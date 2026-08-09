Relativity Space Terran R raketasining birinchi bosqichini yigʻishni boshladi
Relativity Space Terran R raketasining birinchi bosqichi uchun mo'ljallangan quvvat konstruksiyasiga Aeon R dvigatellarini o'rnata boshladi. Birinchi bosqich 13 ta dvigatel bilan jihozlanadi va ularning umumiy boshlang'ich tortish kuchi 3 497 000 funt kuch yoki qariyb 15,55 MN ni tashkil etadi. Konstruksiya 420 ta yuklama sikli, jumladan, 62 ta mustahkamlik va turg'unlik sinovidan o'tgan, ikkinchi bosqich esa kriogen sinovlardan muvaffaqiyatli o'tgan.
Aerokosmik sohada ilgʻor texnologiyalarni tatbiq etib kelayotgan Relativity Space kompaniyasi koʻp martalik foydalaniladigan Terran R raketasining birinchi bosqichi uchun moʻljallangan quvvat konstruksiyasiga Aeon R dvigatellarini oʻrnata boshladi. Ushbu muhim bosqich kelgusida ogʻir yuklarni orbitaga olib chiqish imkoniyatini beruvchi yirik raketa tizimini yaratish yoʻlidagi asosiy qadamlardan biri hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi raketaning birinchi bosqichi 13 ta Aeon R dvigatelini oʻz ichiga olishi uchun loyihalashtirilgan. Dengiz sathida ularning har biri 269 000 funt kuch (taxminan 1,20 MN) tortish kuchini hosil qiladi. Natijada, raketaning uchish vaqtidagi umumiy boshlangʻich tortish kuchi 3 497 000 funt kuchni yoki qariyb 15,55 MN ni tashkil etadi.
Mutaxassislar oʻrnatilayotgan barcha dvigatellar allaqachon zarur qabul qilish sinovlaridan muvaffaqiyatli oʻtganini taʼkidlashmoqda. Dvigatellarni montaj qilish jarayoni maxsus yer usti jihozlari yordamida amalga oshirilib, bu har bir dvigatelni oʻta aniqlik bilan oʻz oʻrniga joylashtirish imkonini beradi.
Sinovlar va texnik xususiyatlarBarcha oʻn uchta Aeon R dvigateli oʻrnatilgach, yigʻilgan quvvat konstruksiyasi aylantirilib, birinchi bosqichning qolgan elementlari bilan birlashtiriladi. Kaliforniyaning Long-Bich shahrida amalga oshirilayotgan bu jarayongacha konstruksiya oʻta ogʻir sinovlardan oʻtkazilgan.
Jumladan, birinchi bosqich namunasi 420 ta yuklama sikliga, jumladan, 62 ta mustahkamlik va turgʻunlik sinovlariga bardosh berdi. Shundan soʻng, bak toʻla va bosim ostida boʻlgan holatda unga 4,3 million funt kuch miqdoridagi oʻqiyaviy siqish nagruzkasi berib tekshirildi.
Parallel ravishda Missisipi shtatidagi NASA sinov majmuasida Terran R raketasining ikkinchi bosqichi ustida ham faol ishlar olib borilmoqda. U allaqachon kriogen sinovlar seriyasidan va parvoz vaqtida kutilayotganidan yuqori boʻlgan nagruzkalar ostidagi tekshiruvlardan muvaffaqiyatli oʻtdi.
Kelgusidagi rejalar va infratuzilmaStenddan olingandan soʻng, ikkinchi bosqichga yagona vakuumli Aeon V dvigatelini oʻrnatish rejalashtirilgan. Shundan keyin u oʻt ochish sinovlari uchun qaytadan sinov maydonchasiga yuboriladi. Birinchi bosqich uchun ham yigʻ sh ishlaridan soʻng shunday dastur amalga oshirilishi koʻzda tutilgan.
Eslatib oʻtamiz, Terran R — bu metan va suyuq kislorod bilan ishlaydigan, balandligi taxminan 87 metr va diametri 5,4 metr boʻlgan ikki bosqichli raketa hisoblanadi. Birinchi bosqich parvozdan soʻng Yerga qaytib kelishi uchun qoʻnish tayanchlari va panjarali aerodinamik rul boshqaruvlari bilan jihozlanadi.
Koʻp martalik foydalanish konfiguratsiyasida ushbu raketa pastki yeroldi orbitasiga taxminan 23 500 kg yuk olib chiqishga moʻljallangan. Hozircha birinchi uchish sanasi rasman eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, kompaniyaning ichki rejalari 2026-yil oxiridan barvaqt boʻlmagan muddatni koʻrsatmoqda. Shu bilan birga, Florida shtatidagi Kanaveral burnida joylashgan Launch Complex 16 maydonchasida Terran R uchun start infratuzilmasini qurish ishlari davom etmoqda.
…