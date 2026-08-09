Vinisius Junior Real Madrid bilan shartnomani uzaytirdi
Vinisius Junior Real Madrid bilan 2032-yilning iyunigacha mo'ljallangan yangi shartnomaga imzo chekdi. Unga Angliya Premyer-ligasidan, xususan Arsenal tomonidan jiddiy qiziqish bildirilganiga qaramay, faoliyatini Madridda davom ettirishni tanladi. Bosh murabbiy Jak Mourinyo Ferencvarosga qarshi 2:1 hisobidagi o'rtoqlik uchrashuvidan so'ng shartnoma uzaytirilishi klub barqarorligi uchun muhim ekanini ta'kidladi.
Madridning Real klubi muxlislari uchun uzoq kutilgan va muhim voqelik yuz berdi. Braziliyalik yulduz futbolchi Vinisius Junior o'z kelajagini qirollik klubi bilan bog'lab, jamoa bilan 2032-yilning iyunigacha mo'ljallangan yangi yirik shartnomaga imzo chekdi. Bu qadam futbolchi atrofidagi oylarcha davom etgan transfer mish-mishlariga va spekulyatsiyalarga yakun yasadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com xabar berishicha, braziliyalik vingerga Angliya Premyer-ligasidan, xususan Arsenal tomonidan jiddiy qiziqish bildirilgan edi. Londonliklar uni Angliyadagi eng ko'p maosh oluvchi futbolchiga aylantirishga tayyor ekanliklarini bildirganiga qaramay, futbolchi faoliyatini Ispaniya poytaxtida davom ettirishni ma'qul ko'rdi. Bu qaror Madrid klubining kelgusi yillardagi barqarorligi yo'lidagi asosiy qadamlardan biri sifatida baholanmoqda.
Joriy mavsumoldi tayyorgarlik va Mourinyoning fikrlariReal Madrid bosh murabbiyi Jak Mourinyo Ferencvarosga qarshi kechgan va 2:1 hisobidagi g'alaba bilan yakunlangan o'rtoqlik uchrashuvidan so'ng ushbu shartnomaning ahamiyatini alohida ta'kidlab o'tdi. Portugaliyalik mutaxassis futbolchining jamoada qolishidan mamnunligini yashirmadi.
Mourinyoning so'zlariga ko'ra, shartnomaning yangilanishi nafaqat futbolchining o'zi, balki butun jamoa uchun ulkan baxt manbaidir. Mutaxassis shartnoma uzaytirilishi klub barqarorligini ta'minlashda ustuvor ahamiyat kasb etishini qayd etdi.
Futbolchilarning jismoniy holati va kelgusi rejalarShartnoma yangiliklari fonida Vinisius Junior Budapeshtdagi bahsda ikkinchi bo'limda zaxiradan maydonga tushdi. Biroq Mourinyo yozgi jahon chempionatidan keyin futbolchining hozirgi jismoniy konditsiyasiga baho berar ekan, muxlislardan shoshma-shartxalikka berilmaslikni so'radi.
"Vini juda kam mashg'ulot o'tkazdi. Men undan bugunoq to'pni olib, 50 metrga yugurib borishini va gol urishini kutmagandim, chunki uning oyoqlarida hali horg'inlik bor", — deya tushuntirdi bosh murabbiy o'yindan keyingi matbuot anjumanida. U futbolchi kelgusi haftadan boshlab yanada yaxshi sport formasiga kirishiga ishonch bildirdi.
Bernardu Silvaning debyutiMazkur o'rtoqlik uchrashuvi yana bir taniqli yangi futbolchining debyuti bilan yodda qoldi. Biroq Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga ham o'ta ochiqchasiga baho berib, uning tatildan keyin hali to'liq tiklanmaganini aytdi.
Murabbiyning fikricha, Bernardu ta'til davomida mental jihatdan to'liq dam olib, jismoniy ishdan uzilib qolgani sababli hozirda uning konditsiyasi biroz past darajada. Shunga qaramay, portugaliyalik yarim himoyachi jamoaga maydon markazida yoki chuqurroq pozitsiyada to'p uzatish va o'yinni rivojlantirishda katta foyda keltirishi ta'kidlandi.
…