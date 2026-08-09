Curtis Jonesning tarkibdan chetda qolishi transfer mish-mishlarini kuchaytirdi

·53·Sport
Curtis Jonesning tarkibdan chetda qolishi transfer mish-mishlarini kuchaytirdi
Qisqacha

Liverpul yarim himoyachisi Curtis Jones Monakoga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi qaydnomasiga kiritilmadi. Klub buni ehtiyotkorlik chorasi sifatida izohlagan bo'lsa-da, futbolchiga uzoq vaqtdan beri qiziqish bildirayotgan Inter transfer mish-mishlarini kuchaytirdi. Liverpul 2001-yilda tug'ilgan futbolchini taxminan 40 million yevroga baholamoqda, Inter esa bu summani kamaytirishga umid qilmoqda.

Liverpul jamoasining yarim himoyachisi Curtis Jones bugun oqshom Monakoga qarshi oʻtkaziladigan oʻrtoqlik uchrashuvi qaydnomasiga kiritilmadi. Ushbu holat ingliz futbolchisining kelajagi borasidagi soʻnggi mish-mishlarni yanada qizdirib yubordi, chunki uzoq vaqtdan beri Italiyaning Inter klubi mazkur oʻyinchini oʻz safiga qoʻshib olishga harakat qilib kelmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Fabrizio Romano bergan maʼlumotlarga koʻra, Liverpul klubi futbolchining qaydnomaga kiritilmaganini ehtiyotkorlik chorasi sifatida izohlagan. Shunga qaramay, yarim himoyachining oʻyinda qatnashmasligi transfer bozoridagi taxminlarni toʻxtatgani yoʻq. Yaqin soatlar ichida bu holat oddiy ehtiyotkorlikmi yoki haqiqatan ham futbolchini sotishga tayyorgarlik belgisimi, barchasi oydinlashishi kutilmoqda.

Inter klubining asosiy maqsadi va moliyaviy muammolar

Inter jamoasi Curtis Jonesni oʻtgan qishki transfer oynasidan beri oʻzining ustuvor transfer maqsadi sifatida koʻrib kelmoqda. Biroq, Liverpul 2001-yilda tugʻilgan iqtidorli yarim himoyachini hozirda taxminan 40 million yevroga baholamoqda. Italiyaliklar esa transfer davri rivojlanishi bilan bu narx tushishiga umid qilishmoqda.

Transfer amalga oshishi uchun nafaqat narx, balki Inter tarkibidan joy boʻshatish masalasi ham muhim toʻsiq boʻlib turibdi. Davide Frattesining ehtimoliy ketishi ingliz futbolchisining jamoaga kelishi uchun yetarli boʻlmasligi mumkin. Shu sababli, klub boshqa variantlarni ham koʻrib chiqishga majbur.

Aleksandar Stankovic taqdiri va yangi takliflar

La Gazzetta dello Sport xabar berishicha, Inter yaqinda yosh yarim himoyachi Aleksandar Stankovic uchun Brentford klubidan kelgan 40 million yevrolik taklifni rad etgan. Agar mazkur futbolchi uchun transfer summasi va maosh boʻyicha yanada kattaroq takliflar kelib tushsa,neradzurrilar vaziyatni jiddiy ravishda qayta koʻrib chiqishga majbur boʻlishlari mumkin.

Curtis Jonesning Monakoga qarshi bahsda maydonga tushmasligi ushbu transfer dossyesiga yangi tus berdi. Inter rahbariyati vaziyatni diqqat bilan kuzatib, hozircha shunchaki kichik ishora boʻlib turgan holatni aniq muzokaralarga aylantira olish imkoniyatlarini sinchkovlik bilan oʻrganmoqda.

Curtis JonesInterLiverpulTransferFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Girona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiGirona sobiq futbolchisini Saudiya Arabistonidan qaytarmoqchiBugun, 02:52Julian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiJulian Alvares taqdirini hal qiluvchi hafta boshlandiBugun, 02:35Darvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiDarvin Nunes Liverpul transferini klubdan oldin e'lon qildiBugun, 02:16Monako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiMonako Lamine Kamara uchun tushgan ulkan taklifni rad etdiBugun, 01:34Yuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaYuventus va Bolonya Jon Lyukumi transferi boʻyicha muzokaralarni davom ettirmoqdaBugun, 00:55Florian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunFlorian Virts Andoni Iraolaning taktik gʻoyalaridan mamnunBugun, 00:33
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)