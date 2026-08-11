Anthropic sunʼiy intellekt matnlarini maxsus belgilar bilan belgilaydi

·37·Texno
Anthropic sunʼiy intellekt matnlarini maxsus belgilar bilan belgilaydi
Qisqacha

Anthropic 2-avgustdan keyin chiqarilgan barcha modellari yaratgan matnlar va fayllarga maxsus raqamli belgilar qo'shadi. Fayllarda C2PA texnologiyasi, matnlarda esa model darajasidagi yashirin usullar qo'llanadi. Belgilar matnga singdirilgani sababli nusxalash yoki ayrim tahrirlash jarayonlaridan keyin ham saqlanib qolishi mumkin.

Sunʼiy intellekt sohasidagi yetakchi kompaniyalardan biri boʻlgan Anthropic oʻzining neyrotarmoqlari, jumladan Claude modellari tomonidan yaratilgan matnlarga maxsus raqamli belgilar qoʻshishini maʼlum qildi. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, mazkur qadam Yevropa Ittifoqining sunʼiy intellekt boʻyicha qatʼiy qoidalariga toʻliq moslashish maqsadida tashlanmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Yevropa Ittifoqining Sunʼiy intellekt toʻgʻrisidagi qonuni doirasidagi Shaffoflik kodeksi joriy yilning 2-avgustidan boshlab kuchga kirdi. Ushbu hujjat sunʼiy intellekt ishlab chiqaruvchilaridan kompyuter yordamida yaratilgan yoki tahrirlangan kontentni boshqa tizimlar osonlikcha tanib olishini taʼminlaydigan usullar bilan belgilab borishni talab qiladi. Shundan kelib chiqib, Anthropic kompaniyasi oʻz siyosatini yangilashga majbur boʻldi.

Yangi texnologiya qanday ishlaydi?

Kompaniyaning yangilangan qoʻllab-quvvatlash sahifasida keltirilishicha, 2-avgustdan keyin chiqarilgan barcha modellar matnlar hamda fayllarni avtomatik ravishda raqamli belgilar bilan taʼminlaydi. Fayllar uchun ochiq standart hisoblangan C2PA texnologiyasi qoʻllanilayotgan boʻlsa, matnlar uchun model darajasidagi yashirin usullar ishga tushiriladi.

Mutaxassislarning taʼkidlashicha, ushbu raqamli belgilar matnning oʻziga singdirib yuboriladi. Natijada foydalanuvchi maʼlumotni nusxalab boshqa joyga qoʻchirgan taqdirda ham, belgi matn bilan birga koʻchib oʻtadi va hatto muayyan tahrirlash jarayonlariga ham bardosh bera oladi. Hozircha foydalanuvchilar matndan ushbu belgini butunlay yoʻq qilish uchun uni qanchalik oʻzgartirishi kerakligi nomaʼlum qolmoqda.

Sanoat miqyosidagi oʻzgarishlar

Raqamli belgilash tizimi Claude platformasi API, Claude ilovasi, shuningdek, Claude Code, Claude Cowork va Claude Tag kabi turli xizmatlarga tatbiq etiladi. Anthropic kompaniyasi vaqt oʻtishi bilan ushbu qoʻllab-quvvatlashni eski modellarga ham kengaytirishni rejalashtirmoqda.

Soʻnggi paytlarda yirik texnologiya gigantlari va platformalar foydalanuvchilarning eʼtirozlari hamda yuzaga kelishi mumkin boʻlgan huquqiy muammolarning oldini olish uchun sunʼiy intellekt kontentini belgilashga shoshilmoqda. Xususan, oʻtgan hafta Suno musiqiy platformasi ham oʻz tizimida yaratilgan treklarni belgilashini eʼlon qilgandi.

Shuningdek, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Black Forest Labs va Synthesia kabi yetakchi tashkilotlar ham Yevropa Ittifoqining mazkur shaffoflik kodeksiga rioya qilish majburiyatini olgan. Ekspertlarning fikricha, bunday tashabbuslar kelgusida raqamli muhitda haqiqiy va sunʼiy intellekt yaratgan kontentni farqlashni sezilarli darajada osonlashtiradi.

AnthropicClaudeSunʼiy intellektYevropa IttifoqiTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiSunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiBugun, 20:30FlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiFlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiBugun, 20:28Kyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiKyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiBugun, 20:28Nissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaNissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaBugun, 19:58Progress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildiProgress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildiBugun, 19:28Bumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdiBumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdiBugun, 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi