Liverpul himoyani kuchaytirish uchun Ronald Arauxoni oʻz safiga qoʻshib oldi
Liverpul 27 yoshli urugvaylik markaziy himoyachi Ronald Arauxoni mavsum oxirigacha ijara asosida o'z safiga qo'shib oldi. Kelishuvga ko'ra, klub ijara haqi to'lamaydi, biroq futbolchining maoshini to'liq qoplaydi va mavsum yakunida uni 47,14 million funt sterling (55 million yevro) evaziga sotib olish huquqiga ega. Barselona safida 2018 yildan beri to'p surib, 200 dan ortiq o'yinda maydonga tushgan Arauxo Liverpulda 33-raqam ostida harakat qiladi.
Angliya Premer-ligasi yetakchilaridan biri bo‘lgan Liverpul klubi o‘zining himoya chizig‘idagi jiddiy muammolarni bartaraf etish maqsadida tarkibni keskin kuchaytirdi. Goal.com xabar berishicha, kataloniyaliklar safidan 27 yoshli urugvaylik markaziy himoyachi Ronald Arauxo mavsum oxirigacha ijara asosida Mersisayd klubiga ko‘chib o‘tdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Mazkur transfer jamoa bosh murabbiyi Andoni Iraola uchun og‘ir tanlov va jarohatlar girdobida qolgan bir paytda suv va havodek zarur edi. So‘nggi haftalarda Liverpul himoyasi kadrlar taqchilligi bilan yuzaga kelib, jamoaning asosiy chizig‘i jiddiy sinovlardan o‘tayotgan edi.
Himoyadagi kadrlar tanqisligi va yangi chaqiruv
Klubdagi inqiroz Ibraima Konatening Real Madrid safiga yo‘l olgani hamda yozgi transfer davrida kelgan Jeremi Jakening hali to‘liq sog‘ayib ulgurmagani sababli yanada kuchaygan edi. Natijada yosh va tajribasiz futbolchilarga tayanib qolgan murabbiylar shtabi vaziyatdan chiqish yo‘lini transfer bozoridan qidirdi.
Kelishuv shartlariga ko‘ra, Liverpul ijara haqi to‘lamaydi, biroq futbolchining maoshini to‘liq qoplab berishni o‘z zimmasiga olgan. Shuningdek, shartnomada mavsum yakunlangach, himoyachini taxminan 47,14 million funt sterling (55 million yevro) evaziga to‘g‘ridan to‘g‘ri sotib olish huquqi ham ko‘zda tutilgan.
Ronald Arauxoning taassurotlari
Barselona safida 2018 yildan beri to‘p surib, 200 dan ortiq o‘yinda maydonga tushgan tajribali futbolchi yangi jamoasida 33-raqam ostida harakat qiladi. U transfer haqida gapirar ekan, ushbu qadam uning faoliyatidagi eng to‘g‘ri qaror bo‘lganini ta’kidladi.
Klub rasmiy saytiga bergan intervyusida Arauxo shunday dedi: «Men ishni boshlashni sabrsizlik bilan kutyapman. Bu tarixga ega buyuk klubga kelganimdan juda xursandman. Jamoadoshlarim bilan uchrashishni, maydonga tushishni va jamoaga yordam berishni astoydil xohlayman».
Shuningdek, futbolchi Ispaniyadagi so‘nggi davr uning uchun biroz murakkab kechganini yashirmadi. O‘tgan mavsumda u ko‘plab sabablarga ko‘ra, jumladan, jismoniy va ruhiy tiklanish davrini boshdan kechirgani uchun La Ligada atigi 11 ta uchrashuvni asosiy tarkibda boshlagan edi.
Endilikda ushbu tajribali futbolchining kelishi Liverpulning yosh va tajribasiz himoyachilariga bosimni kamaytirib, jamoaning Chempionat hamda boshqa musobaqalardagi maqsadlariga erishishida muhim omil bo‘lishi kutilmoqda.
…