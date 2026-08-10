Anthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadi

·50·Texno
Anthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadi
Qisqacha

Anthropic 14-avgustdan boshlab Claude Code dasturlash yordamchisidagi avtorejimni Pro, Max va Team akkauntlari uchun standart holatda yoqadi. Rejim tizimga har bir harakat uchun alohida tasdiq so'ramasdan ishlash imkonini beradi, faqat qaytarib bo'lmaydigan, vayronkor yoki muhitdan tashqariga qaratilgan harakatlarda to'xtaydi.

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan Anthropic oʻzining Claude Code dasturlash yordamchisi uchun muhim yangilikni eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya joriy yilning 14-avgustidan boshlab Pro, Max va Team akkauntlari uchun avtorejimni (auto mode) standart holatda yoqishga qaror qildi. Bu oʻzgarish dasturchilarga inson nazoratini qisqartirgan holda yanada tezroq va samarali ishlash imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Maʼlumot uchun, Anthropic ushbu funksiyaning sinov versiyasini ilk bor mart oyida taqdim etgan edi. Oshirilgan tezlik va nazorat oʻrtasidagi muvozanatni taʼminlashga qaratilgan ushbu rejim foydalanuvchilarga qulaylik yaratish maqsadida ishlab chiqilgan. Endilikda sunʼiy intellekt har bir qadam uchun alohida inson tasdigʻini soʻrab toʻxtab qolmaydi.

Avtorejim qanday ishlaydi va uning xavfsizlik darajasi

Juma kuni eʼlon qilingan rasmiy bayonotga koʻra, Claude Code avtorejimda ishlaganda har bir harakat uchun alohida soʻrov yubormasdan mustaqil ravishda davom etadi. Istisno tariqasida, faqatgina harakatlar "qaytarib boʻlmaydigan, vayronkor yoki muhitdan tashqariga qaratilgan" deb topilsagina tizim toʻxtatiladi. Bunday yondashuv ish jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi.

Kompaniya sinov davrida olingan qiziqarli statistikalarni ham oʻrtoqlashdi. 1 053 nafar pullik foydalanuvchi ishtirokidagi tadqiqot natijalariga koʻra, avtorejim qoʻlda tekshiruvga qaraganda ancha xavfsizroq ekanligini koʻrsatdi. Xususan, avtorejim zararli harakatlarning 89 foizini oʻz vaqtida aniqlagan boʻlsa, inson tomonidan amalga oshirilgan qoʻlda tekshiruv atigi 13,6 foiz natija koʻrsatgan.

Foydalanuvchi odatlari va yangi himoya choralari

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, qoʻlda tasdiqlash jarayoni odat tusiga kirib qolishi mumkin. Statistikaga koʻra, foydalanuvchilar Claude Codeʼdagi ruxsat soʻrovlarining naq 97 foizini shunchaki tasdiqlab yuborishadi. Bu esa inson nazoratining samaradorligini pasaytiradi. Claude Code rahbari Boris Cherny X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmogʻidagi sahifasida oʻz jamoasi koʻp oylardan beri faqat avtorejimdan foydalanayotgani va ortga — ruxsat soʻrovlariga qaytishni tasavvur ham qila olmasligini yozdi.

Xavfsizlikni yanada kuchaytirish maqsadida Anthropic bir qator qoʻshimcha funksiyalarni ham joriy etmoqda. Jumladan, maʼlumotlar sizib chiqishining oldini olish uchun prompt-inʼyektsiyalarni skrining qilish va sozlanishi mumkin boʻlgan qattiq taqiq qoidalari (hard deny rules) ishlab chiqildi. Ushbu choralar dasturchilarga xavfsiz va boshqariladigan muhitda ishlash kafolatini beradi.

AnthropicClaude CodeSuniy intellektDasturlashTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiKreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiBugun, 04:28Xitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaXitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53Sunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiSunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiBugun, 01:53AQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiAQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 01:27Subaru elektromobillari kompaniyaga qanchaga tushmoqdaSubaru elektromobillari kompaniyaga qanchaga tushmoqdaBugun, 00:25Minimal Phone 2 taqdim etildi: OLED ekran va QWERTY klaviaturaMinimal Phone 2 taqdim etildi: OLED ekran va QWERTY klaviaturaKecha, 23:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi