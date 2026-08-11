Dean Xuyxen Real Madrid jamoasining afsonaviy 4-raqamli libosini oldi
Dean Xuyxen 2026/27 yilgi mavsum oldidan Real Madridning afsonaviy 4-raqamli libosini rasman oldi. U bu raqamda avval Serxio Ramos va Fernando Hierro o'ynagani, shuningdek, o'zi ham Malagadan ekani sababli ushbu voqea alohida ahamiyatga ega ekanini ta'kidladi. O'tgan mavsumda 24-raqamda to'p surgan Xuyxen 4-raqamni kiyish bolalikdagi orzusi bo'lganini aytib, unga munosib bo'lishga va'da berdi.
Madridning Real klubi markaziy himoyachisi Dean Xuyxen 2026/27 yilgi mavsum oldidan jamoaning afsonaviy 4-raqamli libosini rasman qoʻlga kiritdi. Goal.com xabar berishicha, yosh ispaniyalik futbolchi oʻzining debyut mavsumida boshqa raqam ostida toʻp surgan boʻlsa-da, Serxio Ramos va Fernando Hierro kabi klub afsonalariga tegishli boʻlgan ushbu raqamda harakat qilish uning bolalikdagi orzusi boʻlganini taʼkidladi va unga munosib boʻlishga vaʼda berdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Oʻtgan mavsumda 24-raqamda oʻynagan Dean Xuyxen uchun bu raqam professional faoliyatidagi eng yuqori choʻqqilardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, uning vatani Malaga shahri klubning yana bir afsonasi Fernando Hierro bilan bogʻliqligi futbolchi uchun mazkur voqeani yanada ahamiyatli qiladi. Himoyachi ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida oʻzining yangi toʻplami tushirilgan surat bilan birgalikda yurakdan chiqqan minnatdorchilik va esdaliklarini ulashdi.
Serxio Ramos va Fernando Hierro izidanDean Xuyxen oʻz bayonotida bolaligida Serxio Ramos uning bosh kumiri boʻlganini, hatto unga taqlid qilib SR4 buttsalarida toʻp surganini esga oldi. «Real Madrid safida oʻynash va 4-raqamni kiyish har doim mening orzuim boʻlgan. Mendan oldin Fernando Hierro ham bu raqamda oʻynagan va u ham xuddi men kabi Malagadan ekanligi buni yanada oʻzgacha qiladi», — dedi yosh futbolchi klub matbuot xizmatiga.
Oldinda turgan 2026/27 yilgi mavsum Xuyxen uchun faoliyatidagi hal qiluvchi davr sifatida baholanmoqda. Madridliklar safidagi debyut yilida yaxshi oʻyin namoyish etganiga qaramay, himoyachi barqarorlik yoʻqligi sababli Luis de la Fuentening Ispaniya terma jamoasining Jahon chempionatidagi qaydnomasiga kira olmagan edi. Biroq, mavsum yakunidagi ishonchli oʻyinlar hamda Xose Mourinyoning qattiqqoʻl qoʻl ostidagi toʻlaqonli yigʻin uning oʻz formasini tiklab olishiga umid uygʻotmoqda.
David Alabaning taʼsiri va minnatdorchilikMaʼlumki, oxirgi yillarda mazkur 4-raqamli libosni tajribali avstriyalik futbolchi David Alaba kiyib kelgan edi. Klubni tark etishga qaror qilgan jamoadoshining yordamini alohida eʼtirof etgan Xuyxen Valdebebasdagi mashgʻulotlar vaqtida uning yetakchiligidan koʻp narsa oʻrganganini taʼkidladi. Alaba maydonda ham, uning tashqarisida ham oʻz tajribasi bilan yoshlarga doimo koʻmaklashganini qayd etdi.
Yangi mavsumga katta maqsadlar bilan tayyorgarlik koʻrayotgan Dean Xuyxen klub rahbariyati, prezident, murabbiy va barcha muxlislarga oʻz minnatdorchiligini bildirdi. «Men bu raqam katta tarix va afsonalarga egaligini bilaman. Kun kelib odamlar meni ushbu libos va raqamga munosib deb topishlari uchun oʻz tariximni yozishga harakat qilaman. Mashgʻulotda boʻladimi yoki oʻyinda — har kuni bor kuchimni berishim aniq», — deya yakunladi futbolchi.
…