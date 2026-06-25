Shveysariya Kanadani mag‘lub etdi, Bosniya Qatardan ustun keldi (video)

·27·Sport
Shveysariya Kanadani mag‘lub etdi, Bosniya Qatardan ustun keldi (video)

2026 yilgi jahon chempionatida guruh bosqichining 3-tur uchrashuvlari boshlandi. «B» guruhida Shveysariya terma jamoasi musobaqa mezbonlaridan biri Kanadani 2:1 hisobida mag‘lub etib, guruhdagi peshqadamligini mustahkamladi.

Birinchi bo‘limda hisob ochilmadi. Ammo tanaffusdan keyin Shveysariya o‘yin sur’atini oshirdi. 46-daqiqada Ruben Vargas jamoasini oldinga olib chiqqan bo‘lsa, 57-daqiqada Manzambi ustunlikni ikki to‘pga yetkazdi.

Kanada 76-daqiqada Jonatan Devidning goli orqali hisobni qisqartirdi. Shunga qaramay, mezbonlar qolgan vaqtda hisobni o‘zgartira olmadi va mag‘lubiyatga uchradi. Shu tariqa, Shveysariya 7 ochko bilan guruhda birinchi o‘rinni egalladi. Kanada esa 4 ochko bilan ikkinchi pog‘onada qoldi.

JCH-2026. «B» guruhi, 3-tur

Shveysariya — Kanada — 2:1

Gollar: Vargas, 46; Manzambi, 57 — Devid, 76.

Shveysariya: Kobel, Jake, Elvedi, Akanji, Rodriges, Froyler, Jaka, Manzambi, Sou, Vargas, Embolo.

Kanada: Krepo, Jonston, de Fugerolles, Kornelius, Lareyya, Byukenen, Shuaniyer, Saliba, Ahmad, Devid, Larin.

Guruhda uchinchi o‘rin uchun kechgan bahsda Bosniya va Hersegovina Qatarni 3:1 hisobida taslim etdi. Uchrashuvning 29-daqiqasida Alaybegovich hisobni ochdi. Oradan besh daqiqa o‘tib, Al Burayk to‘pni o‘z darvozasiga kiritib qo‘ydi.

Qatar 43-daqiqada Al Haydosning goli orqali hisobni qisqartirdi. Biroq 80-daqiqada Mahmich uchinchi to‘pni kiritib, Bosniyaning g‘alabasini ta’minladi.

Ushbu uchrashuv Bosniya va Hersegovina terma jamoasi sardori Edin Jeko uchun alohida ahamiyat kasb etdi. Tajribali hujumchi milliy jamoa safidagi 150-o‘yinini o‘tkazdi.

Bosniya va Hersegovina — Qatar — 3:1

Gollar: Alaybegovich, 29; Al Burayk, 34 — avtogol; Mahmich, 80 — Al Haydos, 43.

Bosniya va Hersegovina: Vasil, Radelich, Katich, Malich, Kolashinas, Bayraktarevich, Shunich, Bashich, Alaybegovich, Demirovich, Jeko.

Qatar: Abunada, Pedro, Huhi, Laye, Al Burayk, Abdulsalom, Fathi, Budiaf, Al Haydos, Edmilson, Afif.

Tur yakunlariga ko‘ra, Shveysariya 7 ochko bilan guruhda birinchi, Kanada 4 ochko bilan ikkinchi o‘rinni egalladi. Bosniya va Hersegovina ham 4 ochko to‘pladi, ammo qo‘shimcha ko‘rsatkichlar bo‘yicha uchinchi pog‘onada qoldi. Qatar esa 1 ochko bilan guruhni so‘nggi o‘rinda yakunladi.

ShveytsariyaKanadaBosniya va GersegovinaQatarEdin Dzeko
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vinisius ketma-ket uchinchi marta eng yaxshi futbolchi bo‘ldiVinisius ketma-ket uchinchi marta eng yaxshi futbolchi bo‘ldiBugun, 08:54Marokash 3-turda Haitini mag‘lub etib guruhda 2-o‘rinni egalladi (video)Marokash 3-turda Haitini mag‘lub etib guruhda 2-o‘rinni egalladi (video)Bugun, 08:46Vinisiusdan dubl: Braziliya Shotlandiyani yirik hisobda yengdi (video)Vinisiusdan dubl: Braziliya Shotlandiyani yirik hisobda yengdi (video)Bugun, 08:36Meksika 9 ochko bilan pley-offga chiqdi, JAR Janubiy Koreyani mag‘lub etdiMeksika 9 ochko bilan pley-offga chiqdi, JAR Janubiy Koreyani mag‘lub etdiBugun, 08:19Vinicius Junior dubli Shotlandiyani magʻlub etdi: Braziliya guruhda peshqadamVinicius Junior dubli Shotlandiyani magʻlub etdi: Braziliya guruhda peshqadamBugun, 05:17MLS klublari Christian Pulisic uchun kurashga kirdi: Milan futbolchini qoʻyib yubormoqchi emasMLS klublari Christian Pulisic uchun kurashga kirdi: Milan futbolchini qoʻyib yubormoqchi emasBugun, 04:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»