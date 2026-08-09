TrashBench muallifi ZimaCube 2 tarmoq saqlash qurilmasidan oʻyin kompyuterini yasadi

·152·Texno
TrashBench muallifi ZimaCube 2 tarmoq saqlash qurilmasidan oʻyin kompyuterini yasadi
Qisqacha

TrashBench YouTube-kanali muallifi ZimaCube 2 tarmoq saqlash qurilmasidan to'laqonli o'yin kompyuterini yig'di. U qurilmaning bo'sh PCIe 4.0 x16 uyasi orqali korpus tashqarisiga GeForce RTX 5060 videokartasini uladi. Natijada grafik unumdorlik ayrim testlarda o'rnatilgan grafik yadroga nisbatan deyarli o'n barobargacha oshdi. Tizim Time Spy benchmarkida Core i5-1235U protsessori bilan jihozlangan qurilmalar orasida yangi rekord o'rnatdi.

TrashBench YouTube-kanali muallifi oddiy tarmoq saqlash qurilmasidan (NAS) toʻlaqonli oʻyin kompyuterini yigʻishga muvaffaq boʻldi va shu bilan birga oʻziga xos rekord oʻrnatdi. Ixbt.com nashrining yozishicha, noodatiy eksperimentlar bilan tanilgan bloger bu safar zamonaviy jihozlarni kutilmagan tarzda uygʻunlashtirishga qaror qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Loyihaning asosiy qahramoni sifatida joriy yilning bahorida bozorga chiqqan yangi ZimaCube 2 qurilmasi tanlandi. Mazkur NAS ixchamligi va imkoniyatlari bilan eʼtiborni tortgan boʻlsa-da, u oʻyinlar uchun moʻljallanmagan boʻlib, unga uncha yangi boʻlmagan mobil Core i5-1235U protsessori oʻrnatilgan va diskret grafik karta umuman nazarda tutilmagan edi.

Texnik imkoniyatlar va ulanish jarayoni

Qurilmaning asosiy ustunligi sifatida uning tizim platasida boʻsh PCIe 4.0 x16 uyasi mavjudligi qoʻl keldi. Aynan shu interfeysdan foydalangan holda tajribali bloger NAS tizimiga tashqi grafik kartani ulashga muvaffaq boʻldi. Korpus ichida ehtiyot qismlar uchun joy oʻta cheklangani sababli, GeForce RTX 5060 videokartasi korpusdan tashqarida oʻrnatildi.

Mutaxassislar taʼkidlashicha, nazariy jihatdan bu yerda yanada quvvatliroq videokartadan foydalanish ham mumkin. Biroq unchalik kuchli boʻlmagan Core i5-1235U protsessori hatto oʻrtacha darajadagi zamonaviy 3D-kartalar uchun ham asosiy toʻsiq — “tiqilinch” (bottleneck) hosil qilishini yodda tutish lozim.

Olingan natijalar va rekord

Shunga qaramay, oʻtkazilgan sinovlar natijalari kutilganidan ham yuqori boʻlib chiqdi. Oʻrnatilgan tashqi grafik karta tufayli tizimning grafik unumdorligi protsessorning oʻrnatilgan grafik yadrosiga nisbatan bir necha barobar, ayrim testlarda esa deyarli oʻn barobargacha oshdi.

Xususan, mashhur Time Spy benchmark testida ushbu protsessor bilan jihozlangan tizimlar orasida mutlaqo yangi rekord oʻrnatildi. Ushbu tajriba ixcham tarmoq qurilmalarini ham toʻgʻri yondashuv va qoʻshimcha jihozlar yordamida jiddiy hisoblash platformasiga aylantirish mumkinligini amalda koʻrsatib berdi.

ZimaCube 2TrashBenchNASGeForce RTX 5060Oʻyin kompyuteri
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiKreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiBugun, 04:28Xitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaXitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53Sunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiSunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiBugun, 01:53AQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiAQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 01:27Anthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiAnthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiBugun, 00:26Subaru elektromobillari kompaniyaga qanchaga tushmoqdaSubaru elektromobillari kompaniyaga qanchaga tushmoqdaBugun, 00:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi