Subaru elektromobillari kompaniyaga qanchaga tushmoqda

·47·Texno
Subaru elektromobillari kompaniyaga qanchaga tushmoqda
Qisqacha

Subaru elektromobillarini sotishni qo'llab-quvvatlash uchun katta chegirma va bonuslar berayotgani sababli moliyaviy ko'rsatkichlari jiddiy yomonlashdi. Yanvar-iyul oylarida kompaniya AQShda 11 638 ta elektromobil sotdi, biroq har bir Solterra uchun 9 650 dollar, Uncharted uchun 9 155 dollar va Trailseeker uchun 8 982 dollar rag'batlantiruvchi mablag' sarfladi. Bu xarajatlar benzin dvigatelli Subaru Outback uchun sarflanadigan 3 036 dollardan qariyb uch barobar yuqori bo'ldi.

Subaru kompaniyasi AQSh bozorida elektromobillar savdosini kengaytirishga muvaffaq boʻldi, biroq bu muvaffaqiyat avtomobil ishlab chiqaruvchining moliyaviy koʻrsatkichlariga jiddiy putur yetkazmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, xaridorlarni jalb qilish va talabni qoʻllab-quvvatlash uchun kompaniya har bir elektr krossoverga minglab dollargacha chegirma va ragʻbatlantiruvchi bonuslar taqdim etishga majbur boʻlmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Joriy yilning yanvar–iyul oylari davomida Subaru AQShda jami 11 638 ta elektromobil sotdi. Bugungi kunda brendning elektrlashtirilgan qatori uchta krossoverni oʻz ichiga oladi: yangilangan Solterra, yangi Uncharted hamda kattaroq oʻlchamdagi Trailseeker modellari. Yangi modellar hisobiga umumiy koʻrsatkichlar oʻtgan yilgi davrga nisbatan oʻsgan boʻlsa-da, modellarning oʻz bozoridagi taqsimoti turlicha kechmoqda.

Sotuvlar dinamikasi va narx siyosati

Statistik maʼlumotlarga koʻra, Solterra modeli savdosi oʻtgan yilning mos davriga nisbatan 34 foizga qisqarib, 5 275 tani tashkil etdi. Biroq yangi chiqqan Uncharted (2 850 dona) va Trailseeker (3 513 dona) modellari mazkur pasayishni qoplab berdi. Shunga qaramay, mazkur savdo hajmini ushlab turish kompaniya uchun oʻta qimmatga tushmoqda.

Kompaniyaning AQShdagi oʻrtacha marketing va ragʻbatlantirish xarajatlari 40 foizga oshib, har bir sotilgan avtomobil uchun 2 698 dollarni tashkil qildi. Taqqoslash uchun, butun AQSh avtomobil bozorida bu oʻsish atigi 4,4 foizni tashkil etgan xolos. Elektr transport vositalarini targʻib qilish esa bu koʻrsatkichdan bir necha barobar yuqori.

Moliyaviy yoʻqotishlar va ularning sabablari

Xususan, har bir sotilgan Solterra uchun oʻrtacha 9 650 dollar, Uncharted uchun 9 155 dollar, Trailseeker uchun esa 8 982 dollar miqdorida «ragʻbatlantiruvchi» mablagʻ sarflanmoqda. Solishtirish uchun, anʼanaviy benzin dvigatelidagi Subaru Outback modeliga qilinadigan xarajatlar taxminan 3 036 dollarni tashkil qiladi. Demak, bitta elektromobilni xaridorga yetkazish kompaniyaga benziniy avtomobildan uch barobar qimmatroqqa tushmoqda.

Ushbu yuqori xarajatlar Subaru korporatsiyasining moliyaviy hisobotlarida yaqqol aks etdi. Aprel–iyun oylarini oʻz ichiga olgan birinchi moliyaviy chorakda savdolarni ragʻbatlantirish xarajatlarining oshishi kompaniyaning operatsion foydasini 24,9 milliard yenaga (taxminan 155 million dollar) qisqartirdi.

Natijada, Subaruʼning choraklik operatsion foydasi 44 foizga pasayib, 42,6 milliard yenani (taxminan 270 million dollar) tashkil etdi. Mutaxassislar fikricha, elektromobillarni subsidiyalash va qoʻllab-quvvatlash moliyaviy koʻrsatkichlarning yomonlashishiga olib kelgan asosiy omillardan biriga aylandi.

Shuni ham taʼkidlash joizki, hozirgi kunda AQSh bozorida faqatgina Subaru emas, balki boshqa yirik yapon brendlari ham shunday qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Jumladan, Mazda kompaniyasida ham gibrid flagmanlari boʻlgan CX-70 va CX-90 modellarini sotishda muammolar kuzatilmoqda.

SubaruElektromobillarAvtomobil bozoriMoliyaviy hisobotAQSh
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiKreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiBugun, 04:28Xitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaXitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53Sunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiSunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiBugun, 01:53AQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiAQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 01:27Anthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiAnthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiBugun, 00:26Minimal Phone 2 taqdim etildi: OLED ekran va QWERTY klaviaturaMinimal Phone 2 taqdim etildi: OLED ekran va QWERTY klaviaturaKecha, 23:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi