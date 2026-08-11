Telegram bir kunda yuz mingdan ortiq guruh va kanallarni blokladi

·29·Texno
Telegram bir kunda yuz mingdan ortiq guruh va kanallarni blokladi
Qisqacha

Telegram 2026-yilning 10-avgustida xavfsizlik qoidalarini buzgani uchun 101 205 ta jamoat guruhi va kanalini blokladi. Bu ko'rsatkich 5-avgustdan beri bir sutkada bloklangan jamoatlar soni ilk bor 100 mingdan oshganini bildiradi. Avgust oyi boshidan platforma 834 113 ta shubhali va qoidalarga zid hamjamiyatni yopdi, yil boshidan beri esa bloklangan jamoatlarning umumiy soni 22,59 millionga yetdi, shundan 158 750 tasi terrorizm bilan bog'liq deb topilgan.

Telegram messenjeri maʼmuriyati xavfsizlik qoidalarini buzgani uchun bir kun ichida 100 mingdan ziyod jamoat guruhlari hamda kanallarni cheklab qoʻydi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur koʻrsatkich soʻnggi kunlarda keskin ortib, platformada kontent nazorati yanada kuchaytirilganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Statistik maʼlumotlarga tayanib aytganda, 2026-yilning 10-avgust sanasida jami 101 205 ta guruh va kanallar blokirovkaga uchragan. Taʼkidlash joizki, bir sutka davomida bloklangan jamoatlar soni shu oyning 5-sanasidan beri ilk bor yuz minglik chegaradan oshdi.

Avgust oyi va yillik statistika

joriy oy boshidan buyon Telegram jami 834 113 ta shubhali hamda qoidalarga zid keluvchi hamjamiyatlarni yopib tashladi. Ularning orasida terrorizm va ekstremistik faoliyat bilan bog‘liq boʻlgan 4 608 ta guruh ham borligi aniqlangan.

Umuman olganda, 2026-yil boshidan beri platforma boʻylab bloklangan jamoatlarning umumiy soni 22,59 millionga yetdi. Shundan 158 750 tasi bevosita terrorizm bilan aloqador deb topilgan va qatʼiy tartibda oʻchirilgan.

Moderatsiya vositalari va zamonaviy texnologiyalar

Mazkur koʻlamli jarayonlarni amalga oshirishda Telegram bir nechta samarali moderatsiya mexanizmlaridan foydalanadi. Platforma 2015-yildan buyon foydalanuvchilarning shikoyatlari hamda mashinaviy oʻqitish (machine learning) texnologiyalariga asoslangan proaktiv monitoring tizimini qoʻllab keladi.

Shuningdek, joriy yil boshida mazkur xavfsizlik choralariga sunʼiy intellekt texnologiyalariga asoslangan zamonaviy yechimlar ham qoʻshildi. Bu esa qoidabuzarliklarni tezkor aniqlash va millionlab auditemga ega messenjerdagi zararli kontent tarqalishining oldini olish imkonini bermoqda.

TelegramBlokirovkaTexnologiyaXavfsizlikSuniy intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiSunʼiy intellekt infratuzilmasi uchun yangi plastik kabellar yaratildiBugun, 20:30FlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiFlightAware AQShdagi aviareyslar bashorati uchun Kalshi kompaniyasini sudga berdiBugun, 20:28Kyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiKyoto Fusioneering termoyadroviy stansiyalar uchun yangi qurilma yaratishga kirishdiBugun, 20:28Nissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaNissan zavodida sunʼiy intellekt ishchilar xavfsizligini taʼminlamoqdaBugun, 19:58Progress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildiProgress MS-35 kosmik yuk kemasi sinovdan oʻtkazildiBugun, 19:28Bumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdiBumble tanishuv ilovasi ayollar birinchi yozish majburiyatidan voz kechdiBugun, 18:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Samsung Galaxy S27 seriyasi haqida ilk tafsilotlar: Kompaniya «Yangi moʻjiza» ustida ishlamoqda
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi
Tesla bolalar uchun yangi muvozanat velosipedi taqdim etdi