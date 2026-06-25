Harry Kane qanday sardor? Gary Pallister Angliya terma jamoasi yetakchisini afsonalar bilan solishtirdi
Angliya terma jamoasi va Bavariya hujumchisi Harry Kane bugungi kunda jahon futbolining eng yorqin yulduzlaridan biri hisoblansa-da, uning sardorlik uslubi ko‘plab bahslarga sabab bo‘lmoqda. Sobiq futbolchi Gary Pallister Goal.com nashriga bergan intervyusida Kanening yetakchilik qobiliyatini tahlil qilib, uni o‘tmishdagi afsonaviy sardorlar bilan solishtirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Pallisterning fikricha, Harry Kane maydonda baqir-chaqir qiladigan yoki jamoadoshlariga doimiy ko‘rsatma beradigan yetakchi emas. U ko‘proq o‘z harakatlari va professionalizmi bilan o‘rnak bo‘lishga intiladi. Bu uslub Chelsi afsonasi John Terry yoki Manchester Yunaytedning sobiq sardori Roy Keane kabi vokal yetakchilardan tubdan farq qiladi. Kane kiyinish xonasida yoki maydonda hissiyotlarga berilishdan ko‘ra, diqqatini o‘zining asosiy vazifasi — gol urishga qaratishni afzal ko‘radi.
Sardorlik falsafasi: Nutqdan ko‘ra amaliyot muhimFutbol olamida sardorlik vazifasini bajarishning yagona qolipi yo‘q. Ayrim sardorlar ruhan bosim o‘tkazish orqali jamoani olg‘a boshlasa, Kane kabi o‘yinchilar o‘z mahorati bilan jamoadoshlarini ruhlantiradi. Hozirda Angliya terma jamoasi safida 81 ta gol urishga ulgurgan hujumchi Peter Shiltonning 125 ta o‘yinlik rekordini yangilashga yaqin turibdi. Pallister aynan shu jihatni ta‘kidlab, Kanening natijalari jamoa uchun eng katta motivatsiya ekanini aytdi.
Shunga qaramay, mutaxassis sardorlik bog‘ichi uchun maydon markazidagi o‘yinchilar ko‘proq mos kelishini ta‘kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, markaziy himoyachi yoki yarim himoyachi butun maydonni ko‘rib turish imkoniyatiga ega bo‘ladi. “Menimcha, agar jamoada boshqa munosib nomzod bo‘lmasa, bog‘ich hujumchiga beriladi. Ideal holda esa bu rolni Roy Keane yoki Patrik Vieira kabi o‘yin tizginini ushlab turadigan markaziy zonadagi futbolchilar bajarishi kerak”, deydi Pallister.
Thomas Tuchel va 2026-yilgi Jahon chempionatiYaqinda Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlangan Thomas Tuchel uchun 2026-yilgi Jahon chempionati asosiy sinov bo‘ladi. Pallister Kanening ushbu turnirda sardor sifatida qatnashishi borasida to‘xtalar ekan, murabbiyning tanlovi jamoaviy muhitga qanday ta‘sir qilishi haqida mulohaza yuritdi. Kanening Bavariya safidagi o‘tgan mavsumda 61 ta gol urishi uning sport formasi hali ham yuqori ekanligidan dalolat beradi.
O‘zbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Kanening uslubi qiziqarli mavzu, sababi milliy terma jamoamizda ham sardorlik masalasi ko‘pincha tajribali hujumchilar zimmasiga tushadi. Kanening “kamgap yetakchi” sifatidagi obrazi zamonaviy futbolda yangicha tendensiya bo‘lib, u jismoniy kuchdan ko‘ra intellektual va texnik ustunlikka tayanadi. Yakunda Pallister Harry Kane o‘ziga xos sardor ekanini, ammo u hech qachon maydonda “vahshiy” yetakchi bo‘la olmasligini tan oldi.
…