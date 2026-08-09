“Real Madrid” va “Barselona” Messiga hamdardlik bildirdi
“Real Madrid” va “Barselona” Lionel Messining otasi Xorxe Messining vafoti munosabati bilan futbolchi va uning oilasiga chuqur hamdardlik bildirdi. Klublar ta’ziya bayonotlarini 8 avgust kuni X ijtimoiy tarmog‘idagi rasmiy sahifalari orqali e’lon qildi. “Barselona” Xorxe Messining Lionel Messining futboldagi ilk qadamlari va klubdagi muvaffaqiyatli davrlarida ko‘rsatgan yordamini alohida e’tirof etdi.
“Real Madrid” va “Barselona” klublari argentinalik futbol afsonasi Lionel Messining otasi Xorxe Messining vafoti munosabati bilan futbolchi hamda uning oilasiga chuqur hamdardlik bildirdi. Jamoalar o‘z ta’ziya bildirishlarini bugun, 8 avgust kuni X ijtimoiy tarmog‘idagi rasmiy sahifalari orqali e’lon qildi.
Dastlab, “Real Madrid” klubi ijtimoiy tarmoqda Xorxe Messining vafot etgani haqida xabar berdi. Oradan ko‘p o‘tmay, Lionel Messining sobiq klubi — “Barselona” ham Xorxe Messining vafoti munosabati bilan rasmiy hamdardlik bayonotini tarqatdi.
“Barselona” prezidenti va direktorlar kengashi nomidan yo‘llangan bayonotda Messi oilasiga chuqur ta’ziya izhor etildi. Klub Xorxe Messining Lionel Messining futboldagi dastlabki qadamlari va eng muvaffaqiyatli davrlarida “Barselona”ga bildirgan ishonchi hamda klub bilan yaqin hamkorligini alohida e’tirof etdi.
Shuningdek, kataloniyalik klub Xorxe Messining Lionel Messining professional faoliyati davomida uni qo‘llab-quvvatlagani va futbolchining “Barselona”dagi muhim yillarida oilaviy hamda kasbiy jihatdan yonma-yon turganini qayd etdi.
Shu tariqa, dunyo futbolidagi ikki mashhur klub — “Real Madrid” va “Barselona” Lionel Messi va uning yaqinlariga og‘ir qayg‘u munosabati bilan hamdardlik bildirib, Xorxe Messining futbolchi faoliyatidagi o‘rnini ham e’tirof etdi.
…