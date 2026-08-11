Mattia Perin kelajagi borasida ikkilanmoqda
Yuventus Mattia Perin bilan amaldagi shartnomani uzaytirishni rejalashtirmoqda, biroq darvozabon ko'proq o'yin amaliyotiga ega bo'lish uchun klubni tark etishni ham ko'rib chiqmoqda. Uning amaldagi bitimi 2027-yilning iyunigacha mo'ljallangan. Klub rahbariyati va murabbiylar shtabi Perinning jamoa loyihasidagi o'rnini yuqori baholaydi hamda unga uzoq muddatli shartnoma taklif qilishni istaydi.
Turinning Yuventus klubi tajribali darvozabon Mattia Perin bilan amaldagi shartnomani uzaytirish ustida faol ish olib bormoqda. Biroq, futbolchining oʻzi asosiy tarkibda koʻproq oʻyin amaliyotiga ega boʻlish istagi tufayli Turinni tark etish ehtimolini ham koʻrib chiqmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
YuventusNews24 maʼlumotiga koʻra, darvozabonning jamoadagi kelajagi hozirda jiddiy muhokamalar markazida turibdi. Garchi uning amaldagi bitimi 2027-yilning iyunigacha moʻljallangan boʻlsa-da, tomonlar yakuniy qarorga kelish uchun vaziyatni diqqat bilan baholamoqda.
Klub uchun muhim resurs«Keksa sinyora» rahbariyati va murabbiylar shtabi Mattia Perinning jamoa loyihasidagi oʻrnini yuqori baholaydi. U maydonda ham, uning tashqarisida ham oʻta ishonchli futbolchi sifatida eʼtirof etilgan.
Tajribali darvozabon nafaqat oʻz pozitsiyasida yuqori sifatli oʻyin koʻrsatadi, balki kiyinish xonasida ham yetakchi figura hisoblanadi. Uning kuchli xarakteri yosh futbolchilarga toʻgʻri professional namuna boʻlib xizmat qilmoqda.
Shaxsiy ambitsiyalar va noaniqlikKlub rahbariyati Peringa boʻlgan hurmat belgisi sifatida unga yangi uzoq muddatli shartnoma taklif qilishni jiddiy rejalashtirgan. Biroq futbolchining shaxsiy ambitsiyalari vaziyatni biroz murakkablashtirmoqda.
Asosiy muammo Mattia Perinning doimiy ravishda maydonga tushishni istashidadir. Zaxirada qolishni istamagan tajribali posbon oʻz faoliyatini boshqa jamoada davom ettirish varianti haqida ham oʻylamoqda.
Shu tariqa, Yuventus oʻzining muhim futbolchisini saqlab qolishni istayotganiga qaramay, Perinning kelajagi yaqinlashib kelayotgan transfer davrida hal qiluvchi pallaga kirishi kutilmoqda.
…