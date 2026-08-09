Vinisius Junior Real Madrid bilan shartnomani uzaytirdi

·69·Sport
Vinisius Junior Real Madrid bilan shartnomani uzaytirdi
Qisqacha

Vinisius Junior Real Madrid bilan 2032-yilning iyunigacha mo'ljallangan yangi shartnomaga imzo chekdi. Unga Angliya Premyer-ligasidan, xususan Arsenal tomonidan jiddiy qiziqish bildirilganiga qaramay, faoliyatini Madridda davom ettirishni tanladi. Bosh murabbiy Jak Mourinyo Ferencvarosga qarshi 2:1 hisobidagi o'rtoqlik uchrashuvidan so'ng shartnoma uzaytirilishi klub barqarorligi uchun muhim ekanini ta'kidladi.

Madridning Real klubi muxlislari uchun uzoq kutilgan va muhim voqelik yuz berdi. Braziliyalik yulduz futbolchi Vinisius Junior o'z kelajagini qirollik klubi bilan bog'lab, jamoa bilan 2032-yilning iyunigacha mo'ljallangan yangi yirik shartnomaga imzo chekdi. Bu qadam futbolchi atrofidagi oylarcha davom etgan transfer mish-mishlariga va spekulyatsiyalarga yakun yasadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com xabar berishicha, braziliyalik vingerga Angliya Premyer-ligasidan, xususan Arsenal tomonidan jiddiy qiziqish bildirilgan edi. Londonliklar uni Angliyadagi eng ko'p maosh oluvchi futbolchiga aylantirishga tayyor ekanliklarini bildirganiga qaramay, futbolchi faoliyatini Ispaniya poytaxtida davom ettirishni ma'qul ko'rdi. Bu qaror Madrid klubining kelgusi yillardagi barqarorligi yo'lidagi asosiy qadamlardan biri sifatida baholanmoqda.

Joriy mavsumoldi tayyorgarlik va Mourinyoning fikrlari

Real Madrid bosh murabbiyi Jak Mourinyo Ferencvarosga qarshi kechgan va 2:1 hisobidagi g'alaba bilan yakunlangan o'rtoqlik uchrashuvidan so'ng ushbu shartnomaning ahamiyatini alohida ta'kidlab o'tdi. Portugaliyalik mutaxassis futbolchining jamoada qolishidan mamnunligini yashirmadi.

Mourinyoning so'zlariga ko'ra, shartnomaning yangilanishi nafaqat futbolchining o'zi, balki butun jamoa uchun ulkan baxt manbaidir. Mutaxassis shartnoma uzaytirilishi klub barqarorligini ta'minlashda ustuvor ahamiyat kasb etishini qayd etdi.

Futbolchilarning jismoniy holati va kelgusi rejalar

Shartnoma yangiliklari fonida Vinisius Junior Budapeshtdagi bahsda ikkinchi bo'limda zaxiradan maydonga tushdi. Biroq Mourinyo yozgi jahon chempionatidan keyin futbolchining hozirgi jismoniy konditsiyasiga baho berar ekan, muxlislardan shoshma-shartxalikka berilmaslikni so'radi.

"Vini juda kam mashg'ulot o'tkazdi. Men undan bugunoq to'pni olib, 50 metrga yugurib borishini va gol urishini kutmagandim, chunki uning oyoqlarida hali horg'inlik bor", — deya tushuntirdi bosh murabbiy o'yindan keyingi matbuot anjumanida. U futbolchi kelgusi haftadan boshlab yanada yaxshi sport formasiga kirishiga ishonch bildirdi.

Bernardu Silvaning debyuti

Mazkur o'rtoqlik uchrashuvi yana bir taniqli yangi futbolchining debyuti bilan yodda qoldi. Biroq Mourinyo Bernardu Silvaning jismoniy holatiga ham o'ta ochiqchasiga baho berib, uning tatildan keyin hali to'liq tiklanmaganini aytdi.

Murabbiyning fikricha, Bernardu ta'til davomida mental jihatdan to'liq dam olib, jismoniy ishdan uzilib qolgani sababli hozirda uning konditsiyasi biroz past darajada. Shunga qaramay, portugaliyalik yarim himoyachi jamoaga maydon markazida yoki chuqurroq pozitsiyada to'p uzatish va o'yinni rivojlantirishda katta foyda keltirishi ta'kidlandi.

Vinisius JuniorReal MadridArsenalJak MourinoBernardu Silva
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)