Dean Xuyxen Real Madrid jamoasining afsonaviy 4-raqamli libosini oldi

·37·Sport
Dean Xuyxen Real Madrid jamoasining afsonaviy 4-raqamli libosini oldi
Qisqacha

Dean Xuyxen 2026/27 yilgi mavsum oldidan Real Madridning afsonaviy 4-raqamli libosini rasman oldi. U bu raqamda avval Serxio Ramos va Fernando Hierro o'ynagani, shuningdek, o'zi ham Malagadan ekani sababli ushbu voqea alohida ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi. O'tgan mavsumda 24-raqamda to'p surgan Xuyxen 4-raqamni kiyish bolalikdagi orzusi bo'lganini aytib, unga munosib bo'lishga va'da berdi.

Madridning Real klubi markaziy himoyachisi Dean Xuyxen 2026/27 yilgi mavsum oldidan jamoaning afsonaviy 4-raqamli libosini rasman qoʻlga kiritdi. Goal.com xabar berishicha, yosh ispaniyalik futbolchi oʻzining debyut mavsumida boshqa raqam ostida toʻp surgan boʻlsa-da, Serxio Ramos va Fernando Hierro kabi klub afsonalariga tegishli boʻlgan ushbu raqamda harakat qilish uning bolalikdagi orzusi boʻlganini taʼkidladi va unga munosib boʻlishga vaʼda berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Oʻtgan mavsumda 24-raqamda oʻynagan Dean Xuyxen uchun bu raqam professional faoliyatidagi eng yuqori choʻqqilardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, uning vatani Malaga shahri klubning yana bir afsonasi Fernando Hierro bilan bogʻliqligi futbolchi uchun mazkur voqeani yanada ahamiyatli qiladi. Himoyachi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida oʻzining yangi toʻplami tushirilgan surat bilan birgalikda yurakdan chiqqan minnatdorchilik va esdaliklarini ulashdi.

Serxio Ramos va Fernando Hierro izidan

Dean Xuyxen oʻz bayonotida bolaligida Serxio Ramos uning bosh kumiri boʻlganini, hatto unga taqlid qilib SR4 buttsalarida toʻp surganini esga oldi. «Real Madrid safida oʻynash va 4-raqamni kiyish har doim mening orzuim boʻlgan. Mendan oldin Fernando Hierro ham bu raqamda oʻynagan va u ham xuddi men kabi Malagadan ekanligi buni yanada oʻzgacha qiladi», — dedi yosh futbolchi klub matbuot xizmatiga.

Oldinda turgan 2026/27 yilgi mavsum Xuyxen uchun faoliyatidagi hal qiluvchi davr sifatida baholanmoqda. Madridliklar safidagi debyut yilida yaxshi oʻyin namoyish etganiga qaramay, himoyachi barqarorlik yoʻqligi sababli Luis de la Fuentening Ispaniya terma jamoasining Jahon chempionatidagi qaydnomasiga kira olmagan edi. Biroq, mavsum yakunidagi ishonchli oʻyinlar hamda Xose Mourinyoning qattiqqoʻl qoʻl ostidagi toʻlaqonli yigʻin uning oʻz formasini tiklab olishiga umid uygʻotmoqda.

David Alabaning taʼsiri va minnatdorchilik

Maʼlumki, oxirgi yillarda mazkur 4-raqamli libosni tajribali avstriyalik futbolchi David Alaba kiyib kelgan edi. Klubni tark etishga qaror qilgan jamoadoshining yordamini alohida eʼtirof etgan Xuyxen Valdebebasdagi mashgʻulotlar vaqtida uning yetakchiligidan koʻp narsa oʻrganganini taʼkidladi. Alaba maydonda ham, uning tashqarisida ham oʻz tajribasi bilan yoshlarga doimo koʻmaklashganini qayd etdi.

Yangi mavsumga katta maqsadlar bilan tayyorgarlik koʻrayotgan Dean Xuyxen klub rahbariyati, prezident, murabbiy va barcha muxlislarga oʻz minnatdorchiligini bildirdi. «Men bu raqam katta tarix va afsonalarga egaligini bilaman. Kun kelib odamlar meni ushbu libos va raqamga munosib deb topishlari uchun oʻz tariximni yozishga harakat qilaman. Mashgʻulotda boʻladimi yoki oʻyinda — har kuni bor kuchimni berishim aniq», — deya yakunladi futbolchi.

Dean XuyxenReal MadridSerxio RamosLa LigaTransfer
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiArsenal Maylz Lyuis-Skelli uchun aniq narx belgiladiBugun, 20:39Vinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiVinisius Junior «Arsenal» loyihasiga qiziqqani maʼlum boʻldiBugun, 20:31«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?Bugun, 20:30Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaManchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaBugun, 19:54Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Bugun, 19:53Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiLyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiBugun, 19:35
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)