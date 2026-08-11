Turkiyada transfer «bombasi»: Dushan Vlahovich «Beshiktosh» bilan kelishib oldi!
Dushan Vlahovich «Beshiktosh» safiga erkin agent sifatida qo'shilishga yaqin turibdi, tomonlar shartnomaning asosiy bandlari bo'yicha kelishib olgan. U 2029 yilning yoziga qadar shartnoma imzolab, bonuslardan tashqari yiliga 8 million yevro maosh olishi kutilmoqda. «Beshiktosh» bosh murabbiyi Vinchenso Italiano futbolchini Saudiya Arabistoni klublarining takliflarini rad etib, Turkiya chempionatini tanlashga ko'ndirgan.
Serbiyalik nomdor hujumchi Dushan Vlahovich faoliyatini Turkiya Superligasida davom ettirishga yaqin turibdi. Italiyalik taniqli insayder va jurnalist Nikolo Skiraning X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘idagi xabariga ko‘ra, 26 yoshli forvard erkin agent sifatida Istanbulning «Beshiktosh» klubi safiga borib qo‘shilish arafasida.
Manba xabariga ko‘ra, tomonlar o‘rtasidagi muzokaralar yakuniy bosqichga kirgan va shartnomaning asosiy bandlari bo‘yicha kelishuvga erishib bo‘lingan.
2029 yilgacha shartnoma va 8 million yevrolik maosh
«Beshiktosh» rahbariyati serbiyalik to‘purar uchun moliyaviy jihatdan juda jozibador taklif tayyorlagan:
Shartnoma muddati: 2029 yilning yoziga qadar (3 yillik shartnoma);
Yillik maosh: Bonuslarni hisobga olmaganda yiliga 8 million yevro;
Bonus: Vlahovich erkin agent sifatida ko‘chib o‘tayotgani bois shartnoma imzolagani uchun alohida katta miqdordagi «ko‘tarilish» (signing bonus) pulini qo‘lga kiritadi.
Turkiya klubi rahbariyati ushbu yirik kelishuvni yaqin kunlarda muvaffaqiyatli yakunlashiga to‘liq ishonch bildirmoqda.
Vinchenso Italiano omili va Saudiya taklifining rad etilishi
Ushbu transferning muvaffaqiyatli kechishida «Beshiktosh» bosh murabbiyligiga kelgan Vinchenso Italiano asosiy rol o‘ynamoqda. Murabbiy serbiyalik hujumchi bilan shaxsan bog‘lanib, uni jamoadagi markaziy loyiha va asosiy to‘purar bo‘lishiga ishontira olgan.
Eslatib o‘tamiz, avvalroq Vlahovichga Saudiya Arabistoni klublaridan astronomik summadagi moliyaviy takliflar tushgan edi. Biroq futbolchi kuchli raqobat va Yevropa manzarasiga yaqin bo‘lgan Turkiya chempionatini tanlab, arablarning taklifini rad etdi.
Vlahovichning joriy mavsumdagi ko‘rsatkichlari va transfer qiymati
Serbiyalik hujumchi 2025/2026 yilgi mavsumda ham yuqori sermahsullik ko‘rsatib kelmoqda:
O‘yinlar soni: 23 ta (barcha turnirlarda);
Gollar: 10 ta;
Golli uzatmalar: 2 ta.
Nufuzli Transfermarkt portali Dushan Vlahovichning ayni damdagi bozor qiymatini 35 million yevroga baholamoqda. Shunday ekan, «Beshiktosh»ning ushbu darajadagi hujumchini tekinga (erkin agent sifatida) qo‘lga kiritayotgani transfer bozoridagi eng yirik muvaffaqiyatlardan biri sifatida e’tirof etilmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…