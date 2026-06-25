Shveysariya Kanadani mag‘lub etdi, Bosniya Qatardan ustun keldi (video)
2026 yilgi jahon chempionatida guruh bosqichining 3-tur uchrashuvlari boshlandi. «B» guruhida Shveysariya terma jamoasi musobaqa mezbonlaridan biri Kanadani 2:1 hisobida mag‘lub etib, guruhdagi peshqadamligini mustahkamladi.
Birinchi bo‘limda hisob ochilmadi. Ammo tanaffusdan keyin Shveysariya o‘yin sur’atini oshirdi. 46-daqiqada Ruben Vargas jamoasini oldinga olib chiqqan bo‘lsa, 57-daqiqada Manzambi ustunlikni ikki to‘pga yetkazdi.
Kanada 76-daqiqada Jonatan Devidning goli orqali hisobni qisqartirdi. Shunga qaramay, mezbonlar qolgan vaqtda hisobni o‘zgartira olmadi va mag‘lubiyatga uchradi. Shu tariqa, Shveysariya 7 ochko bilan guruhda birinchi o‘rinni egalladi. Kanada esa 4 ochko bilan ikkinchi pog‘onada qoldi.
JCH-2026. «B» guruhi, 3-tur
Shveysariya — Kanada — 2:1
Gollar: Vargas, 46; Manzambi, 57 — Devid, 76.
Shveysariya: Kobel, Jake, Elvedi, Akanji, Rodriges, Froyler, Jaka, Manzambi, Sou, Vargas, Embolo.
Kanada: Krepo, Jonston, de Fugerolles, Kornelius, Lareyya, Byukenen, Shuaniyer, Saliba, Ahmad, Devid, Larin.
Guruhda uchinchi o‘rin uchun kechgan bahsda Bosniya va Hersegovina Qatarni 3:1 hisobida taslim etdi. Uchrashuvning 29-daqiqasida Alaybegovich hisobni ochdi. Oradan besh daqiqa o‘tib, Al Burayk to‘pni o‘z darvozasiga kiritib qo‘ydi.
Qatar 43-daqiqada Al Haydosning goli orqali hisobni qisqartirdi. Biroq 80-daqiqada Mahmich uchinchi to‘pni kiritib, Bosniyaning g‘alabasini ta’minladi.
Ushbu uchrashuv Bosniya va Hersegovina terma jamoasi sardori Edin Jeko uchun alohida ahamiyat kasb etdi. Tajribali hujumchi milliy jamoa safidagi 150-o‘yinini o‘tkazdi.
Bosniya va Hersegovina — Qatar — 3:1
Gollar: Alaybegovich, 29; Al Burayk, 34 — avtogol; Mahmich, 80 — Al Haydos, 43.
Bosniya va Hersegovina: Vasil, Radelich, Katich, Malich, Kolashinas, Bayraktarevich, Shunich, Bashich, Alaybegovich, Demirovich, Jeko.
Qatar: Abunada, Pedro, Huhi, Laye, Al Burayk, Abdulsalom, Fathi, Budiaf, Al Haydos, Edmilson, Afif.
Tur yakunlariga ko‘ra, Shveysariya 7 ochko bilan guruhda birinchi, Kanada 4 ochko bilan ikkinchi o‘rinni egalladi. Bosniya va Hersegovina ham 4 ochko to‘pladi, ammo qo‘shimcha ko‘rsatkichlar bo‘yicha uchinchi pog‘onada qoldi. Qatar esa 1 ochko bilan guruhni so‘nggi o‘rinda yakunladi.
…