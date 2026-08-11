Turkiyada transfer «bombasi»: Dushan Vlahovich «Beshiktosh» bilan kelishib oldi!

·79·Sport
Turkiyada transfer «bombasi»: Dushan Vlahovich «Beshiktosh» bilan kelishib oldi!
Qisqacha

Dushan Vlahovich «Beshiktosh» safiga erkin agent sifatida qo'shilishga yaqin turibdi, tomonlar shartnomaning asosiy bandlari bo'yicha kelishib olgan. U 2029 yilning yoziga qadar shartnoma imzolab, bonuslardan tashqari yiliga 8 million yevro maosh olishi kutilmoqda. «Beshiktosh» bosh murabbiyi Vinchenso Italiano futbolchini Saudiya Arabistoni klublarining takliflarini rad etib, Turkiya chempionatini tanlashga ko'ndirgan.

Serbiyalik nomdor hujumchi Dushan Vlahovich faoliyatini Turkiya Superligasida davom ettirishga yaqin turibdi. Italiyalik taniqli insayder va jurnalist Nikolo Skiraning X (sobiq Twitter) ijtimoiy tarmog‘idagi xabariga ko‘ra, 26 yoshli forvard erkin agent sifatida Istanbulning «Beshiktosh» klubi safiga borib qo‘shilish arafasida.

Manba xabariga ko‘ra, tomonlar o‘rtasidagi muzokaralar yakuniy bosqichga kirgan va shartnomaning asosiy bandlari bo‘yicha kelishuvga erishib bo‘lingan.

2029 yilgacha shartnoma va 8 million yevrolik maosh

«Beshiktosh» rahbariyati serbiyalik to‘purar uchun moliyaviy jihatdan juda jozibador taklif tayyorlagan:

  • Shartnoma muddati: 2029 yilning yoziga qadar (3 yillik shartnoma);

  • Yillik maosh: Bonuslarni hisobga olmaganda yiliga 8 million yevro;

  • Bonus: Vlahovich erkin agent sifatida ko‘chib o‘tayotgani bois shartnoma imzolagani uchun alohida katta miqdordagi «ko‘tarilish» (signing bonus) pulini qo‘lga kiritadi.

Turkiya klubi rahbariyati ushbu yirik kelishuvni yaqin kunlarda muvaffaqiyatli yakunlashiga to‘liq ishonch bildirmoqda.

Vinchenso Italiano omili va Saudiya taklifining rad etilishi

Ushbu transferning muvaffaqiyatli kechishida «Beshiktosh» bosh murabbiyligiga kelgan Vinchenso Italiano asosiy rol o‘ynamoqda. Murabbiy serbiyalik hujumchi bilan shaxsan bog‘lanib, uni jamoadagi markaziy loyiha va asosiy to‘purar bo‘lishiga ishontira olgan.

Eslatib o‘tamiz, avvalroq Vlahovichga Saudiya Arabistoni klublaridan astronomik summadagi moliyaviy takliflar tushgan edi. Biroq futbolchi kuchli raqobat va Yevropa manzarasiga yaqin bo‘lgan Turkiya chempionatini tanlab, arablarning taklifini rad etdi.

Vlahovichning joriy mavsumdagi ko‘rsatkichlari va transfer qiymati

Serbiyalik hujumchi 2025/2026 yilgi mavsumda ham yuqori sermahsullik ko‘rsatib kelmoqda:

  • O‘yinlar soni: 23 ta (barcha turnirlarda);

  • Gollar: 10 ta;

  • Golli uzatmalar: 2 ta.

Nufuzli Transfermarkt portali Dushan Vlahovichning ayni damdagi bozor qiymatini 35 million yevroga baholamoqda. Shunday ekan, «Beshiktosh»ning ushbu darajadagi hujumchini tekinga (erkin agent sifatida) qo‘lga kiritayotgani transfer bozoridagi eng yirik muvaffaqiyatlardan biri sifatida e’tirof etilmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Dušan VlahovićBeşiktaşVincenzo ItalianoNicolò SchiraTurkey
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?Bugun, 20:30Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaManchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaBugun, 19:54Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Bugun, 19:53Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiLyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiBugun, 19:35Jon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadiJon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadiBugun, 18:38Arsenal Barselona himoyachisi Jyul Kundeni o'z safiga qo'shib olmoqchiArsenal Barselona himoyachisi Jyul Kundeni o'z safiga qo'shib olmoqchiBugun, 18:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)