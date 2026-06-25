Harry Kane qanday sardor? Gary Pallister Angliya terma jamoasi yetakchisini afsonalar bilan solishtirdi

·31·Sport
Harry Kane qanday sardor? Gary Pallister Angliya terma jamoasi yetakchisini afsonalar bilan solishtirdi

Angliya terma jamoasi va Bavariya hujumchisi Harry Kane bugungi kunda jahon futbolining eng yorqin yulduzlaridan biri hisoblansa-da, uning sardorlik uslubi ko‘plab bahslarga sabab bo‘lmoqda. Sobiq futbolchi Gary Pallister Goal.com nashriga bergan intervyusida Kanening yetakchilik qobiliyatini tahlil qilib, uni o‘tmishdagi afsonaviy sardorlar bilan solishtirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Pallisterning fikricha, Harry Kane maydonda baqir-chaqir qiladigan yoki jamoadoshlariga doimiy ko‘rsatma beradigan yetakchi emas. U ko‘proq o‘z harakatlari va professionalizmi bilan o‘rnak bo‘lishga intiladi. Bu uslub Chelsi afsonasi John Terry yoki Manchester Yunaytedning sobiq sardori Roy Keane kabi vokal yetakchilardan tubdan farq qiladi. Kane kiyinish xonasida yoki maydonda hissiyotlarga berilishdan ko‘ra, diqqatini o‘zining asosiy vazifasi — gol urishga qaratishni afzal ko‘radi.

Sardorlik falsafasi: Nutqdan ko‘ra amaliyot muhim

Futbol olamida sardorlik vazifasini bajarishning yagona qolipi yo‘q. Ayrim sardorlar ruhan bosim o‘tkazish orqali jamoani olg‘a boshlasa, Kane kabi o‘yinchilar o‘z mahorati bilan jamoadoshlarini ruhlantiradi. Hozirda Angliya terma jamoasi safida 81 ta gol urishga ulgurgan hujumchi Peter Shiltonning 125 ta o‘yinlik rekordini yangilashga yaqin turibdi. Pallister aynan shu jihatni ta‘kidlab, Kanening natijalari jamoa uchun eng katta motivatsiya ekanini aytdi.

Shunga qaramay, mutaxassis sardorlik bog‘ichi uchun maydon markazidagi o‘yinchilar ko‘proq mos kelishini ta‘kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, markaziy himoyachi yoki yarim himoyachi butun maydonni ko‘rib turish imkoniyatiga ega bo‘ladi. “Menimcha, agar jamoada boshqa munosib nomzod bo‘lmasa, bog‘ich hujumchiga beriladi. Ideal holda esa bu rolni Roy Keane yoki Patrik Vieira kabi o‘yin tizginini ushlab turadigan markaziy zonadagi futbolchilar bajarishi kerak”, deydi Pallister.

Thomas Tuchel va 2026-yilgi Jahon chempionati

Yaqinda Angliya terma jamoasi bosh murabbiyi etib tayinlangan Thomas Tuchel uchun 2026-yilgi Jahon chempionati asosiy sinov bo‘ladi. Pallister Kanening ushbu turnirda sardor sifatida qatnashishi borasida to‘xtalar ekan, murabbiyning tanlovi jamoaviy muhitga qanday ta‘sir qilishi haqida mulohaza yuritdi. Kanening Bavariya safidagi o‘tgan mavsumda 61 ta gol urishi uning sport formasi hali ham yuqori ekanligidan dalolat beradi.

O‘zbekistonlik futbol muxlislari uchun ham Kanening uslubi qiziqarli mavzu, sababi milliy terma jamoamizda ham sardorlik masalasi ko‘pincha tajribali hujumchilar zimmasiga tushadi. Kanening “kamgap yetakchi” sifatidagi obrazi zamonaviy futbolda yangicha tendensiya bo‘lib, u jismoniy kuchdan ko‘ra intellektual va texnik ustunlikka tayanadi. Yakunda Pallister Harry Kane o‘ziga xos sardor ekanini, ammo u hech qachon maydonda “vahshiy” yetakchi bo‘la olmasligini tan oldi.

Harry KaneAngliyaThomas TuchelBavariyaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Frenkie de Jong tanqidchilarga javob qaytardi: U Declan Rice darajasidami?Frenkie de Jong tanqidchilarga javob qaytardi: U Declan Rice darajasidami?Bugun, 13:20Qatar terma jamoasidan dahshatli antirekord — ikki o‘yinda avtogol!Qatar terma jamoasidan dahshatli antirekord — ikki o‘yinda avtogol!Bugun, 13:08Neymar uzoq kutilgan qaytishdan soʻng koʻz yoshlarini tiya olmadiNeymar uzoq kutilgan qaytishdan soʻng koʻz yoshlarini tiya olmadiBugun, 12:54«Chelsi» va «Strasburg» egalariga Behruz Karimovni sotib olish tavsiya etildi!«Chelsi» va «Strasburg» egalariga Behruz Karimovni sotib olish tavsiya etildi!Bugun, 12:43O‘zbekiston pley-offga chiqa oladimi? Barchasi so‘nggi turda hal bo‘ladi...O‘zbekiston pley-offga chiqa oladimi? Barchasi so‘nggi turda hal bo‘ladi...Bugun, 12:38Mbappe va Haaland raqobati: Nega u Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmayapti?Mbappe va Haaland raqobati: Nega u Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmayapti?Bugun, 12:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi