Ben Uayt Arsenaldan ketishi kerakmi afsonaviy futbolchi maslahati
Li Diksonning fikricha, Ben Uayt asosiy tarkibdagi o'rnini yo'qotayotgani sababli Mikel Arteta bilan jiddiy suhbatlashib, Arsenalni tark etishni so'rashi kerak. 28 yoshli futbolchi jarohatlar va raqobat tufayli zaxiraga tushib qolgan, o'ng qanotda Yurri Timber, markazda esa William Saliba hamda Gabriel Magalhaes asosiy tanlovga aylangan.
Londonning Arsenal klubi himoyachisi Ben Uayt asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotib qoʻyayotgani sababli jamoani tark etish haqida oʻylab koʻrishi kerak. Klub afsonasi Li Diksonning fikricha, ingliz futbolchisi karyerasini saqlab qolish uchun bosh murabbiy Mikel Arteta bilan jiddiy suhbatlashib, transfer soʻrashi lozim. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
GOAL nashri xabar berishicha, 28 yoshli universal futbolchi soʻnggi mavsumlarda jarohatlar bilan bogʻliq muammolarga duch keldi va raqobatda yutqazmoqda. Himoyaning oʻng qanotida Yurri Timber asosiy tanlovga aylangan boʻlsa, markazda William Saliba hamda Gabriel Magalhaes doimiy ravishda maydonga tushmoqda. Natijada Uayt koʻp pozitsiyalar uchun zaxira futbolchisiga aylanib qoldi.
Universal oʻyinchi maqomi va yuzaga kelgan muammolar2021-yilda 50 million funt sterling evaziga Arsenal safiga kelib qoʻshilgan Ben Uayt shu vaqtga qadar London klubi safida jami 190 ta uchrashuvda qatnashdi. Oʻtgan mavsumda u barcha musobaqalarda 30 ta oʻyinda maydonga tushgan boʻlsa-da, 2025-2026-yilgi mavsum uning uchun qiyin kechmoqda.
Li Diksonning taʼkidlashicha, futbolchining universal ekanligi koʻpincha uning oʻziga qarshi ishlaydi. Murabbiylar bunday oʻyinchilarni qadrlashsa-da, futbolchining oʻzi uchun har haftada barqaror oʻyin amaliyotiga ega boʻlish muhimroq hisoblanadi.
Qiyin qaror va kelajakdagi imkoniyatlarBestBettingSites bilan hamkorlikda qilgan chiqishida Li Dikson shunday dedi: Agar uning oʻrnida boʻlganimda, klub rahbariyatining eshigini qoqib, ketishimga ruxsat berishlarini soʻragan boʻlar edim. Chunki Timber sogʻlom ekan, u asosiy tarkibda oʻynamaydi.
Shu bilan birga, tajribali sobiq futbolchi chempionlik unvonini qoʻlga kiritayotgan jamoadan ketish juda qiyin qaror ekanligini ham tan oldi. Baʼzi oʻyinchilar mavsum davomida 15 ta oʻyinda qatnashib, zaxiradan tushishni ham qoniqarli deb topishlari mumkin, biroq Ben Uayt kabi darajadagi futbolchi doimiy ravishda maydonda boʻlishni istashi tabiiy.
Ayni paytda transfer oynasi yopilishiga qadar futbolchi oʻz kelajagini jiddiy oʻylab koʻrishi talab etiladi. Angliya terma jamoasi safida 6 ta oʻyin oʻtkazgan himoyachi oʻz faoliyatini qayerda davom ettirishi yaqin haftalarda maʼlum boʻlishi kutilmoqda.
…