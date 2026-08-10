Smartfonlar uchun BlackBerry uslubidagi Power Keyboard taqdim etildi
Clicks Technology kompaniyasi kechikishlardan so'ng 99 dollarlik, MagSafe-ni qo'llab-quvvatlovchi Power Keyboard qurilmasini yetkazib berishni boshladi va o'tgan haftagacha ilk oldindan buyurtmalarning 75 foizi egalariga topshirildi. Suriladigan taktil tugmachalarga ega klaviatura turli o'lchamdagi smartfonlarga moslashadi hamda portret va landshaft rejimlarida ishlatiladi.
Smartfonlar uchun jismoniy klaviaturalarni qaytarishni oʻz oldiga maqsad qilgan Clicks Technology kompaniyasi oʻzining MagSafe-ni qoʻllab-quvvatlovchi Power Keyboard qurilmasini yetkazib berishni boshladi. 99 dollarlik narxga ega ushbu gadjet ixbt.com maʼlumotiga koʻra, maʼlum kechikishlardan soʻng yoz faslida xaridorlarga yuborila boshlangan boʻlib, oʻtgan haftagacha ilk turdagi oldindan buyurtmalarning 75 foizi oʻz egalariga yetkazib berildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ushbu yangi suriladigan va taktil tugmachalarga ega klaviatura turli oʻlchamdagi qurilmalarga moslasha oladi hamda uni portret yoki landshaft rejimlarida ishlatish mumkin. Kompaniya taʼkidlashicha, mazkur qurilma istalgan zamonaviy smartfonga afsonaviy BlackBerry qurilmalarining klaviatura hissini qaytaradi. Yangi qurilma ayni paytda Clicks tomonidan joriy yil oxirida taqdim etilishi kutilayotgan, oʻzida jismoniy klaviaturani mujassam etgan ilk Clicks Communicator smartfoni uchun ham oʻziga xos sinov vazifasini bajaradi.
Qurilmaning asosiy imkoniyatlari va konstruksiyasiPower Keyboard orqali foydalanuvchilarga kichik jismoniy klaviaturada yozish tezligi va ishonchliligini sogʻinganlar uchun ekrandagi klaviaturalarga muqobil variant taqdim etish koʻzda tutilgan. Biroq, ixbt.com xabariga koʻra, hozirgi talqinda ushbu qurilma kompaniyaning avvalgi smartfon gʻilofi shaklidagi klaviaturasi duch kelgan muammoga uchraydi. Xususan, u smartfonni, ayniqsa iPhone 17 Pro Max yoki Pixel 10 XL kabi yirik modellarda ishlatganda, yuqori qismini ogʻirlashtirib qoʻyishi va portret rejimida ushlab turishni qiyinlashtirishi mumkin.
Shunga qaramay, qurilmaning oʻzi yuqori sifatli mahsulot sifatida eʼtibor bilan ishlangan boʻlib, BlackBerry uslubini sogʻingan foydalanuvchilar eʼtiborini tortishi aniq. Uni qutidan chiqarish jarayonida xaridorlar uchun tirnalishdan saqlovchi maxsus plyonkalar va toʻliq rangli foydalanish boʻyicha tezkor qoʻllanma mavjudligi premium darajadagidek qadoqlanganini koʻrsatadi.
Ulanish va foydalanish xususiyatlariQurilma batareyasini USB-C orqali zaryad qilish mumkin, garchi u sinovchiga allaqachon zaryadlangan holda kelgan boʻlsa ham. Uni smartfonga Bluetooth orqali ulash uchun quvvat tugmasini bosib turib, klaviaturani surib chiqarish kerak boʻladi. Sinov davomida Android qurilmasi bilan ulanish muammosiz amalga oshirilgan, biroq iPhone qurilmasiga oʻtganda ayrim qiyinchiliklar yuzaga kelgan.
Qoʻllanmaga koʻra, ikkinchi Bluetooth qurilmasini qoʻshish uchun quvvat tugmasi bilan birga raqamli tugmani ham bosib turish talab etiladi. Aslida qurilmani xotiradan toʻliq oʻchirish faqat Clicks mobil ilovasi yordamida amalga oshiriladi. Klaviatura smartfonga MagSafe yoki Qi2 orqali biriktiriladi, bu texnologiyalarni qoʻllab-quvvatlamaydigan telefonlar uchun esa maxsus yopishqoq halqa yoki magnit profildagi gʻilofdan foydalanish mumkin.
…