Block Blast! oʻyini Apple Arcade xizmatida reklamasiz taqdim etiladi

·36·Texno
Block Blast! oʻyini Apple Arcade xizmatida reklamasiz taqdim etiladi
Qisqacha

Block Blast!+ o'yini 3-sentyabr kuni Apple Arcade xizmatida reklamasiz versiyada taqdim etiladi. O'yin Appfigures ma'lumotlariga ko'ra, butun tarixi davomida taxminan 725 million marta yuklab olingan, boshqa mustaqil baholashlarda esa bu ko'rsatkich 868 million deb ko'rsatilgan. Block Blast! 2025-yilda iPhone uchun eng ko'p yuklab olingan bepul o'yin bo'lgan va 2026-yilning dastlabki oylarida ham reytinglarda 1-o'rinni saqlab qolgan.

Oʻtgan yilning eng koʻp yuklab olingan mobil oʻyinlaridan biri hisoblangan Block Blast! tez orada Apple kompaniyasining obunaga asoslangan Apple Arcade oʻyinlar xizmatida paydo boʻladi. Apple seshanba kuni mashhur boshqotirma oʻyinining reklamasiz versiyasi boʻlgan Block Blast!+ qoʻshilishini e'lon qildi, bu esa foydalanuvchilarga sevimli oʻyinidan hech qanday chalgʻituvchi omillarsiz bahramand boʻlish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Appfigures tahliliy kompaniyasi ma'lumotlariga koʻra, mazkur boshqotirma oʻyini oʻzining butun tarixi davomida taxminan 725 million marta yuklab olingan. Boshqa mustaqil manbalar va baholashlar esa bu koʻrsatkich yanada yuqoriroq — 868 millionga yetganini koʻrsatmoqda. Oʻyin 3-sentyabr kuni Apple Arcade platformasida 2025-yilgi App Store mukofoti sovrindori boʻlgan Art of Fauna: Cozy Puzzles+ va boshqa qiziqarli loyihalar bilan birgalikda chiqariladi.

Oʻyinning mashhurligi va yuklab olish koʻrsatkichlari

Apple ichki ma'lumotlariga koʻra, Block Blast! 2025-yilda iPhone uchun chiqarilgan eng koʻp yuklab olingan bepul oʻyin boʻlgan. Oʻyinni yaratuvchi Hungry Studio va Sensor Tower kabi uchinchi tomon ilovalar tahlili provayderlarining xabar berishicha, loyiha 2026-yilning dastlabki oylarida ham oʻzining yetakchi mavqeini saqlab qolgan va reytinglarda 1-oʻrinni egallab kelmoqda.

Boshqotirma oʻyini har oyda oʻn millionlab yangi foydalanuvchilarni oʻziga jalb qilishda davom etayotgani sababli mutaxassislarda savol tugʻiladi: nega studio oʻsish sur'atlari pasaymagan bir paytda reklamasiz Arcade versiyasini chiqarishga qaror qildi? Oxirgi oylarda ham oʻyin yuqori faollikni koʻrsatib, butun dunyo boʻylab 70 million kunlik va 300 million oylik faol foydalanuvchilarga ega ekani bildirilgan edi. Hatto joriy yildagi Coachella festivalida ham ushbu loyiha faol targʻib qilingandi.

Nima uchun Arcade versiyasi muhim?

Biroq, ma'lumotlarni chuqurroq tahlil qilish Block Blast! yuklab olishlar soni 2024-yil oxiridagi eng yuqori choʻqqidan — oyiga deyarli 50 million martalik koʻrsatkichdan biroz pasayganini koʻrsatadi. Bu esa oʻyin muayyan yetuklik bosqichiga yetganini va uni Apple obuna xizmatiga kiritish uchun qulay vaqt kelganini bildiradi.

Koʻp sonli muxlislar uchun Arcade versiyasi oʻyindagi eng zerikarli holat — doimiy ravishda chiqib keluvchi reklamalarga barham beradi. Har bir magʻlubiyatdan soʻng yangi oʻyin seansini boshlashdan oldin reklamalarning namoyish etilishi foydalanuvchilarni ilovani majburan yopib, qaytadan ochishga majbur qilar edi. Bu esa muxlislarni uzoq vaqtdan beri obuna orqali reklamasiz oʻynash imkoniyatini soʻrashga undagan edi.

Apple Arcade yangi imkoniyatlari

Apple Arcade xizmatining narxi 200 dan ortiq oʻyinlarni oʻz ichiga olgan holda oyiga 6,99 dollarni tashkil qiladi yoki uni individual foydalanuvchilar uchun oyiga 19,95 dollardan boshlanadigan Apple One rejalari bilan birlashtirish mumkin. 3-sentyabr kuni Arcade xizmatida ishga tushadigan boshqa loyihalar qatoriga quyidagilar kiradi:

  • NFL Retro Bowl ’27
  • Coloring Games for Families+
  • Let’s Play! Oink Games+ (toʻqqizta stol oʻyinining raqamli toʻplami)

Apple ArcadeBlock BlastMobil oʻyinlarTexnologiyaIlovalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Fairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiFairphone 6+ smartfoni suratga olindi va uning texnik xususiyatlari oshkor boʻldiBugun, 05:56Steam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiSteam Machine ixcham kompyuteriga quvvatli Radeon RX 9070 XT ulandiBugun, 05:24OpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiOpenAI xodimlaridan qariyb 7 milliard dollarlik aksiyalarni sotib oldiBugun, 04:59Microsoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiMicrosoft Windows litsenziyalari narxini keskin oshirdiBugun, 04:28Microsoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiMicrosoft kompaniyasining Nokia'ni sotib olishgacha boʻlgan sirli smartfoni suratlari oshkor boʻldiBugun, 03:57Google Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiGoogle Pixel 11 Pro XL ishlash unumdorligi boʻyicha sinovdan oʻtdiBugun, 03:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi