Relativity Space Terran R raketasining birinchi bosqichini yigʻishni boshladi

·37·Texno
Relativity Space Terran R raketasining birinchi bosqichini yigʻishni boshladi
Qisqacha

Relativity Space Terran R raketasining birinchi bosqichi uchun mo'ljallangan quvvat konstruksiyasiga Aeon R dvigatellarini o'rnata boshladi. Birinchi bosqich 13 ta dvigatel bilan jihozlanadi va ularning umumiy boshlang'ich tortish kuchi 3 497 000 funt kuch yoki qariyb 15,55 MN ni tashkil etadi. Konstruksiya 420 ta yuklama sikli, jumladan, 62 ta mustahkamlik va turg'unlik sinovidan o'tgan, ikkinchi bosqich esa kriogen sinovlardan muvaffaqiyatli o'tgan.

Aerokosmik sohada ilgʻor texnologiyalarni tatbiq etib kelayotgan Relativity Space kompaniyasi koʻp martalik foydalaniladigan Terran R raketasining birinchi bosqichi uchun moʻljallangan quvvat konstruksiyasiga Aeon R dvigatellarini oʻrnata boshladi. Ushbu muhim bosqich kelgusida ogʻir yuklarni orbitaga olib chiqish imkoniyatini beruvchi yirik raketa tizimini yaratish yoʻlidagi asosiy qadamlardan biri hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi raketaning birinchi bosqichi 13 ta Aeon R dvigatelini oʻz ichiga olishi uchun loyihalashtirilgan. Dengiz sathida ularning har biri 269 000 funt kuch (taxminan 1,20 MN) tortish kuchini hosil qiladi. Natijada, raketaning uchish vaqtidagi umumiy boshlangʻich tortish kuchi 3 497 000 funt kuchni yoki qariyb 15,55 MN ni tashkil etadi.

Mutaxassislar oʻrnatilayotgan barcha dvigatellar allaqachon zarur qabul qilish sinovlaridan muvaffaqiyatli oʻtganini taʼkidlashmoqda. Dvigatellarni montaj qilish jarayoni maxsus yer usti jihozlari yordamida amalga oshirilib, bu har bir dvigatelni oʻta aniqlik bilan oʻz oʻrniga joylashtirish imkonini beradi.

Sinovlar va texnik xususiyatlar

Barcha oʻn uchta Aeon R dvigateli oʻrnatilgach, yigʻilgan quvvat konstruksiyasi aylantirilib, birinchi bosqichning qolgan elementlari bilan birlashtiriladi. Kaliforniyaning Long-Bich shahrida amalga oshirilayotgan bu jarayongacha konstruksiya oʻta ogʻir sinovlardan oʻtkazilgan.

Jumladan, birinchi bosqich namunasi 420 ta yuklama sikliga, jumladan, 62 ta mustahkamlik va turgʻunlik sinovlariga bardosh berdi. Shundan soʻng, bak toʻla va bosim ostida boʻlgan holatda unga 4,3 million funt kuch miqdoridagi oʻqiyaviy siqish nagruzkasi berib tekshirildi.

Parallel ravishda Missisipi shtatidagi NASA sinov majmuasida Terran R raketasining ikkinchi bosqichi ustida ham faol ishlar olib borilmoqda. U allaqachon kriogen sinovlar seriyasidan va parvoz vaqtida kutilayotganidan yuqori boʻlgan nagruzkalar ostidagi tekshiruvlardan muvaffaqiyatli oʻtdi.

Kelgusidagi rejalar va infratuzilma

Stenddan olingandan soʻng, ikkinchi bosqichga yagona vakuumli Aeon V dvigatelini oʻrnatish rejalashtirilgan. Shundan keyin u oʻt ochish sinovlari uchun qaytadan sinov maydonchasiga yuboriladi. Birinchi bosqich uchun ham yigʻ sh ishlaridan soʻng shunday dastur amalga oshirilishi koʻzda tutilgan.

Eslatib oʻtamiz, Terran R — bu metan va suyuq kislorod bilan ishlaydigan, balandligi taxminan 87 metr va diametri 5,4 metr boʻlgan ikki bosqichli raketa hisoblanadi. Birinchi bosqich parvozdan soʻng Yerga qaytib kelishi uchun qoʻnish tayanchlari va panjarali aerodinamik rul boshqaruvlari bilan jihozlanadi.

Koʻp martalik foydalanish konfiguratsiyasida ushbu raketa pastki yeroldi orbitasiga taxminan 23 500 kg yuk olib chiqishga moʻljallangan. Hozircha birinchi uchish sanasi rasman eʼlon qilinmagan boʻlsa-da, kompaniyaning ichki rejalari 2026-yil oxiridan barvaqt boʻlmagan muddatni koʻrsatmoqda. Shu bilan birga, Florida shtatidagi Kanaveral burnida joylashgan Launch Complex 16 maydonchasida Terran R uchun start infratuzilmasini qurish ishlari davom etmoqda.

Relativity SpaceTerran RRaketaTexnologiyaKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiKreios Space Yer atmosferasida ishlaydigan kosmik dvigatelni sinovdan oʻtkazadiBugun, 04:28Xitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaXitoy Oy stansiyasiga robot-itlarni yuborishni rejalashtirmoqdaBugun, 01:53Sunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiSunʼiy intellekt fondi chip ishlab chiqaruvchi startapga 400 million dollar tikdiBugun, 01:53AQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiAQShda yangi turbinaviy vodorod dvigateli sinovdan oʻtkazildiBugun, 01:27Anthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiAnthropic Claude Code dasturlash vositasida avtorejimni yoqadiBugun, 00:26Subaru elektromobillari kompaniyaga qanchaga tushmoqdaSubaru elektromobillari kompaniyaga qanchaga tushmoqdaBugun, 00:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi
Energetika inqilobi: 25 yil xizmat qiluvchi yangi natriy-ionli akkumulyatorlar sotuvga chiqdi