Block Blast! oʻyini Apple Arcade xizmatida reklamasiz taqdim etiladi
Block Blast!+ o'yini 3-sentyabr kuni Apple Arcade xizmatida reklamasiz versiyada taqdim etiladi. O'yin Appfigures ma'lumotlariga ko'ra, butun tarixi davomida taxminan 725 million marta yuklab olingan, boshqa mustaqil baholashlarda esa bu ko'rsatkich 868 million deb ko'rsatilgan. Block Blast! 2025-yilda iPhone uchun eng ko'p yuklab olingan bepul o'yin bo'lgan va 2026-yilning dastlabki oylarida ham reytinglarda 1-o'rinni saqlab qolgan.
Oʻtgan yilning eng koʻp yuklab olingan mobil oʻyinlaridan biri hisoblangan Block Blast! tez orada Apple kompaniyasining obunaga asoslangan Apple Arcade oʻyinlar xizmatida paydo boʻladi. Apple seshanba kuni mashhur boshqotirma oʻyinining reklamasiz versiyasi boʻlgan Block Blast!+ qoʻshilishini e'lon qildi, bu esa foydalanuvchilarga sevimli oʻyinidan hech qanday chalgʻituvchi omillarsiz bahramand boʻlish imkonini beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Appfigures tahliliy kompaniyasi ma'lumotlariga koʻra, mazkur boshqotirma oʻyini oʻzining butun tarixi davomida taxminan 725 million marta yuklab olingan. Boshqa mustaqil manbalar va baholashlar esa bu koʻrsatkich yanada yuqoriroq — 868 millionga yetganini koʻrsatmoqda. Oʻyin 3-sentyabr kuni Apple Arcade platformasida 2025-yilgi App Store mukofoti sovrindori boʻlgan Art of Fauna: Cozy Puzzles+ va boshqa qiziqarli loyihalar bilan birgalikda chiqariladi.
Oʻyinning mashhurligi va yuklab olish koʻrsatkichlariApple ichki ma'lumotlariga koʻra, Block Blast! 2025-yilda iPhone uchun chiqarilgan eng koʻp yuklab olingan bepul oʻyin boʻlgan. Oʻyinni yaratuvchi Hungry Studio va Sensor Tower kabi uchinchi tomon ilovalar tahlili provayderlarining xabar berishicha, loyiha 2026-yilning dastlabki oylarida ham oʻzining yetakchi mavqeini saqlab qolgan va reytinglarda 1-oʻrinni egallab kelmoqda.
Boshqotirma oʻyini har oyda oʻn millionlab yangi foydalanuvchilarni oʻziga jalb qilishda davom etayotgani sababli mutaxassislarda savol tugʻiladi: nega studio oʻsish sur'atlari pasaymagan bir paytda reklamasiz Arcade versiyasini chiqarishga qaror qildi? Oxirgi oylarda ham oʻyin yuqori faollikni koʻrsatib, butun dunyo boʻylab 70 million kunlik va 300 million oylik faol foydalanuvchilarga ega ekani bildirilgan edi. Hatto joriy yildagi Coachella festivalida ham ushbu loyiha faol targʻib qilingandi.
Nima uchun Arcade versiyasi muhim?Biroq, ma'lumotlarni chuqurroq tahlil qilish Block Blast! yuklab olishlar soni 2024-yil oxiridagi eng yuqori choʻqqidan — oyiga deyarli 50 million martalik koʻrsatkichdan biroz pasayganini koʻrsatadi. Bu esa oʻyin muayyan yetuklik bosqichiga yetganini va uni Apple obuna xizmatiga kiritish uchun qulay vaqt kelganini bildiradi.
Koʻp sonli muxlislar uchun Arcade versiyasi oʻyindagi eng zerikarli holat — doimiy ravishda chiqib keluvchi reklamalarga barham beradi. Har bir magʻlubiyatdan soʻng yangi oʻyin seansini boshlashdan oldin reklamalarning namoyish etilishi foydalanuvchilarni ilovani majburan yopib, qaytadan ochishga majbur qilar edi. Bu esa muxlislarni uzoq vaqtdan beri obuna orqali reklamasiz oʻynash imkoniyatini soʻrashga undagan edi.
Apple Arcade yangi imkoniyatlariApple Arcade xizmatining narxi 200 dan ortiq oʻyinlarni oʻz ichiga olgan holda oyiga 6,99 dollarni tashkil qiladi yoki uni individual foydalanuvchilar uchun oyiga 19,95 dollardan boshlanadigan Apple One rejalari bilan birlashtirish mumkin. 3-sentyabr kuni Arcade xizmatida ishga tushadigan boshqa loyihalar qatoriga quyidagilar kiradi:
- NFL Retro Bowl ’27
- Coloring Games for Families+
- Let’s Play! Oink Games+ (toʻqqizta stol oʻyinining raqamli toʻplami)
…