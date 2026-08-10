Smartfonlar uchun BlackBerry uslubidagi Power Keyboard taqdim etildi

·68·Texno
Smartfonlar uchun BlackBerry uslubidagi Power Keyboard taqdim etildi
Qisqacha

Clicks Technology kompaniyasi kechikishlardan so'ng 99 dollarlik, MagSafe-ni qo'llab-quvvatlovchi Power Keyboard qurilmasini yetkazib berishni boshladi va o'tgan haftagacha ilk oldindan buyurtmalarning 75 foizi egalariga topshirildi. Suriladigan taktil tugmachalarga ega klaviatura turli o'lchamdagi smartfonlarga moslashadi hamda portret va landshaft rejimlarida ishlatiladi.

Smartfonlar uchun jismoniy klaviaturalarni qaytarishni oʻz oldiga maqsad qilgan Clicks Technology kompaniyasi oʻzining MagSafe-ni qoʻllab-quvvatlovchi Power Keyboard qurilmasini yetkazib berishni boshladi. 99 dollarlik narxga ega ushbu gadjet ixbt.com maʼlumotiga koʻra, maʼlum kechikishlardan soʻng yoz faslida xaridorlarga yuborila boshlangan boʻlib, oʻtgan haftagacha ilk turdagi oldindan buyurtmalarning 75 foizi oʻz egalariga yetkazib berildi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ushbu yangi suriladigan va taktil tugmachalarga ega klaviatura turli oʻlchamdagi qurilmalarga moslasha oladi hamda uni portret yoki landshaft rejimlarida ishlatish mumkin. Kompaniya taʼkidlashicha, mazkur qurilma istalgan zamonaviy smartfonga afsonaviy BlackBerry qurilmalarining klaviatura hissini qaytaradi. Yangi qurilma ayni paytda Clicks tomonidan joriy yil oxirida taqdim etilishi kutilayotgan, oʻzida jismoniy klaviaturani mujassam etgan ilk Clicks Communicator smartfoni uchun ham oʻziga xos sinov vazifasini bajaradi.

Qurilmaning asosiy imkoniyatlari va konstruksiyasi

Power Keyboard orqali foydalanuvchilarga kichik jismoniy klaviaturada yozish tezligi va ishonchliligini sogʻinganlar uchun ekrandagi klaviaturalarga muqobil variant taqdim etish koʻzda tutilgan. Biroq, ixbt.com xabariga koʻra, hozirgi talqinda ushbu qurilma kompaniyaning avvalgi smartfon gʻilofi shaklidagi klaviaturasi duch kelgan muammoga uchraydi. Xususan, u smartfonni, ayniqsa iPhone 17 Pro Max yoki Pixel 10 XL kabi yirik modellarda ishlatganda, yuqori qismini ogʻirlashtirib qoʻyishi va portret rejimida ushlab turishni qiyinlashtirishi mumkin.

Shunga qaramay, qurilmaning oʻzi yuqori sifatli mahsulot sifatida eʼtibor bilan ishlangan boʻlib, BlackBerry uslubini sogʻingan foydalanuvchilar eʼtiborini tortishi aniq. Uni qutidan chiqarish jarayonida xaridorlar uchun tirnalishdan saqlovchi maxsus plyonkalar va toʻliq rangli foydalanish boʻyicha tezkor qoʻllanma mavjudligi premium darajadagidek qadoqlanganini koʻrsatadi.

Ulanish va foydalanish xususiyatlari

Qurilma batareyasini USB-C orqali zaryad qilish mumkin, garchi u sinovchiga allaqachon zaryadlangan holda kelgan boʻlsa ham. Uni smartfonga Bluetooth orqali ulash uchun quvvat tugmasini bosib turib, klaviaturani surib chiqarish kerak boʻladi. Sinov davomida Android qurilmasi bilan ulanish muammosiz amalga oshirilgan, biroq iPhone qurilmasiga oʻtganda ayrim qiyinchiliklar yuzaga kelgan.

Qoʻllanmaga koʻra, ikkinchi Bluetooth qurilmasini qoʻshish uchun quvvat tugmasi bilan birga raqamli tugmani ham bosib turish talab etiladi. Aslida qurilmani xotiradan toʻliq oʻchirish faqat Clicks mobil ilovasi yordamida amalga oshiriladi. Klaviatura smartfonga MagSafe yoki Qi2 orqali biriktiriladi, bu texnologiyalarni qoʻllab-quvvatlamaydigan telefonlar uchun esa maxsus yopishqoq halqa yoki magnit profildagi gʻilofdan foydalanish mumkin.

ClicksPower KeyboardBlackBerryTexnologiyaSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Singapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiSingapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiBugun, 08:24Yaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiYaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiBugun, 07:52OpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiOpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiBugun, 05:22Sun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiSun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiBugun, 04:55Jeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinJeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinBugun, 04:21Atommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiAtommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiBugun, 03:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi