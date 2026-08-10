Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnun

·47·Sport
Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnun
Qisqacha

Liverpul Monakoga 2:3 hisobida yutqazganiga qaramay, Florian Virts bosh murabbiy Andoni Iraolaning taktik g'oyalarini yuqori baholadi. Markaziy hujumkor yarimhimoyachi ketma-ket ikkinchi o'yinda gol urib, yangi hujum chizig'idagi muhim ijodkorlardan biriga aylanayotganini ko'rsatdi. Virts Iraolaning Bornmutdagi faoliyatini e'tirof etib, u bilan ishlash va mashg'ulotlardagi jarayon unga ma'qul kelayotganini aytdi.

Liverpul jamoasi mavsumoldi oʻrtoqlik uchrashuvida oʻz maydonida Monako klubiga 2:3 hisobida imkoniyatni boy berganiga qaramay, jamoaning germaniyalik yarimhimoyachisi Florian Virts bosh murabbiy Andoni Iraolaning taktik qarashlarini yuqori baholadi. Anfield stadionida boʻlib oʻtgan mazkur bahs qizil-lilar uchun himoyadagi muammolarni yana bir bor yuzaga chiqargan boʻlsa-da, yangi murabbiy qoʻl ostidagi oʻzgarishlar va ayrim futbolchilarning harakatlari ijobiy taassurot qoldirdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Sky Sports nashri xabar berishicha, yangi mavsumga tayyorgarlik koʻrayotgan Liverpul safida oʻzini koʻrsatishga ulgurgan Florian Virts uchrashuvda yana bir bor gol urishga muvaffaq boʻldi. Markaziy hujumkor yarimhimoyachi pozitsiyasida harakat qilayotgan germaniyalik futbolchi ketma-ket ikkinchi oʻyinda ham oʻz nomini tablofatga yozdirib, Iraolaning yangi hujum chizigʻidagi asosiy ijodkorga aylanib borayotganini koʻrsatdi.

Yangi murabbiy qoʻl ostidagi dastlabki taassurotlar

Uchrashuvdan soʻng matbuotga bergan intervyusida Florian Virts jamoaning sobiq bosh murabbiy Arne Slot davridan keyingi yangi bosqichga oʻtish jarayoni va Andoni Iraolaning ish uslubi haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. U ispaniyalik mutaxassisning Bornmut klubidagi avvalgi faoliyati tahsinga loyiq ekanini alohida taʼkidladi.

Virtsning soʻzlariga koʻra, u yangi murabbiy bilan ishlashni intiqlik bilan kutgan va mashgʻulotlardagi jarayon unga juda yoqmoqda: "Soʻnggi uch yil davomida uning Bornmutda nimalarga qodir ekanini koʻrish mumkin edi. Albatta, biz u bilan ishlashni orziqib kutgandik. Jamoa safida mashgʻulotlarga qoʻshilganimga atigi ikki hafta boʻldi, ammo aytishim mumkinki, jarayon menga huzur bagʻishlamoqda va uning futbol gʻoyalari menga maʼqul kelmoqda".

Andoni Iraolaning jismoniy holat boʻyicha xavotirlari

Garchi Virtsning oʻyini va moslashish jarayoni ijobiy kechayotgan boʻlsa-da, bosh murabbiy Andoni Iraola jamoaning umumiy koʻrsatkichidan, xususan, 90 daqiqa davomida yuqori surʼatni ushlab tura olmaganidan toʻliq qoniqish hosil qilmadi. Liverpul uchrashuv debyutida ikkita gol urib oldinga chiqib olganiga qaramay, vaqt oʻtishi bilan oʻyin turgʻunlashib qoldi va bu murabbiylar shtabini oʻylantirib qoʻydi.

LFC TV telekanaliga bergan intervyusida ispaniyalik mutaxassis futbolchilarning hozirgi jismoniy konditsiyasi va tayyorgarlik darajasiga eʼtibor qaratdi. U bu holat avvalgi Lids Yunaytedga qarshi oʻyinga oʻxshash boʻlganini tan oldi.

Iraolaning taʼkidlashicha, jamoa oʻyinni yaxshi boshlab, ayniqsa dastlabki oʻttiz daqiqada ajoyib harakat qilgan, biroq hozirgi bosqichda futbolchilarning jismoniy imkoniyatlari shunday tempni butun oʻyin davomida saqlab qolishga yetmayapti. Murabbiy raqib yakunda gʻalabani oʻz tomoniga ogʻdirishga haqli boʻlganini tan olib, dastlabki ikki oʻrtoqlik uchrashuvida gʻalaba qozonilgan boʻlsa-da, soʻnggi bahslarda talab darajasidagi barqarorlik koʻrsatilmaganini qoʻshimcha qildi.

Florian VirtsAndoni IraolaLiverpulPremyer-ligaFutbol yangiliklari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Rodri transferi Barselona tarkibida keskin oʻzgarishlarga sabab boʻladiRodri transferi Barselona tarkibida keskin oʻzgarishlarga sabab boʻladiKecha, 23:59
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)