Anthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadi
Anthropic 14-avgustdan boshlab Claude Code dasturlash yordamchisidagi avtorejimni Pro, Max va Team akkauntlari uchun standart holatda yoqadi. Rejim tizimga har bir harakat uchun alohida tasdiq so'ramasdan ishlash imkonini beradi, faqat qaytarib bo'lmaydigan, vayronkor yoki muhitdan tashqariga qaratilgan harakatlarda to'xtaydi.
Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan Anthropic oʻzining Claude Code dasturlash yordamchisi uchun muhim yangilikni eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya joriy yilning 14-avgustidan boshlab Pro, Max va Team akkauntlari uchun avtorejimni (auto mode) standart holatda yoqishga qaror qildi. Bu oʻzgarish dasturchilarga inson nazoratini qisqartirgan holda yanada tezroq va samarali ishlash imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Maʼlumot uchun, Anthropic ushbu funksiyaning sinov versiyasini ilk bor mart oyida taqdim etgan edi. Oshirilgan tezlik va nazorat oʻrtasidagi muvozanatni taʼminlashga qaratilgan ushbu rejim foydalanuvchilarga qulaylik yaratish maqsadida ishlab chiqilgan. Endilikda sunʼiy intellekt har bir qadam uchun alohida inson tasdigʻini soʻrab toʻxtab qolmaydi.
Avtorejim qanday ishlaydi va uning xavfsizlik darajasiJuma kuni eʼlon qilingan rasmiy bayonotga koʻra, Claude Code avtorejimda ishlaganda har bir harakat uchun alohida soʻrov yubormasdan mustaqil ravishda davom etadi. Istisno tariqasida, faqatgina harakatlar "qaytarib boʻlmaydigan, vayronkor yoki muhitdan tashqariga qaratilgan" deb topilsagina tizim toʻxtatiladi. Bunday yondashuv ish jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi.
Kompaniya sinov davrida olingan qiziqarli statistikalarni ham oʻrtoqlashdi. 1 053 nafar pullik foydalanuvchi ishtirokidagi tadqiqot natijalariga koʻra, avtorejim qoʻlda tekshiruvga qaraganda ancha xavfsizroq ekanligini koʻrsatdi. Xususan, avtorejim zararli harakatlarning 89 foizini oʻz vaqtida aniqlagan boʻlsa, inson tomonidan amalga oshirilgan qoʻlda tekshiruv atigi 13,6 foiz natija koʻrsatgan.
Foydalanuvchi odatlari va yangi himoya choralariMutaxassislarning taʼkidlashicha, qoʻlda tasdiqlash jarayoni odat tusiga kirib qolishi mumkin. Statistikaga koʻra, foydalanuvchilar Claude Codeʼdagi ruxsat soʻrovlarining naq 97 foizini shunchaki tasdiqlab yuborishadi. Bu esa inson nazoratining samaradorligini pasaytiradi. Claude Code rahbari Boris Cherny X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida oʻz jamoasi koʻp oylardan beri faqat avtorejimdan foydalanayotgani va ortga — ruxsat soʻrovlariga qaytishni tasavvur ham qila olmasligini yozdi.
Xavfsizlikni yanada kuchaytirish maqsadida Anthropic bir qator qoʻshimcha funksiyalarni ham joriy etmoqda. Jumladan, maʼlumotlar sizib chiqishining oldini olish uchun prompt-inʼyektsiyalarni skrining qilish va sozlanishi mumkin boʻlgan qattiq taqiq qoidalari (hard deny rules) ishlab chiqildi. Ushbu choralar dasturchilarga xavfsiz va boshqariladigan muhitda ishlash kafolatini beradi.
…