Mattia Perin kelajagi borasida ikkilanmoqda

·46·Sport
Mattia Perin kelajagi borasida ikkilanmoqda
Qisqacha

Yuventus Mattia Perin bilan amaldagi shartnomani uzaytirishni rejalashtirmoqda, biroq darvozabon ko'proq o'yin amaliyotiga ega bo'lish uchun klubni tark etishni ham ko'rib chiqmoqda. Uning amaldagi bitimi 2027-yilning iyunigacha mo'ljallangan. Klub rahbariyati va murabbiylar shtabi Perinning jamoa loyihasidagi o'rnini yuqori baholaydi hamda unga uzoq muddatli shartnoma taklif qilishni istaydi.

Turinning Yuventus klubi tajribali darvozabon Mattia Perin bilan amaldagi shartnomani uzaytirish ustida faol ish olib bormoqda. Biroq, futbolchining oʻzi asosiy tarkibda koʻproq oʻyin amaliyotiga ega boʻlish istagi tufayli Turinni tark etish ehtimolini ham koʻrib chiqmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

YuventusNews24 maʼlumotiga koʻra, darvozabonning jamoadagi kelajagi hozirda jiddiy muhokamalar markazida turibdi. Garchi uning amaldagi bitimi 2027-yilning iyunigacha moʻljallangan boʻlsa-da, tomonlar yakuniy qarorga kelish uchun vaziyatni diqqat bilan baholamoqda.

Klub uchun muhim resurs

«Keksa sinyora» rahbariyati va murabbiylar shtabi Mattia Perinning jamoa loyihasidagi oʻrnini yuqori baholaydi. U maydonda ham, uning tashqarisida ham oʻta ishonchli futbolchi sifatida eʼtirof etilgan.

Tajribali darvozabon nafaqat oʻz pozitsiyasida yuqori sifatli oʻyin koʻrsatadi, balki kiyinish xonasida ham yetakchi figura hisoblanadi. Uning kuchli xarakteri yosh futbolchilarga toʻgʻri professional namuna boʻlib xizmat qilmoqda.

Shaxsiy ambitsiyalar va noaniqlik

Klub rahbariyati Peringa boʻlgan hurmat belgisi sifatida unga yangi uzoq muddatli shartnoma taklif qilishni jiddiy rejalashtirgan. Biroq futbolchining shaxsiy ambitsiyalari vaziyatni biroz murakkablashtirmoqda.

Asosiy muammo Mattia Perinning doimiy ravishda maydonga tushishni istashidadir. Zaxirada qolishni istamagan tajribali posbon oʻz faoliyatini boshqa jamoada davom ettirish varianti haqida ham oʻylamoqda.

Shu tariqa, Yuventus oʻzining muhim futbolchisini saqlab qolishni istayotganiga qaramay, Perinning kelajagi yaqinlashib kelayotgan transfer davrida hal qiluvchi pallaga kirishi kutilmoqda.

JuventusMattia PerinSeriya AFutbol transferlariItaliya chempionati
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiArsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiBugun, 20:39Vinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiVinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiBugun, 20:31«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?Bugun, 20:30Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaManchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaBugun, 19:54Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Bugun, 19:53Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiLyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiBugun, 19:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)