Curtis Jonesning tarkibdan chetda qolishi transfer mish-mishlarini kuchaytirdi
Liverpul yarim himoyachisi Curtis Jones Monakoga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi qaydnomasiga kiritilmadi. Klub buni ehtiyotkorlik chorasi sifatida izohlagan bo'lsa-da, futbolchiga uzoq vaqtdan beri qiziqish bildirayotgan Inter transfer mish-mishlarini kuchaytirdi. Liverpul 2001-yilda tug'ilgan futbolchini taxminan 40 million yevroga baholamoqda, Inter esa bu summani kamaytirishga umid qilmoqda.
Liverpul jamoasining yarim himoyachisi Curtis Jones bugun oqshom Monakoga qarshi oʻtkaziladigan oʻrtoqlik uchrashuvi qaydnomasiga kiritilmadi. Ushbu holat ingliz futbolchisining kelajagi borasidagi soʻnggi mish-mishlarni yanada qizdirib yubordi, chunki uzoq vaqtdan beri Italiyaning Inter klubi mazkur oʻyinchini oʻz safiga qoʻshib olishga harakat qilib kelmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Fabrizio Romano bergan maʼlumotlarga koʻra, Liverpul klubi futbolchining qaydnomaga kiritilmaganini ehtiyotkorlik chorasi sifatida izohlagan. Shunga qaramay, yarim himoyachining oʻyinda qatnashmasligi transfer bozoridagi taxminlarni toʻxtatgani yoʻq. Yaqin soatlar ichida bu holat oddiy ehtiyotkorlikmi yoki haqiqatan ham futbolchini sotishga tayyorgarlik belgisimi, barchasi oydinlashishi kutilmoqda.
Inter klubining asosiy maqsadi va moliyaviy muammolarInter jamoasi Curtis Jonesni oʻtgan qishki transfer oynasidan beri oʻzining ustuvor transfer maqsadi sifatida koʻrib kelmoqda. Biroq, Liverpul 2001-yilda tugʻilgan iqtidorli yarim himoyachini hozirda taxminan 40 million yevroga baholamoqda. Italiyaliklar esa transfer davri rivojlanishi bilan bu narx tushishiga umid qilishmoqda.
Transfer amalga oshishi uchun nafaqat narx, balki Inter tarkibidan joy boʻshatish masalasi ham muhim toʻsiq boʻlib turibdi. Davide Frattesining ehtimoliy ketishi ingliz futbolchisining jamoaga kelishi uchun yetarli boʻlmasligi mumkin. Shu sababli, klub boshqa variantlarni ham koʻrib chiqishga majbur.
Aleksandar Stankovic taqdiri va yangi takliflarLa Gazzetta dello Sport xabar berishicha, Inter yaqinda yosh yarim himoyachi Aleksandar Stankovic uchun Brentford klubidan kelgan 40 million yevrolik taklifni rad etgan. Agar mazkur futbolchi uchun transfer summasi va maosh boʻyicha yanada kattaroq takliflar kelib tushsa,neradzurrilar vaziyatni jiddiy ravishda qayta koʻrib chiqishga majbur boʻlishlari mumkin.
Curtis Jonesning Monakoga qarshi bahsda maydonga tushmasligi ushbu transfer dossyesiga yangi tus berdi. Inter rahbariyati vaziyatni diqqat bilan kuzatib, hozircha shunchaki kichik ishora boʻlib turgan holatni aniq muzokaralarga aylantira olish imkoniyatlarini sinchkovlik bilan oʻrganmoqda.
…