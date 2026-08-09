Londonning King’s Cross hududi dunyodagi yetakchi sun’iy intellekt markaziga aylandi

·43·Texno
Londonning King’s Cross hududi dunyodagi yetakchi sun’iy intellekt markaziga aylandi
Qisqacha

Londonning King’s Cross hududi qisqa vaqt ichida dunyodagi eng yirik sun’iy intellekt markazlaridan biriga aylandi. “Bilimlar kvartali”da Google DeepMind, OpenAI, Meta, Isomorphic Labs, Anthropic va o‘nlab ilg‘or startaplar faoliyat yuritmoqda.

London shahridagi King’s Cross hududi qisqa vaqt ichida dunyodagi eng yirik sun’iy intellekt markazlaridan biriga aylandi va bugungi kunda bu yerda ofis ochish har qanday Buyuk Britaniya startapi uchun asosiy maqsadga aylangan. ixbt.com maʼlumotlariga tayanib aytganda, venchur investitsiya fondlari oʻz startaplariga ushbu hududdan ofis topib berishni hatto asosiy raqobat ustunligiga aylantirgan. Mahalliy ekotizimning bunday jadal rivojlanishi San-Fransisko va Pekin kabi global texnologik markazlar bilan raqobatlashish imkonini bermoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozirda “Bilimlar kvartali” deb nom olgan bu maskanda Google DeepMind, OpenAI, Meta, Isomorphic Labs, Anthropic kabi gigantlar va oʻnlab ilgʻor startaplar jamlangan. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, hududning jozibadorligi nafaqat zamonaviy infratuzilma, balki boshqa yetakchi tadbirkorlar va yuqori malakali mutaxassislar bilan yaqin aloqada boʻlish imkoniyati bilan belgilanadi.

Oʻtmishdagi jinoyat oʻchogʻidan texnologik markazgacha

Qizigʻi shundaki, bundan atigi yigirma yil muqadar King’s Cross Londondagi eng xavfli va jinoyatchilik avj olgan hududlardan biri boʻlgan. 1980-yillarda bu yer giyohvand moddalar savdosi va toʻdalar nazoratidagi maskanga aylangan edi. Biroq 2000-yillarning boshlarida amalga oshirilgan yirik koʻchmas mulk loyihalari va strategik rejalashtirish tufayli hudud tubdan oʻzgarib, Buyuk Britaniyaning bosh sun’iy intellekt maydoniga aylandi.

Knight Frank koʻchmas mulk firmasining maʼlumotlariga koʻra, iyun oyining boshidan buyon London shahridagi sun’iy intellekt startaplari 1 million kvadrat futdan ortiq maydonni ijaraga olgan. Oqibatda King’s Cross hududida asosiy ijara haqi soʻnggi uch yil ichida 18 foizga oshgan. Talab taklifdan yuqori boʻlgani sababli oddiy ofislar uchun boʻsh joylar deyarli qolmagan va vakansiya darajasi atigi 0,9 foizni tashkil etmoqda.

Sovereignty va kelajak istiqbollari

Hududdagi soʻnggi muhokamalarning asosiy mavzularidan biri bu mustaqillik va suverenitet masalasidir. Yozda Anthropic kompaniyasi oʻzining baʼzi xizmatlariga kirishni cheklagani Yevropa texnologik ekotizimi uchun jiddiy ogohlantirish boʻldi. Phoenix Court venchur firmasining asoschisi Robin Klein taʼkidlaganidek, bu holat Yevropa oʻz sun’iy intellekt salohiyatini boshqalardan ijaraga olib turmasligi, balki uni oʻzi yaratishi va saqlashi kerakligini koʻrsatdi.

Bugungi kunda Londonda jami 3600 ga yaqin sunʼiy intellekt startaplari mavjud boʻlib, ularning oʻzi oʻtgan iyul oyidan beri 12,1 milliard dollar sarmoya jalb qilgan. King’s Cross esa aynan ana shu mustaqil texnologik kelajak qurilayotgan asosiy maydonga aylangan boʻlib, startaplar uchun nafaqat London, balki Kembrij va Parij kabi Yevropaning boshqa yirik markazlariga ham tez yetib borish imkonini beradi.

Suniy intellektLondonTexnologiyaStartaplarInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiKreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiBugun, 04:28Xitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaXitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53Sunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiSunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiBugun, 01:53AQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiAQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 01:27Anthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiAnthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiBugun, 00:26Subaru elektromobillari kompaniyaga qanchaga tushmoqdaSubaru elektromobillari kompaniyaga qanchaga tushmoqdaBugun, 00:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi