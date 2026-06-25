Frenkie de Jong tanqidchilarga javob qaytardi: U Declan Rice darajasidami?
Barselona yarim himoyachisi Frenkie de Jong soʻnggi paytlarda oʻziga nisbatan bildirilayotgan tanqidlarga keskin munosabat bildirdi. Niderlandiyalik futbolchi koʻpchilik uning oʻyin uslubini va maydondagi vazifasini toʻgʻri tushunmayotganini taʼkidlamoqda. Ushbu bahslar fonida sobiq futbolchi Jimmy Floyd Hasselbaink Goal nashriga bergan intervyusida De Jongning hozirgi holati va uning boshqa yulduzlar bilan solishtirgandagi darajasi haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
De Jongning soʻzlariga koʻra, koʻplab muxlislar va ekspertlar futbolni tomosha qilsa-da, uning ichki mexanizmlarini tushunishmaydi. Futbolchi ayniqsa oʻz vatanida unga nisbatan qilinayotgan tanqidlarni haddan tashqari boʻrttirilgan deb hisoblaydi. "Men paslarim darvozabonga yetib borishi mumkin boʻlgan vaziyatda tavakkal qilmayman, lekin odamlar buni tushunishni istashmaydi", — deydi u oʻz oʻyinini himoya qilib.
Yulduzlar bilan solishtiruv: Rice va VitinhaHozirgi kunda Yevropa futbolida markaziy yarim himoyachilar orasida Arsenal vakili Declan Rice va PSJ yulduzi Vitinha eng yuqori baholanmoqda. Hasselbainkning fikricha, Frenkie de Jong hali bu darajaga toʻliq yetib borgani yoʻq. Uning taʼkidlashicha, De Jongda toʻp bilan ishlash mahorati yuqori boʻlsa-da, u oʻyin tempini oshirishda biroz oqsamoqda.
"U juda sifatli futbolchi va Niderlandiya terma jamoasining muhim boʻlagi. Biroq, shaxsan men uni Declan Rice darajasidan biroz ortda deb hisoblayman. Balki bu men Angliya chempionatini muntazam kuzatganim uchundir, lekin Rice maydonda koʻproq hajmdagi ishni bajaradi", — deydi Hasselbaink.
Ekspertning fikricha, De Jong oʻz oʻyinini yanada yuqori darajaga olib chiqishi uchun toʻpni oʻzida ortiqcha ushlab turmasligi va uni tezroq sheriklariga yetkazib berishi lozim. Vitinha kabi kreativlik va Declan Rice kabi dinamika uygʻunligi De Jongni dunyoning mutlaq eng yaxshi yarim himoyachisiga aylantirishi mumkin.
Shunga qaramay, Frenkie de Jongning Barselona safidagi koʻrsatkichlari tahsinga loyiq. U Camp Nouda oʻtkazgan yetti mavsumi davomida 297 ta uchrashuvda maydonga tushib, uch bor La Liga chempionligini qoʻlga kiritdi. Bir necha bor boshqa klublardan, xususan, Manchester Yunayted tomonidan jiddiy takliflar boʻlishiga qaramay, u Kataloniya klubiga sodiq qolishni afzal koʻrdi.
Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham De Jongning oʻyini doimo qiziqarli boʻlib kelgan. Barselona tarkibidagi oʻzgarishlar va jamoaning yangi strategiyasida niderlandiyalik yarim himoyachining oʻrni qanchalik muhim ekanligi kelgusi oʻyinlarda yanada oydinlashadi. Hozircha esa futbolchi tanqidlarga maydondagi harakatlari bilan javob berishga harakat qilmoqda.
…