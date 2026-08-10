Cooler Master videokartalarni qizish va yonishdan saqlovchi yangi adapter sotuvini boshladi

·40·Texno
Cooler Master videokartalarni qizish va yonishdan saqlovchi yangi adapter sotuvini boshladi
Qisqacha

Cooler Master GPU Shield Adapter (CMA-CEPC16XXBK1-GL) qurilmasi zamonaviy videokartalarni qizib ketish, ulagichlarning erishi va kuyishdan himoyalash uchun sotuvga chiqarildi. Qurilmada ulagichning to'g'ri ulanganini yashil yoki qizil indikator hamda ovozli signal orqali bildiruvchi, shuningdek, elektr tokini real vaqt rejimida kuzatib, xavfli og'ishlarda himoyani ishga tushiruvchi ikki bosqichli tizim mavjud.

Kompyuter jihozlari bozori yetakchilaridan biri boʻlgan Cooler Master kompaniyasi zamonaviy grafika kartalarini xavfsiz ishlatishga moʻljallangan GPU Shield Adapter (CMA-CEPC16XXBK1-GL) qurilmasining savdosini rasman boshladi. Ilk bor CES 2026 koʻrgazmasida namoyish etilgan ushbu qurilma ayrim manbalarda GPU Guard nomi bilan ham tilga olinmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma oddiy kabel uzaytirgichidan iborat boʻlmay, eng asosiysi — videokartalarning qimmatbaho qismlarini kuyishdan himoya qiluvchi murakkab ikki bosqichli xavfsizlik tizimini oʻz ichiga oladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumki, soʻnggi avlod videokartalarida qoʻllaniladigan 12V-2х6 quvvat ulagichi oʻziga xos tuzilishiga ega boʻlib, uni oxirigacha toʻliq ulamaslik xavfi yuqori. Aynan shu holat koʻpincha kontaktlarning qizishi, erib ketishi va butun boshli grafika adapterining ishdan chiqishiga sabab boʻladi. Cooler Master mutaxassislari ishlab chiqqan yangi adapter ana shunday favqulodda vaziyatlarning oldini olishda muhim yechim boʻlib xizmat qiladi.

Ikki bosqichli himoya tizimi va uning imkoniyatlari

Yangi GPU Shield Adapter qurilmasining himoya mexanizmi ikki bosqichdan iborat boʻlib, foydalanuvchiga qoʻshimcha xotirjamlik bagʻishlaydi. Birinchi bosqich vizual va tovushli ogohlantirish tizimi bilan taʼminlangan. Ulagich toʻgʻri va mahkam ulangan boʻlsa, qurilmadagi maxsus yorugʻlik indikatori yashil rangda yonadi. Agar ulanishda qandaydir xatolik yoki toʻliqsizlik kuzatilsa, indikator darhol qizil rangga oʻtadi va foydalanuvchini ogohlantirish uchun ovozli signal beradi.

Ikkinchi bosqich esa yanada murakkab texnologiyaga asoslangan boʻlib, elektr tokini real vaqt rejimida uzluksiz kuzatib boradi. Agar tizimda har qanday anomaliya, kuchlanish sakrashi yoki xavfli ogʻishlar aniqlansa, qurilma darhol aralashib, videokartani shikastlanishdan asraydi. Bu ayniqsa yuqori quvvat talab qiluvchi zamonaviy NVIDIA va boshqa turdagi flagman grafik kartalar egalari uchun juda muhim ahamiyat kasb etadi.

Narxi va sotuvga chiqish geografiyasi

Hozirgi vaqtda ushbu foydali qurilmaning savdosi dastlab Xitoy bozorida boshlandi. Mahalliy bozorda Cooler Master adapterining narxi taxminan 50 AQSh dollarini tashkil etmoqda. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu qurilmaning asosiy afzalliklaridan biri shundaki, uni faqat bitta brend mahsulotlari bilan emas, balki istalgan ishlab chiqaruvchining quvvat bloklari bilan birgalikda muammosiz ishlatish mumkin. Yaqin kelajakda adapter savdosi boshqa mamlakatlar bozorlarida ham yoʻlga qoʻyilishi kutilmoqda.

Cooler MasterGPU ShieldVideokartaKompyuter texnologiyalari12V-2x6
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Singapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiSingapur sunʼiy intellekt yordamida ish oʻrinlari sifatini oshiradiBugun, 08:24Yaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiYaponiya milliy navigatsiya tizimini navbatdagi sunʼiy yoʻldosh bilan boyitdiBugun, 07:52OpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiOpenAI xodimlari aksiyalarini 7 milliard dollarga sotib oldiBugun, 05:22Sun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiSun'iy intellekt xurujlari ko'paygani sababli OpenAI yangi kiber modelni taqdim etdiBugun, 04:55Jeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinJeff Bezos Liverpul futbol klubidan ulush sotib olishi mumkinBugun, 04:21Atommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiAtommash AES uskunalari sifatini tekshirish uchun robotni ishga tushirdiBugun, 03:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi