Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqda
Yuventus va Bolonya kolumbiyalik himoyachi Jhon Lucumì transferi bo'yicha muzokaralarni davom ettirmoqda, biroq moliyaviy talablar kelishuvni murakkablashtirmoqda. Bolonya futbolchini kamida 20 million yevroga baholamoqda, chunki keyingi transferdan tushadigan mablag'ning 20 foizini Genk klubiga to'lashi kerak.
Italiya A seriyasining yetakchi klublari transfer bozorida oʻzaro faol muzokaralarni olib bormoqda. Gazzetta.it nashri xabar qilishicha, Yuventus va Bolonya jamoalari kolumbiyalik himoyachi Jhon Lucumì transferi yuzasidan kelishuvga erishishga harakat qilmoqda, biroq tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar moliyaviy talablar sababli murakkab tus olmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Bolonya rahbariyati oʻz himoyachisini 20 million yevrodan kam boʻlmagan summaga baholamoqda. Klubning bu qadar qatʼiy turishining asosiy sabablaridan biri shundaki, Emiliya-Romanya jamoasi futbolchining keyingi sotuvidan tushadigan mablagʻning 20 foizini Genk klubiga toʻlashi shart. Shu boisdan narxni asossiz tushirish moliyaviy yoʻqotishlarga olib kelishi mumkin.
Teun Kopmeyners variantiTurinliklar transfer narxini pasaytirish maqsadida taxminan 10 million yevro va futbolchi taklif qilishni rejalashtirgan edi. Dastlab Juan Cabal transferga qoʻshilishi mumkin boʻlgan nomzod sifatida koʻrib chiqilgan boʻlsa-da, muzokaralarda kutilmagan burilish yuz berdi va Bolonya rahbariyati Teun Kopmeynersni soʻradi.
Bolonya sport direktori Jovanni Sartori niderlandiyalik yarimhimoychini yaxshi tanishini va uning oilasi bilan iliq munosabatda ekanini inobatga olib, bu variant klub uchun qiziq tuyulmoqda. Sartori ilgari futbolchini Atalanta safiga olib kelgan mutaxassis sifatida ham tanilgan.
Moliyaviy toʻsiqlar va kelajakdagi rejalarYuventus jamoasi Teun Kopmeyners bilan xayrlashishga qarshi emas, ammo hozircha futbolchiga Turkiya yoki Angliya Premer-ligasidan qoniqarli takliflar kelib tushmagani jarayonni sekinlashtirmoqda. Shuningdek, futbolchining 4,5 million yevrolik yillik maoshi Bolonya uchun maʼlum bir moliyaviy qiyinchilik tugʻdirishi mumkin.
Shunga qaramay, futbolchini maoshining bir qismini Yuventus qoplagan holda ijara asosida joʻnatish varianti masalani ijobiy hal qilishi mumkin. Fabio Miretti varianti ham fon rejimida saqlanib turibdi, biroq hozircha uning transferga qoʻshilishi real koʻrinmayapti. Tomonlar kelishuvga erishish uchun eng maqbul formulani qidirishda davom etmoqda.
…