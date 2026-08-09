Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdi

·156·Sport
Joze Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga tanqidiy baho berdi
Qisqacha

Real Madrid bosh murabbiyi Joze Mourinyo Bernardu Silvaning mavsumoldi yig'iniga past jismoniy holatda kelganini aytdi. Budapeshtda o'tkazilgan o'rtoqlik uchrashuvida Real Madrid Ferensvaroshni 2:1 hisobida mag'lub etdi, gollarni 41-daqiqada Mario Rivas va ikkinchi bo'lim boshida Karlos Espi kiritdi. Mourinyo Vinisius Junior va Bernardu Silvaning maydonda kam vaqt o'tkazgani hamda pozitsiyalar o'zgarishi jamoaviy uyushqoqlikka ta'sir qilganini ta'kidladi.

Real Madrid bosh murabbiyi Joze Mourinyo jamoadagi ilk uchrashuvini oʻtkazgan yarimhimoyachi Bernardu Silvaning jismoniy tayyorgarligi haqida ochiqcha fikr bildirdi. Goal.com xabar berishicha, tajribali mutaxassis futbolchining mavsumoldi yigʻiniga past jismoniy holatda kelib qoʻshilganini taʼkidlagan. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Budapeshtda boʻlib oʻtgan oʻrtoqlik uchrashuvida Real Madrid Ferensvarosh ustidan 2:1 hisobida gʻalaba qozondi. Mazkur bahs "qirollik klubi" uchun mavsumoldi tayyorgarlik doirasidagi navbatdagi sinov boʻldi.

Oʻyin tahlili va murabbiy xulosalari

Uchrashuvning 41-minutida Mario Rivas hisobni ochgan boʻlsa, ikkinchi boʻlish boshida Karlos Espi ustunlikni mustahkamladi. Oʻyindan soʻng Real Madrid TV kanaliga intervyu bergan Joze Mourinyo raqibga minnatdorchilik bildirib, oʻyin shiddatiga yuqori baho berdi.

Shu bilan birga, portugaliyalik mutaxassis tanaffusdan keyin jamoa oʻyinida tartib biroz buzilganiga eʼtibor qaratdi. Mourinyoning soʻzlariga koʻra, Vinisius Junior va Bernardu Silva kabi futbolchilarning maydonda kam vaqt oʻtkazgani va pozitsiyalar oʻzgarishi jamoaviy uyushqoqlikka taʼsir qilgan.

Bernardu Silvaning holati va Mourinyoning rejasi

Yozda Manchester Siti safidan ikki yillik shartnoma asosida kelib qoʻshilgan Bernardu Silva oʻyin diqqat markazida boʻldi. Biroq Joze Mourinyo yarimhimoyachining hozirgi jismoniy imkoniyatlaridan toʻliq qoniqmaganini yashirmadi.

“Sho‘rlik yigit taʼtil paytida dam olib, jismoniy holati biroz past darajada yetib keldi”, — dedi Mourinyo. Taʼkidlanishicha, futbolchi terma jamoa safida Jahon chempionatida ishtirok etib, ogʻir mavsumni boshdan kechirgan.

Murabbiy futbolchining hozirgi jismoniy imkoniyatlaridan kelib chiqib, uni maydonda 10-raqam pozitsiyasiga koʻchirganini va u bir nechta chiziqlarda harakat qila olishini qoʻshimcha qildi. Real Madrid navbatdagi uchrashuvlarini Deportivo La Coruna va Schalke jamoalariga qarshi oʻtkazadi.

Joze MourinoBernardu SilvaReal MadridFerensvaroshFutbol transferlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Messisiz qolgan Mayamida drama: «Monterrey» 90+7-daqiqada g‘alabani ilib ketdi!Bugun, 10:01Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Neymar Messi bilan yana birlashadimi? Yangi manzil aytildi...Bugun, 09:54Real Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiReal Madrid Vengriyadagi oʻrtoqlik oʻyinida Ferencváros ustidan qiyin gʻalabaga erishdiBugun, 02:10Barselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBarselona predmavsum bahsida Nottingem Forestni taslim etdiBugun, 01:55Manchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiManchester Siti da sardorlik tizimi oʻzgaradiBugun, 01:54Vest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiVest Xem Manor Solomon transferi boʻyicha Tottenxem bilan kelishuvga erishdiBugun, 00:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)