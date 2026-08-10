YouTube kontent yaratuvchilar uchun daromad shartlarini keskin oʻzgartirdi

·58·Texno
YouTube kontent yaratuvchilar uchun daromad shartlarini keskin oʻzgartirdi
Qisqacha

YouTube yangi mualliflar uchun monetizatsiya talablarini oshirib, YouTube Partner Program'ga qo'shilish uchun so'nggi bir yil ichida 8 ming soat tomosha vaqti yoki oxirgi 90 kun ichida Shorts videolarida 20 million ko'rish talabini belgiladi. Yangi qoidalar joriy yilning 1-fevralidan kuchga kiradi va amaldagi YouTube Partner Program a'zolariga ta'sir qilmaydi.

Google kompaniyasiga qarashli YouTube platformasi yangi mualliflar uchun monetizatsiya shartlari sezilarli darajada qatʼiylashishini eʼlon qildi. Ushbu oʻzgarishlar platformada ilk bor daromad topishni niyat qilgan ijodkorlardan ikki baravar koʻp vaqt va faollik talab etishini anglatadi va raqamli ijod olamida katta muhokamalarga sabab boʻlmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi qoidalarga muvofiq, YouTube Partner Programʼga qoʻshilib, reklama va obunalardan pul ishlay boshlash uchun ijodkorlar soʻnggi bir yil davomida kamida 8 ming soatlik tomosha vaqtini toʻplashi yoki oxirgi 90 kun ichida Shorts videolari orqali 20 million marta koʻrish koʻrsatkichiga erishishi shart boʻladi. Eslatib oʻtamiz, amaldagi talablar 4 ming soatlik tomosha vaqti va 10 million Shorts koʻrishini oʻz ichiga olgan edi.

Mazkur yangiliklar joriy yilning 1-fevralidan boshlab kuchga kirishi belgilangan. Biroq kompaniya vakillarining taʼkidlashicha, ushbu oʻzgarishlar allaqachon YouTube Partner Program aʼzosi boʻlib ulgurgan amaldagi mualliflarga taʼsir koʻrsatmaydi. Ularning daromad olish shartlari oʻzgarmicha qoladi.

Shorts mualliflari uchun yangi talablar

Shuningdek, YouTube Shorts Creators Pool orqali daromad olishni davom ettirish uchun ham mualliflar har 90 kunlik davrda 10 millionlik koʻrish chegarasini saqlab turishi zarurligini maʼlum qildi. Agar kanal bu koʻrsatkichdan pastga tushib ketsa, u hamkorlik dasturida qoladi va uzun formatdagi videolardan daromad olishni davom ettiradi, biroq Shorts daromadlari faqat koʻrsatkichlar qayta tiklangandagina tiklanadi.

Kompaniyaning rasmiy bayonotida aytilishicha, bunday cheklovlar YouTube platformasining jadal oʻsish surʼatlariga moslashish maqsadida joriy etilmoqda. Bugungi kunda platformada kuniga 200 milliarddan ortiq Shorts koʻrishlari qayd etiladi va televizor ekranlarida bir milliard soatdan ziyod kontent tomosha qilinadi.

Bozor konteksti va boshqa platformalar

Yangi qoidalar yangi mualliflar uchun YouTube monetizatsiya dasturiga kirish va unda qolishni qiyinlashtiradi. Bu esa oʻz navbatida yosh ijodkorlarga katta auditoriyani doimiy ravishda jalb etish borasida qoʻshimcha bosim oʻtkazib, yangi ishtirokchilarning tez daromad koʻrish imkoniyatini cheklashi mumkin.

Shu bilan birga, YouTube oʻzining yanada hamyonbop boʻlgan Premium Lite obuna xizmatini YouTube Premium mavjud boʻlgan barcha mamlakatlarga kengaytirayotganini eʼlon qildi. Ushbu obunadan tushadigan daromadning 55 foizi uzun formatli video mualliflariga, 45 foizi esa Shorts ijodkorlariga taqsimlanadi.

Taʼkidlash joizki, ijtimoiy tarmoqlar bozori va raqamli platformalar oʻzlarining ragʻbatlantirish dasturlarini faol ravishda qayta koʻrib chiqmoqda. Masalan, Elon Musk rahbarligidagi X (sobiq Twitter) platformasi ham mualliflar mukofotlarini yangilab, faqat original kontentni taqdirlashga oʻtgan boʻlsa, Facebook ham TikTok va YouTube mualliflarini oʻziga jalb etish uchun yangi dasturlarni ishga tushirgan edi.

YouTubeMonetizatsiyaTexnologiyalarShortsGoogle
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Singapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiSingapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiBugun, 08:24Yaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiYaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiBugun, 07:52OpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiOpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiBugun, 05:22Sun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiSun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiBugun, 04:55Jeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinJeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinBugun, 04:21Atommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiAtommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiBugun, 03:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi