochi bilan tanilgan ayol yana e’tibor markazidaKecha, 16:50Trampning eng sevimli jangchilaridan biri Habib ekani aytildiTrampning eng sevimli jangchilaridan biri Habib ekani aytildiKecha, 14:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Oyoqlari bilan rasm chizadigan Fotima uzoq yillik orzusi Ronaldu bilan uchrashdi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi