Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnun
Liverpul Monakoga 2:3 hisobida yutqazganiga qaramay, Florian Virts bosh murabbiy Andoni Iraolaning taktik g'oyalarini yuqori baholadi. Markaziy hujumkor yarimhimoyachi ketma-ket ikkinchi o'yinda gol urib, yangi hujum chizig'idagi muhim ijodkorlardan biriga aylanayotganini ko'rsatdi. Virts Iraolaning Bornmutdagi faoliyatini e'tirof etib, u bilan ishlash va mashg'ulotlardagi jarayon unga ma'qul kelayotganini aytdi.
Liverpul jamoasi mavsumoldi oʻrtoqlik uchrashuvida oʻz maydonida Monako klubiga 2:3 hisobida imkoniyatni boy berganiga qaramay, jamoaning germaniyalik yarimhimoyachisi Florian Virts bosh murabbiy Andoni Iraolaning taktik qarashlarini yuqori baholadi. Anfield stadionida boʻlib oʻtgan mazkur bahs qizil-lilar uchun himoyadagi muammolarni yana bir bor yuzaga chiqargan boʻlsa-da, yangi murabbiy qoʻl ostidagi oʻzgarishlar va ayrim futbolchilarning harakatlari ijobiy taassurot qoldirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Sky Sports nashri xabar berishicha, yangi mavsumga tayyorgarlik koʻrayotgan Liverpul safida oʻzini koʻrsatishga ulgurgan Florian Virts uchrashuvda yana bir bor gol urishga muvaffaq boʻldi. Markaziy hujumkor yarimhimoyachi pozitsiyasida harakat qilayotgan germaniyalik futbolchi ketma-ket ikkinchi oʻyinda ham oʻz nomini tablofatga yozdirib, Iraolaning yangi hujum chizigʻidagi asosiy ijodkorga aylanib borayotganini koʻrsatdi.
Yangi murabbiy qoʻl ostidagi dastlabki taassurotlarUchrashuvdan soʻng matbuotga bergan intervyusida Florian Virts jamoaning sobiq bosh murabbiy Arne Slot davridan keyingi yangi bosqichga oʻtish jarayoni va Andoni Iraolaning ish uslubi haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. U ispaniyalik mutaxassisning Bornmut klubidagi avvalgi faoliyati tahsinga loyiq ekanini alohida taʼkidladi.
Virtsning soʻzlariga koʻra, u yangi murabbiy bilan ishlashni intiqlik bilan kutgan va mashgʻulotlardagi jarayon unga juda yoqmoqda: "Soʻnggi uch yil davomida uning Bornmutda nimalarga qodir ekanini koʻrish mumkin edi. Albatta, biz u bilan ishlashni orziqib kutgandik. Jamoa safida mashgʻulotlarga qoʻshilganimga atigi ikki hafta boʻldi, ammo aytishim mumkinki, jarayon menga huzur bagʻishlamoqda va uning futbol gʻoyalari menga maʼqul kelmoqda".
Andoni Iraolaning jismoniy holat boʻyicha xavotirlariGarchi Virtsning oʻyini va moslashish jarayoni ijobiy kechayotgan boʻlsa-da, bosh murabbiy Andoni Iraola jamoaning umumiy koʻrsatkichidan, xususan, 90 daqiqa davomida yuqori surʼatni ushlab tura olmaganidan toʻliq qoniqish hosil qilmadi. Liverpul uchrashuv debyutida ikkita gol urib oldinga chiqib olganiga qaramay, vaqt oʻtishi bilan oʻyin turgʻunlashib qoldi va bu murabbiylar shtabini oʻylantirib qoʻydi.
LFC TV telekanaliga bergan intervyusida ispaniyalik mutaxassis futbolchilarning hozirgi jismoniy konditsiyasi va tayyorgarlik darajasiga eʼtibor qaratdi. U bu holat avvalgi Lids Yunaytedga qarshi oʻyinga oʻxshash boʻlganini tan oldi.
Iraolaning taʼkidlashicha, jamoa oʻyinni yaxshi boshlab, ayniqsa dastlabki oʻttiz daqiqada ajoyib harakat qilgan, biroq hozirgi bosqichda futbolchilarning jismoniy imkoniyatlari shunday tempni butun oʻyin davomida saqlab qolishga yetmayapti. Murabbiy raqib yakunda gʻalabani oʻz tomoniga ogʻdirishga haqli boʻlganini tan olib, dastlabki ikki oʻrtoqlik uchrashuvida gʻalaba qozonilgan boʻlsa-da, soʻnggi bahslarda talab darajasidagi barqarorlik koʻrsatilmaganini qoʻshimcha qildi.
…