Frenkie de Jong tanqidchilarga javob qaytardi: U Declan Rice darajasidami?

·0·Sport
Frenkie de Jong tanqidchilarga javob qaytardi: U Declan Rice darajasidami?

Barselona yarim himoyachisi Frenkie de Jong soʻnggi paytlarda oʻziga nisbatan bildirilayotgan tanqidlarga keskin munosabat bildirdi. Niderlandiyalik futbolchi koʻpchilik uning oʻyin uslubini va maydondagi vazifasini toʻgʻri tushunmayotganini taʼkidlamoqda. Ushbu bahslar fonida sobiq futbolchi Jimmy Floyd Hasselbaink Goal nashriga bergan intervyusida De Jongning hozirgi holati va uning boshqa yulduzlar bilan solishtirgandagi darajasi haqida oʻz fikrlari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

De Jongning soʻzlariga koʻra, koʻplab muxlislar va ekspertlar futbolni tomosha qilsa-da, uning ichki mexanizmlarini tushunishmaydi. Futbolchi ayniqsa oʻz vatanida unga nisbatan qilinayotgan tanqidlarni haddan tashqari boʻrttirilgan deb hisoblaydi. "Men paslarim darvozabonga yetib borishi mumkin boʻlgan vaziyatda tavakkal qilmayman, lekin odamlar buni tushunishni istashmaydi", — deydi u oʻz oʻyinini himoya qilib.

Yulduzlar bilan solishtiruv: Rice va Vitinha

Hozirgi kunda Yevropa futbolida markaziy yarim himoyachilar orasida Arsenal vakili Declan Rice va PSJ yulduzi Vitinha eng yuqori baholanmoqda. Hasselbainkning fikricha, Frenkie de Jong hali bu darajaga toʻliq yetib borgani yoʻq. Uning taʼkidlashicha, De Jongda toʻp bilan ishlash mahorati yuqori boʻlsa-da, u oʻyin tempini oshirishda biroz oqsamoqda.

"U juda sifatli futbolchi va Niderlandiya terma jamoasining muhim boʻlagi. Biroq, shaxsan men uni Declan Rice darajasidan biroz ortda deb hisoblayman. Balki bu men Angliya chempionatini muntazam kuzatganim uchundir, lekin Rice maydonda koʻproq hajmdagi ishni bajaradi", — deydi Hasselbaink.

Ekspertning fikricha, De Jong oʻz oʻyinini yanada yuqori darajaga olib chiqishi uchun toʻpni oʻzida ortiqcha ushlab turmasligi va uni tezroq sheriklariga yetkazib berishi lozim. Vitinha kabi kreativlik va Declan Rice kabi dinamika uygʻunligi De Jongni dunyoning mutlaq eng yaxshi yarim himoyachisiga aylantirishi mumkin.

Shunga qaramay, Frenkie de Jongning Barselona safidagi koʻrsatkichlari tahsinga loyiq. U Camp Nouda oʻtkazgan yetti mavsumi davomida 297 ta uchrashuvda maydonga tushib, uch bor La Liga chempionligini qoʻlga kiritdi. Bir necha bor boshqa klublardan, xususan, Manchester Yunayted tomonidan jiddiy takliflar boʻlishiga qaramay, u Kataloniya klubiga sodiq qolishni afzal koʻrdi.

Oʻzbekistonlik futbol muxlislari uchun ham De Jongning oʻyini doimo qiziqarli boʻlib kelgan. Barselona tarkibidagi oʻzgarishlar va jamoaning yangi strategiyasida niderlandiyalik yarim himoyachining oʻrni qanchalik muhim ekanligi kelgusi oʻyinlarda yanada oydinlashadi. Hozircha esa futbolchi tanqidlarga maydondagi harakatlari bilan javob berishga harakat qilmoqda.

BarselonaFrenkie De JongDeclan RiceLa LigaFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qatar terma jamoasidan dahshatli antirekord — ikki o‘yinda avtogol!Qatar terma jamoasidan dahshatli antirekord — ikki o‘yinda avtogol!Bugun, 13:08Neymar uzoq kutilgan qaytishdan soʻng koʻz yoshlarini tiya olmadiNeymar uzoq kutilgan qaytishdan soʻng koʻz yoshlarini tiya olmadiBugun, 12:54«Chelsi» va «Strasburg» egalariga Behruz Karimovni sotib olish tavsiya etildi!«Chelsi» va «Strasburg» egalariga Behruz Karimovni sotib olish tavsiya etildi!Bugun, 12:43O‘zbekiston pley-offga chiqa oladimi? Barchasi so‘nggi turda hal bo‘ladi...O‘zbekiston pley-offga chiqa oladimi? Barchasi so‘nggi turda hal bo‘ladi...Bugun, 12:38Mbappe va Haaland raqobati: Nega u Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmayapti?Mbappe va Haaland raqobati: Nega u Messi hamda Ronaldo darajasiga chiqa olmayapti?Bugun, 12:19Yurgen Klopp Messi va Ronalduning JCh-2026 dagi oʻyinidan hayratda ekanini bildirdiYurgen Klopp Messi va Ronalduning JCh-2026 dagi oʻyinidan hayratda ekanini bildirdiBugun, 12:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Krishtianu Ronaldu O‘zbekiston bilan o‘yin oldidan bayonot berdi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
Rus ekspertlarining O‘zbekiston – Kolumbiya o‘yiniga kutilmagan bashorati
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Liverpul» klubi Abbosbek Fayzullayevni o‘z radariga oldi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi
«Manchester Siti» klubi Husanov va O‘zbekistonga bag‘ishlab post qoldirdi