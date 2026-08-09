Londonning King’s Cross hududi dunyodagi yetakchi sun’iy intellekt markaziga aylandi
Londonning King’s Cross hududi qisqa vaqt ichida dunyodagi eng yirik sun’iy intellekt markazlaridan biriga aylandi. “Bilimlar kvartali”da Google DeepMind, OpenAI, Meta, Isomorphic Labs, Anthropic va o‘nlab ilg‘or startaplar faoliyat yuritmoqda.
London shahridagi King’s Cross hududi qisqa vaqt ichida dunyodagi eng yirik sun’iy intellekt markazlaridan biriga aylandi va bugungi kunda bu yerda ofis ochish har qanday Buyuk Britaniya startapi uchun asosiy maqsadga aylangan. ixbt.com maʼlumotlariga tayanib aytganda, venchur investitsiya fondlari oʻz startaplariga ushbu hududdan ofis topib berishni hatto asosiy raqobat ustunligiga aylantirgan. Mahalliy ekotizimning bunday jadal rivojlanishi San-Fransisko va Pekin kabi global texnologik markazlar bilan raqobatlashish imkonini bermoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hozirda “Bilimlar kvartali” deb nom olgan bu maskanda Google DeepMind, OpenAI, Meta, Isomorphic Labs, Anthropic kabi gigantlar va oʻnlab ilgʻor startaplar jamlangan. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, hududning jozibadorligi nafaqat zamonaviy infratuzilma, balki boshqa yetakchi tadbirkorlar va yuqori malakali mutaxassislar bilan yaqin aloqada boʻlish imkoniyati bilan belgilanadi.
Oʻtmishdagi jinoyat oʻchogʻidan texnologik markazgachaQizigʻi shundaki, bundan atigi yigirma yil muqadar King’s Cross Londondagi eng xavfli va jinoyatchilik avj olgan hududlardan biri boʻlgan. 1980-yillarda bu yer giyohvand moddalar savdosi va toʻdalar nazoratidagi maskanga aylangan edi. Biroq 2000-yillarning boshlarida amalga oshirilgan yirik koʻchmas mulk loyihalari va strategik rejalashtirish tufayli hudud tubdan oʻzgarib, Buyuk Britaniyaning bosh sun’iy intellekt maydoniga aylandi.
Knight Frank koʻchmas mulk firmasining maʼlumotlariga koʻra, iyun oyining boshidan buyon London shahridagi sun’iy intellekt startaplari 1 million kvadrat futdan ortiq maydonni ijaraga olgan. Oqibatda King’s Cross hududida asosiy ijara haqi soʻnggi uch yil ichida 18 foizga oshgan. Talab taklifdan yuqori boʻlgani sababli oddiy ofislar uchun boʻsh joylar deyarli qolmagan va vakansiya darajasi atigi 0,9 foizni tashkil etmoqda.
Sovereignty va kelajak istiqbollariHududdagi soʻnggi muhokamalarning asosiy mavzularidan biri bu mustaqillik va suverenitet masalasidir. Yozda Anthropic kompaniyasi oʻzining baʼzi xizmatlariga kirishni cheklagani Yevropa texnologik ekotizimi uchun jiddiy ogohlantirish boʻldi. Phoenix Court venchur firmasining asoschisi Robin Klein taʼkidlaganidek, bu holat Yevropa oʻz sun’iy intellekt salohiyatini boshqalardan ijaraga olib turmasligi, balki uni oʻzi yaratishi va saqlashi kerakligini koʻrsatdi.
Bugungi kunda Londonda jami 3600 ga yaqin sunʼiy intellekt startaplari mavjud boʻlib, ularning oʻzi oʻtgan iyul oyidan beri 12,1 milliard dollar sarmoya jalb qilgan. King’s Cross esa aynan ana shu mustaqil texnologik kelajak qurilayotgan asosiy maydonga aylangan boʻlib, startaplar uchun nafaqat London, balki Kembrij va Parij kabi Yevropaning boshqa yirik markazlariga ham tez yetib borish imkonini beradi.
…