Telegram bir kunda yuz mingdan ortiq guruh va kanallarni blokladi
Telegram 2026-yilning 10-avgustida xavfsizlik qoidalarini buzgani uchun 101 205 ta jamoat guruhi va kanalini blokladi. Bu ko'rsatkich 5-avgustdan beri bir sutkada bloklangan jamoatlar soni ilk bor 100 mingdan oshganini bildiradi. Avgust oyi boshidan platforma 834 113 ta shubhali va qoidalarga zid hamjamiyatni yopdi, yil boshidan beri esa bloklangan jamoatlarning umumiy soni 22,59 millionga yetdi, shundan 158 750 tasi terrorizm bilan bog'liq deb topilgan.
Telegram messenjeri maʼmuriyati xavfsizlik qoidalarini buzgani uchun bir kun ichida 100 mingdan ziyod jamoat guruhlari hamda kanallarni cheklab qoʻydi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur koʻrsatkich soʻnggi kunlarda keskin ortib, platformada kontent nazorati yanada kuchaytirilganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Statistik maʼlumotlarga tayanib aytganda, 2026-yilning 10-avgust sanasida jami 101 205 ta guruh va kanallar blokirovkaga uchragan. Taʼkidlash joizki, bir sutka davomida bloklangan jamoatlar soni shu oyning 5-sanasidan beri ilk bor yuz minglik chegaradan oshdi.
Avgust oyi va yillik statistikajoriy oy boshidan buyon Telegram jami 834 113 ta shubhali hamda qoidalarga zid keluvchi hamjamiyatlarni yopib tashladi. Ularning orasida terrorizm va ekstremistik faoliyat bilan bog‘liq boʻlgan 4 608 ta guruh ham borligi aniqlangan.
Umuman olganda, 2026-yil boshidan beri platforma boʻylab bloklangan jamoatlarning umumiy soni 22,59 millionga yetdi. Shundan 158 750 tasi bevosita terrorizm bilan aloqador deb topilgan va qatʼiy tartibda oʻchirilgan.
Moderatsiya vositalari va zamonaviy texnologiyalarMazkur koʻlamli jarayonlarni amalga oshirishda Telegram bir nechta samarali moderatsiya mexanizmlaridan foydalanadi. Platforma 2015-yildan buyon foydalanuvchilarning shikoyatlari hamda mashinaviy oʻqitish (machine learning) texnologiyalariga asoslangan proaktiv monitoring tizimini qoʻllab keladi.
Shuningdek, joriy yil boshida mazkur xavfsizlik choralariga sunʼiy intellekt texnologiyalariga asoslangan zamonaviy yechimlar ham qoʻshildi. Bu esa qoidabuzarliklarni tezkor aniqlash va millionlab auditemga ega messenjerdagi zararli kontent tarqalishining oldini olish imkonini bermoqda.
…