Liverpul himoyani kuchaytirish uchun Ronald Arauxoni oʻz safiga qoʻshib oldi

·42·Sport
Liverpul himoyani kuchaytirish uchun Ronald Arauxoni oʻz safiga qoʻshib oldi
Qisqacha

Liverpul 27 yoshli urugvaylik markaziy himoyachi Ronald Arauxoni mavsum oxirigacha ijara asosida o'z safiga qo'shib oldi. Kelishuvga ko'ra, klub ijara haqi to'lamaydi, biroq futbolchining maoshini to'liq qoplaydi va mavsum yakunida uni 47,14 million funt sterling (55 million yevro) evaziga sotib olish huquqiga ega. Barselona safida 2018 yildan beri to'p surib, 200 dan ortiq o'yinda maydonga tushgan Arauxo Liverpulda 33-raqam ostida harakat qiladi.

Angliya Premer-ligasi yetakchilaridan biri bo‘lgan Liverpul klubi o‘zining himoya chizig‘idagi jiddiy muammolarni bartaraf etish maqsadida tarkibni keskin kuchaytirdi. Goal.com xabar berishicha, kataloniyaliklar safidan 27 yoshli urugvaylik markaziy himoyachi Ronald Arauxo mavsum oxirigacha ijara asosida Mersisayd klubiga ko‘chib o‘tdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Mazkur transfer jamoa bosh murabbiyi Andoni Iraola uchun og‘ir tanlov va jarohatlar girdobida qolgan bir paytda suv va havodek zarur edi. So‘nggi haftalarda Liverpul himoyasi kadrlar taqchilligi bilan yuzaga kelib, jamoaning asosiy chizig‘i jiddiy sinovlardan o‘tayotgan edi.

Himoyadagi kadrlar tanqisligi va yangi chaqiruv

Klubdagi inqiroz Ibraima Konatening Real Madrid safiga yo‘l olgani hamda yozgi transfer davrida kelgan Jeremi Jakening hali to‘liq sog‘ayib ulgurmagani sababli yanada kuchaygan edi. Natijada yosh va tajribasiz futbolchilarga tayanib qolgan murabbiylar shtabi vaziyatdan chiqish yo‘lini transfer bozoridan qidirdi.

Kelishuv shartlariga ko‘ra, Liverpul ijara haqi to‘lamaydi, biroq futbolchining maoshini to‘liq qoplab berishni o‘z zimmasiga olgan. Shuningdek, shartnomada mavsum yakunlangach, himoyachini taxminan 47,14 million funt sterling (55 million yevro) evaziga to‘g‘ridan to‘g‘ri sotib olish huquqi ham ko‘zda tutilgan.

Ronald Arauxoning taassurotlari

Barselona safida 2018 yildan beri to‘p surib, 200 dan ortiq o‘yinda maydonga tushgan tajribali futbolchi yangi jamoasida 33-raqam ostida harakat qiladi. U transfer haqida gapirar ekan, ushbu qadam uning faoliyatidagi eng to‘g‘ri qaror bo‘lganini ta’kidladi.

Klub rasmiy saytiga bergan intervyusida Arauxo shunday dedi: «Men ishni boshlashni sabrsizlik bilan kutyapman. Bu tarixga ega buyuk klubga kelganimdan juda xursandman. Jamoadoshlarim bilan uchrashishni, maydonga tushishni va jamoaga yordam berishni astoydil xohlayman».

Shuningdek, futbolchi Ispaniyadagi so‘nggi davr uning uchun biroz murakkab kechganini yashirmadi. O‘tgan mavsumda u ko‘plab sabablarga ko‘ra, jumladan, jismoniy va ruhiy tiklanish davrini boshdan kechirgani uchun La Ligada atigi 11 ta uchrashuvni asosiy tarkibda boshlagan edi.

Endilikda ushbu tajribali futbolchining kelishi Liverpulning yosh va tajribasiz himoyachilariga bosimni kamaytirib, jamoaning Chempionat hamda boshqa musobaqalardagi maqsadlariga erishishida muhim omil bo‘lishi kutilmoqda.

LiverpulRonald ArauxoBarselonaPremyer-ligaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mark Kukurelya Joze Mourinyu qoʻl ostida Real Madrid muvaffaqiyatiga ishonmoqdaMark Kukurelya Joze Mourinyu qoʻl ostida Real Madrid muvaffaqiyatiga ishonmoqdaBugun, 09:58Shomurodovga turk grandidan taklif: «Beshiktosh» uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchiShomurodovga turk grandidan taklif: «Beshiktosh» uni o‘z safiga qo‘shib olmoqchiBugun, 06:50Osiyo chempionati: Atletlarimiz bir kunda 10 ta medal qo‘lga kiritishdi!Osiyo chempionati: Atletlarimiz bir kunda 10 ta medal qo‘lga kiritishdi!Bugun, 06:20Ronald Arauxo Barselonadan Liverpulga oʻtdi va Luis Suares maslahatini boʻlishdiRonald Arauxo Barselonadan Liverpulga oʻtdi va Luis Suares maslahatini boʻlishdiBugun, 02:40Barselona Rodri transferida Real Madridni ortda qoldirishi mumkinBarselona Rodri transferida Real Madridni ortda qoldirishi mumkinBugun, 02:34Mikki van de Ven Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladiMikki van de Ven Tottenxem bilan yangi shartnoma imzoladiBugun, 02:18
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)