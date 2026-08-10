Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqda

·47·Sport
Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqda
Qisqacha

Yuventus va Bolonya kolumbiyalik himoyachi Jhon Lucumì transferi bo'yicha muzokaralarni davom ettirmoqda, biroq moliyaviy talablar kelishuvni murakkablashtirmoqda. Bolonya futbolchini kamida 20 million yevroga baholamoqda, chunki keyingi transferdan tushadigan mablag'ning 20 foizini Genk klubiga to'lashi kerak.

Italiya A seriyasining yetakchi klublari transfer bozorida oʻzaro faol muzokaralarni olib bormoqda. Gazzetta.it nashri xabar qilishicha, Yuventus va Bolonya jamoalari kolumbiyalik himoyachi Jhon Lucumì transferi yuzasidan kelishuvga erishishga harakat qilmoqda, biroq tomonlar oʻrtasidagi muzokaralar moliyaviy talablar sababli murakkab tus olmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Bolonya rahbariyati oʻz himoyachisini 20 million yevrodan kam boʻlmagan summaga baholamoqda. Klubning bu qadar qatʼiy turishining asosiy sabablaridan biri shundaki, Emiliya-Romanya jamoasi futbolchining keyingi sotuvidan tushadigan mablagʻning 20 foizini Genk klubiga toʻlashi shart. Shu boisdan narxni asossiz tushirish moliyaviy yoʻqotishlarga olib kelishi mumkin.

Teun Kopmeyners varianti

Turinliklar transfer narxini pasaytirish maqsadida taxminan 10 million yevro va futbolchi taklif qilishni rejalashtirgan edi. Dastlab Juan Cabal transferga qoʻshilishi mumkin boʻlgan nomzod sifatida koʻrib chiqilgan boʻlsa-da, muzokaralarda kutilmagan burilish yuz berdi va Bolonya rahbariyati Teun Kopmeynersni soʻradi.

Bolonya sport direktori Jovanni Sartori niderlandiyalik yarimhimoychini yaxshi tanishini va uning oilasi bilan iliq munosabatda ekanini inobatga olib, bu variant klub uchun qiziq tuyulmoqda. Sartori ilgari futbolchini Atalanta safiga olib kelgan mutaxassis sifatida ham tanilgan.

Moliyaviy toʻsiqlar va kelajakdagi rejalar

Yuventus jamoasi Teun Kopmeyners bilan xayrlashishga qarshi emas, ammo hozircha futbolchiga Turkiya yoki Angliya Premer-ligasidan qoniqarli takliflar kelib tushmagani jarayonni sekinlashtirmoqda. Shuningdek, futbolchining 4,5 million yevrolik yillik maoshi Bolonya uchun maʼlum bir moliyaviy qiyinchilik tugʻdirishi mumkin.

Shunga qaramay, futbolchini maoshining bir qismini Yuventus qoplagan holda ijara asosida joʻnatish varianti masalani ijobiy hal qilishi mumkin. Fabio Miretti varianti ham fon rejimida saqlanib turibdi, biroq hozircha uning transferga qoʻshilishi real koʻrinmayapti. Tomonlar kelishuvga erishish uchun eng maqbul formulani qidirishda davom etmoqda.

YuventusBolonyaJhon LucumìTeun KopmeynersA seriya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33Rodri transferi Barselona tarkibida keskin oʻzgarishlarga sabab boʻladiRodri transferi Barselona tarkibida keskin oʻzgarishlarga sabab boʻladiKecha, 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)