«Paxtakor» Elit OCHL yo‘lida: Iordaniyaning «noqulay» klubiga qarshi bahs

·76·Sport
«Paxtakor» Elit OCHL yo‘lida: Iordaniyaning «noqulay» klubiga qarshi bahs
Qisqacha

Bugun, 11 avgust kuni Toshkentning «Paxtakor» klubi Elit Osiyo Chempionlar Ligasi saralashida Iordaniyaning «Al Husayn» jamoasiga qarshi maydonga tushadi. «Al Husayn» O‘zbekiston klublariga qarshi o‘tkazgan 2 ta uchrashuvning ikkalasida ham g‘alaba qozongan va «Nasaf»ni 2024 yilda ikki marta 2:1 hisobida mag‘lub etgan. «Paxtakor» Iordaniya klublariga qarshi 1 ta g‘alaba va 1 ta mag‘lubiyat qayd etgan.

Bugun, 11 avgust kuni Toshkentning «Paxtakor» klubi Osiyoda yangi formatda o‘tkazilayotgan Elit Osiyo Chempionlar Ligasi saralash bosqichi doirasida Iordaniyaning «Al Husayn» jamoasiga qarshi maydonga tushadi.

Ikki jamoa o‘rtasidagi to‘qnashuv oldidan O‘zPFL matbuot xizmati tomonlarning o‘zaro o‘yinlar va raqib mamlakat klublariga qarshi ko‘rsatkichlari bo‘yicha qiziqarli hamda xavotirli statistik ma’lumotlarni taqdim etdi.

«Al Husayn» — O‘zbekiston klublari uchun «noqulay» raqib

Statistikaga nazar tashlasak, Iordaniyaning «Al Husayn» jamoasi hozirga qadar O‘zbekiston klublariga qarshi o‘tkazilgan bahslarda 100 foizlik natija ko‘rsatib kelmoqda — 2 ta o‘yin, 2 ta g‘alaba.

Iordaniya klubi 2024 yilda OCHL-2 (ACL Two) turniri guruh bosqichi doirasida Qarshining «Nasaf» jamoasi bilan kuch sinashgan. Ushbu qarama-qarshilikning har ikkala uchrashuvida ham «Al Husayn» vakillari bir xil — 2:1 hisobidagi g‘alabani qo‘lga kiritishgan edi.

«Paxtakor»ning Iordaniya klublariga qarshi tarixi

«Sherlar» hozirga qadar Iordaniya klublari bilan Osiyo maydonlarida atigi ikki marotaba to‘qnash kelishgan:

  • 2002 yilgi OCHL bahsi: Toshkentda kechgan bellashuvda «Paxtakor» Iordaniyaning «Al Vehdat» klubini yirik 3:0 hisobida mag‘lub etgan.

  • Javob o‘yini: Safarda kechgan bellashuvda esa vakillarimiz 1:3 hisobida imkoniyatni boy berishgan.

Shu tariqa, «Paxtakor»ning Iordaniya klublariga qarshi statistikasi 1 ta g‘alaba va 1 ta mag‘lubiyatdan iborat.

O‘yin vaqti va hakamlar brigadasi

Ma’lumot o‘rnida, «Paxtakor» va «Al Husayn» o‘rtasidagi Elit OCHL saralash bosqichining markaziy bahsiga bugun, 11 avgust kuni Toshkent vaqti bilan soat 20:00 da start beriladi.

Ushbu mas’uliyatli uchrashuvni Janubiy Koreyadan tashrif buyurgan tajribali hakamlar brigadasi boshqarib boradi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

PakhtakorAl HusaynNasafAl Wehdat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?«Metallurg»da yangi bosh murabbiy — Mo‘minjonovning o‘rnini kim egalladi?Bugun, 20:30Manchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaManchester Siti Rodri o‘rniga Aleksis Mak Allisterni ko‘rib chiqmoqdaBugun, 19:54Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Islom Maxachev mashg‘ulot o‘tkazayotgan zal ortida qanday fojiali tarix yashiringan?Bugun, 19:53Lyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiLyuis Holl Nyukasl qarshiligiga qaramay Manchester Yunaytedga oʻtmoqchiBugun, 19:35Jon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadiJon Barns Muhammad Salohning Trabzonsporga oʻtishini yuqori baholadiBugun, 18:38Arsenal Barselona himoyachisi Jyul Kundeni o'z safiga qo'shib olmoqchiArsenal Barselona himoyachisi Jyul Kundeni o'z safiga qo'shib olmoqchiBugun, 18:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)