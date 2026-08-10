Cooler Master videokartalarni qizish va yonishdan saqlovchi yangi adapter sotuvini boshladi
Cooler Master GPU Shield Adapter (CMA-CEPC16XXBK1-GL) qurilmasi zamonaviy videokartalarni qizib ketish, ulagichlarning erishi va kuyishdan himoyalash uchun sotuvga chiqarildi. Qurilmada ulagichning to'g'ri ulanganini yashil yoki qizil indikator hamda ovozli signal orqali bildiruvchi, shuningdek, elektr tokini real vaqt rejimida kuzatib, xavfli og'ishlarda himoyani ishga tushiruvchi ikki bosqichli tizim mavjud.
Kompyuter jihozlari bozori yetakchilaridan biri boʻlgan Cooler Master kompaniyasi zamonaviy grafika kartalarini xavfsiz ishlatishga moʻljallangan GPU Shield Adapter (CMA-CEPC16XXBK1-GL) qurilmasining savdosini rasman boshladi. Ilk bor CES 2026 koʻrgazmasida namoyish etilgan ushbu qurilma ayrim manbalarda GPU Guard nomi bilan ham tilga olinmoqda. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur qurilma oddiy kabel uzaytirgichidan iborat boʻlmay, eng asosiysi — videokartalarning qimmatbaho qismlarini kuyishdan himoya qiluvchi murakkab ikki bosqichli xavfsizlik tizimini oʻz ichiga oladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumki, soʻnggi avlod videokartalarida qoʻllaniladigan 12V-2х6 quvvat ulagichi oʻziga xos tuzilishiga ega boʻlib, uni oxirigacha toʻliq ulamaslik xavfi yuqori. Aynan shu holat koʻpincha kontaktlarning qizishi, erib ketishi va butun boshli grafika adapterining ishdan chiqishiga sabab boʻladi. Cooler Master mutaxassislari ishlab chiqqan yangi adapter ana shunday favqulodda vaziyatlarning oldini olishda muhim yechim boʻlib xizmat qiladi.
Ikki bosqichli himoya tizimi va uning imkoniyatlariYangi GPU Shield Adapter qurilmasining himoya mexanizmi ikki bosqichdan iborat boʻlib, foydalanuvchiga qoʻshimcha xotirjamlik bagʻishlaydi. Birinchi bosqich vizual va tovushli ogohlantirish tizimi bilan taʼminlangan. Ulagich toʻgʻri va mahkam ulangan boʻlsa, qurilmadagi maxsus yorugʻlik indikatori yashil rangda yonadi. Agar ulanishda qandaydir xatolik yoki toʻliqsizlik kuzatilsa, indikator darhol qizil rangga oʻtadi va foydalanuvchini ogohlantirish uchun ovozli signal beradi.
Ikkinchi bosqich esa yanada murakkab texnologiyaga asoslangan boʻlib, elektr tokini real vaqt rejimida uzluksiz kuzatib boradi. Agar tizimda har qanday anomaliya, kuchlanish sakrashi yoki xavfli ogʻishlar aniqlansa, qurilma darhol aralashib, videokartani shikastlanishdan asraydi. Bu ayniqsa yuqori quvvat talab qiluvchi zamonaviy NVIDIA va boshqa turdagi flagman grafik kartalar egalari uchun juda muhim ahamiyat kasb etadi.
…