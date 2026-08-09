TrashBench muallifi ZimaCube 2 tarmoq saqlash qurilmasidan oʻyin kompyuterini yasadi
TrashBench YouTube-kanali muallifi ZimaCube 2 tarmoq saqlash qurilmasidan to'laqonli o'yin kompyuterini yig'di. U qurilmaning bo'sh PCIe 4.0 x16 uyasi orqali korpus tashqarisiga GeForce RTX 5060 videokartasini uladi. Natijada grafik unumdorlik ayrim testlarda o'rnatilgan grafik yadroga nisbatan deyarli o'n barobargacha oshdi. Tizim Time Spy benchmarkida Core i5-1235U protsessori bilan jihozlangan qurilmalar orasida yangi rekord o'rnatdi.
TrashBench YouTube-kanali muallifi oddiy tarmoq saqlash qurilmasidan (NAS) toʻlaqonli oʻyin kompyuterini yigʻishga muvaffaq boʻldi va shu bilan birga oʻziga xos rekord oʻrnatdi. Ixbt.com nashrining yozishicha, noodatiy eksperimentlar bilan tanilgan bloger bu safar zamonaviy jihozlarni kutilmagan tarzda uygʻunlashtirishga qaror qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Loyihaning asosiy qahramoni sifatida joriy yilning bahorida bozorga chiqqan yangi ZimaCube 2 qurilmasi tanlandi. Mazkur NAS ixchamligi va imkoniyatlari bilan eʼtiborni tortgan boʻlsa-da, u oʻyinlar uchun moʻljallanmagan boʻlib, unga uncha yangi boʻlmagan mobil Core i5-1235U protsessori oʻrnatilgan va diskret grafik karta umuman nazarda tutilmagan edi.
Texnik imkoniyatlar va ulanish jarayoniQurilmaning asosiy ustunligi sifatida uning tizim platasida boʻsh PCIe 4.0 x16 uyasi mavjudligi qoʻl keldi. Aynan shu interfeysdan foydalangan holda tajribali bloger NAS tizimiga tashqi grafik kartani ulashga muvaffaq boʻldi. Korpus ichida ehtiyot qismlar uchun joy oʻta cheklangani sababli, GeForce RTX 5060 videokartasi korpusdan tashqarida oʻrnatildi.
Mutaxassislar taʼkidlashicha, nazariy jihatdan bu yerda yanada quvvatliroq videokartadan foydalanish ham mumkin. Biroq unchalik kuchli boʻlmagan Core i5-1235U protsessori hatto oʻrtacha darajadagi zamonaviy 3D-kartalar uchun ham asosiy toʻsiq — “tiqilinch” (bottleneck) hosil qilishini yodda tutish lozim.
Olingan natijalar va rekordShunga qaramay, oʻtkazilgan sinovlar natijalari kutilganidan ham yuqori boʻlib chiqdi. Oʻrnatilgan tashqi grafik karta tufayli tizimning grafik unumdorligi protsessorning oʻrnatilgan grafik yadrosiga nisbatan bir necha barobar, ayrim testlarda esa deyarli oʻn barobargacha oshdi.
Xususan, mashhur Time Spy benchmark testida ushbu protsessor bilan jihozlangan tizimlar orasida mutlaqo yangi rekord oʻrnatildi. Ushbu tajriba ixcham tarmoq qurilmalarini ham toʻgʻri yondashuv va qoʻshimcha jihozlar yordamida jiddiy hisoblash platformasiga aylantirish mumkinligini amalda koʻrsatib berdi.
…