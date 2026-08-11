Ben Uayt Arsenaldan ketishi kerakmi afsonaviy futbolchi maslahati

·43·Sport
Ben Uayt Arsenaldan ketishi kerakmi afsonaviy futbolchi maslahati
Qisqacha

Li Diksonning fikricha, Ben Uayt asosiy tarkibdagi o'rnini yo'qotayotgani sababli Mikel Arteta bilan jiddiy suhbatlashib, Arsenalni tark etishni so'rashi kerak. 28 yoshli futbolchi jarohatlar va raqobat tufayli zaxiraga tushib qolgan, o'ng qanotda Yurri Timber, markazda esa William Saliba hamda Gabriel Magalhaes asosiy tanlovga aylangan.

Londonning Arsenal klubi himoyachisi Ben Uayt asosiy tarkibdagi oʻrnini yoʻqotib qoʻyayotgani sababli jamoani tark etish haqida oʻylab koʻrishi kerak. Klub afsonasi Li Diksonning fikricha, ingliz futbolchisi karyerasini saqlab qolish uchun bosh murabbiy Mikel Arteta bilan jiddiy suhbatlashib, transfer soʻrashi lozim. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

GOAL nashri xabar berishicha, 28 yoshli universal futbolchi soʻnggi mavsumlarda jarohatlar bilan bogʻliq muammolarga duch keldi va raqobatda yutqazmoqda. Himoyaning oʻng qanotida Yurri Timber asosiy tanlovga aylangan boʻlsa, markazda William Saliba hamda Gabriel Magalhaes doimiy ravishda maydonga tushmoqda. Natijada Uayt koʻp pozitsiyalar uchun zaxira futbolchisiga aylanib qoldi.

Universal oʻyinchi maqomi va yuzaga kelgan muammolar

2021-yilda 50 million funt sterling evaziga Arsenal safiga kelib qoʻshilgan Ben Uayt shu vaqtga qadar London klubi safida jami 190 ta uchrashuvda qatnashdi. Oʻtgan mavsumda u barcha musobaqalarda 30 ta oʻyinda maydonga tushgan boʻlsa-da, 2025-2026-yilgi mavsum uning uchun qiyin kechmoqda.

Li Diksonning taʼkidlashicha, futbolchining universal ekanligi koʻpincha uning oʻziga qarshi ishlaydi. Murabbiylar bunday oʻyinchilarni qadrlashsa-da, futbolchining oʻzi uchun har haftada barqaror oʻyin amaliyotiga ega boʻlish muhimroq hisoblanadi.

Qiyin qaror va kelajakdagi imkoniyatlar

BestBettingSites bilan hamkorlikda qilgan chiqishida Li Dikson shunday dedi: Agar uning oʻrnida boʻlganimda, klub rahbariyatining eshigini qoqib, ketishimga ruxsat berishlarini soʻragan boʻlar edim. Chunki Timber sogʻlom ekan, u asosiy tarkibda oʻynamaydi.

Shu bilan birga, tajribali sobiq futbolchi chempionlik unvonini qoʻlga kiritayotgan jamoadan ketish juda qiyin qaror ekanligini ham tan oldi. Baʼzi oʻyinchilar mavsum davomida 15 ta oʻyinda qatnashib, zaxiradan tushishni ham qoniqarli deb topishlari mumkin, biroq Ben Uayt kabi darajadagi futbolchi doimiy ravishda maydonda boʻlishni istashi tabiiy.

Ayni paytda transfer oynasi yopilishiga qadar futbolchi oʻz kelajagini jiddiy oʻylab koʻrishi talab etiladi. Angliya terma jamoasi safida 6 ta oʻyin oʻtkazgan himoyachi oʻz faoliyatini qayerda davom ettirishi yaqin haftalarda maʼlum boʻlishi kutilmoqda.

Ben WhiteArsenalPremier LeagueLi DiksonTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiArsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiBugun, 20:39Vinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiVinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiBugun, 20:31«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?Bugun, 20:30Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaManchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaBugun, 19:54Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Bugun, 19:53Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiLyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiBugun, 19:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)